Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 133

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Georgiy Merts:

Не понял. Не вижу запроса. Это выше ты запрос сделал ?

Нужны пары "аккаунт-магик". Я там не вижу такой пары ни одной.

В таком формате подойдёт?  Или скажи в каком виде это было бы удобней формировать. 

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Account: 50433863
Magic: 143141

-----------------------------------

Account: 50433863
Magic: 642750

-----------------------------------

Account: 50433863                                                                                                                                                                                                                                                            Magic: 640150

-----------------------------------

Account: 50433863
Magic: 143750

-----------------------------------

Account: 50433863
Magic: 243141

-----------------------------------

Account: 50433863
Magic: 542652

-----------------------------------

Account: 50433863
Magic: 642350

-----------------------------------

Account: 50433863
Magic: 842640

-----------------------------------

Account: 50433863
Magic: 340752

-----------------------------------

Account: 50433863
Magic: 642422

-----------------------------------

-----------------------------------

Account: 50423626
Magic: 243141

-----------------------------------

Account: 50423626
Magic: 143750

-----------------------------------

Account: 50423626
Magic: 642342

-----------------------------------

Account: 50423626
Magic: 642152

-----------------------------------

 
Eduard_D:

В таком формате подойдёт?  Или скажи в каком виде это было бы удобней формировать. 

   

Да, все в порядке, сегодня вечером или завтра утром - генерирую регкоды.

 

Регкоды:

Account: 50433863
Magic: 143141

RegCode: 2434515442

-----------------------------------

Account: 50433863
Magic: 642750

RegCode: 85704911

-----------------------------------

Account: 50433863
Magic: 640150

RegCode: 547078290

-----------------------------------

Account: 50433863
Magic: 143750

RegCode: 1595654429

-----------------------------------

Account: 50433863
Magic: 243141

RegCode: 454803716

-----------------------------------

Account: 50433863
Magic: 542652

RegCode: 2887499992

-----------------------------------

Account: 50433863
Magic: 642350

RegCode: 3441147945

-----------------------------------

Account: 50433863
Magic: 842640

RegCode: 1318830198

-----------------------------------

Account: 50433863
Magic: 340752

RegCode: 1436270750

-----------------------------------

Account: 50433863
Magic: 642422

RegCode: 2837168545

-----------------------------------

Account: 50423626
Magic: 243141

RegCode: 932954244

-----------------------------------

Account: 50423626
Magic: 143750

RegCode: 2073804957

-----------------------------------

Account: 50423626
Magic: 642342

RegCode: 3986407578

-----------------------------------

Account: 50423626
Magic: 642152

RegCode: 1310441878

-----------------------------------

 
Georgiy Merts:

Регкоды:


Запустил.  Ссылки:   Топ 10 Баланс  https://www.mql5.com/ru/signals/598311       Топ 10 Качество  https://www.mql5.com/ru/signals/596222

Были проблемы с установкой.  Скорее всего они связаны с подкачкой истории: при первичной установке на символ, ТС вылетает с сообщением array out of range. Ничего не предпринимая, при повторной установке через 30 секунд ТС запускается.

 

[Удален]  
Eduard_D:

Запустил.  Ссылки:   Топ 10 Баланс  https://www.mql5.com/ru/signals/598311       Топ 10 Качество  https://www.mql5.com/ru/signals/596222

Были проблемы с установкой.  Скорее всего они связаны с подкачкой истории: при первичной установке на символ, ТС вылетает с сообщением array out of range. Ничего не предпринимая, при повторной установке через 30 секунд ТС запускается.

 

На демо счёта тоже будете минимальными лотами торговать, при нач. депо 10000?
 
Vladimir Baskakov:
На демо счёта тоже будете минимальными лотами торговать, при нач. депо 10000?

Клоунам - клоунский ответ: "конечно, только минимальными, другие зачем ?"

 
Eduard_D:

Запустил.  Ссылки:   Топ 10 Баланс  https://www.mql5.com/ru/signals/598311       Топ 10 Качество  https://www.mql5.com/ru/signals/596222

Были проблемы с установкой.  Скорее всего они связаны с подкачкой истории: при первичной установке на символ, ТС вылетает с сообщением array out of range. Ничего не предпринимая, при повторной установке через 30 секунд ТС запускается.

 

Не могу у себя повторить ситуацию. В принципе, вроде как при нехватке данных - должно выдаваться сообщение об этом, и эксперт должен корректно завешать работу. А у тебя почему-то происходит запрос несуществующих данных. Ну... Остается лишь ждать, пока эта ошибка проявит себя на моем компьютере.

[Удален]  
Georgiy Merts:

Клоунам - клоунский ответ: "конечно, только минимальными, другие зачем ?"

Манименеджмент, есть такое слово. Любая ТС без него малозначима. Вопросы задаю по-существу. Поэтому, будьте любезны, если выставили в публичное пространство своё творение, не оскорблять критиков и скептиков
 
Georgiy Merts:

Регкоды:

Account: 50433863
Magic: 143141

RegCode: 2434515442

-----------------------------------

Account: 50433863
Magic: 642750

RegCode: 85704911

-----------------------------------

Account: 50433863
Magic: 640150

RegCode: 547078290

-----------------------------------

Account: 50433863
Magic: 143750

RegCode: 1595654429

-----------------------------------

Account: 50433863
Magic: 243141

RegCode: 454803716

-----------------------------------

Account: 50433863
Magic: 542652

RegCode: 2887499992

-----------------------------------

Account: 50433863
Magic: 642350

RegCode: 3441147945

-----------------------------------

Account: 50433863
Magic: 842640

RegCode: 1318830198

-----------------------------------

Account: 50433863
Magic: 340752

RegCode: 1436270750

-----------------------------------

Account: 50433863
Magic: 642422

RegCode: 2837168545

-----------------------------------

Account: 50423626
Magic: 243141

RegCode: 932954244

-----------------------------------

Account: 50423626
Magic: 143750

RegCode: 2073804957

-----------------------------------

Account: 50423626
Magic: 642342

RegCode: 3986407578

-----------------------------------

Account: 50423626
Magic: 642152

RegCode: 1310441878

-----------------------------------

Георгий - формирую (пока мониторинг) на муфхбуке по Лиге ТС.

В настоящее время ситуация такая:


Просьба предоставить рег коды к ЭТИМ магикам И  для моего аккаунта 2599118.

Будет ли предыдущий модуль, который в настоящее время у меня работает - работать с новыми магиками (вроде модуль исполнимый обновлял ты -  если можно задублируй его в ответном письме, почему задублируй, потому что ты его уже здесь новый выкладывал...), можно ли также будет выбирать процент для каждого экспа?

Сейчас у меня торгует 5 роботов Лиги, включая "старую" ТС, которая уже переопчена по EURCHF.

 
Georgiy Merts:

Не могу у себя повторить ситуацию. В принципе, вроде как при нехватке данных - должно выдаваться сообщение об этом, и эксперт должен корректно завешать работу. А у тебя почему-то происходит запрос несуществующих данных. Ну... Остается лишь ждать, пока эта ошибка проявит себя на моем компьютере.

Здесь, имхо, дело в особенностях закачки истории в МТ5: терминал не закачивает глубокую  историю, пока к ней нет обращений от советника или индикаторов или тестера. А советник отключается, т.к. нет нужной ему истории. Но обращение за историей было, поэтому терминал её закачивает и к следующему запуску советника она уже в наличии. 

У тебя не получается повторить, т.к. твой терминал уже давно всю эту историю закачал. А у меня терминал «нулёвый».

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