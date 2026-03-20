Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 133
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Не понял. Не вижу запроса. Это выше ты запрос сделал ?
Нужны пары "аккаунт-магик". Я там не вижу такой пары ни одной.
В таком формате подойдёт? Или скажи в каком виде это было бы удобней формировать.
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Account: 50433863
Magic: 143141
-----------------------------------
Account: 50433863
Magic: 642750
-----------------------------------
Account: 50433863 Magic: 640150
-----------------------------------
Account: 50433863
Magic: 143750
-----------------------------------
Account: 50433863
Magic: 243141
-----------------------------------
Account: 50433863
Magic: 542652
-----------------------------------
Account: 50433863
Magic: 642350
-----------------------------------
Account: 50433863
Magic: 842640
-----------------------------------
Account: 50433863
Magic: 340752
-----------------------------------
Account: 50433863
Magic: 642422
-----------------------------------
-----------------------------------
Account: 50423626
Magic: 243141
-----------------------------------
Account: 50423626
Magic: 143750
-----------------------------------
Account: 50423626
Magic: 642342
-----------------------------------
Account: 50423626
Magic: 642152
-----------------------------------
В таком формате подойдёт? Или скажи в каком виде это было бы удобней формировать.
Да, все в порядке, сегодня вечером или завтра утром - генерирую регкоды.
Регкоды:
Account: 50433863
Magic: 143141
RegCode: 2434515442
-----------------------------------
Account: 50433863
Magic: 642750
RegCode: 85704911
-----------------------------------
Account: 50433863
Magic: 640150
RegCode: 547078290
-----------------------------------
Account: 50433863
Magic: 143750
RegCode: 1595654429
-----------------------------------
Account: 50433863
Magic: 243141
RegCode: 454803716
-----------------------------------
Account: 50433863
Magic: 542652
RegCode: 2887499992
-----------------------------------
Account: 50433863
Magic: 642350
RegCode: 3441147945
-----------------------------------
Account: 50433863
Magic: 842640
RegCode: 1318830198
-----------------------------------
Account: 50433863
Magic: 340752
RegCode: 1436270750
-----------------------------------
Account: 50433863
Magic: 642422
RegCode: 2837168545
-----------------------------------
Account: 50423626
Magic: 243141
RegCode: 932954244
-----------------------------------
Account: 50423626
Magic: 143750
RegCode: 2073804957
-----------------------------------
Account: 50423626
Magic: 642342
RegCode: 3986407578
-----------------------------------
Account: 50423626
Magic: 642152
RegCode: 1310441878
-----------------------------------
Регкоды:
Запустил. Ссылки: Топ 10 Баланс https://www.mql5.com/ru/signals/598311 Топ 10 Качество https://www.mql5.com/ru/signals/596222
Были проблемы с установкой. Скорее всего они связаны с подкачкой истории: при первичной установке на символ, ТС вылетает с сообщением array out of range. Ничего не предпринимая, при повторной установке через 30 секунд ТС запускается.
Запустил. Ссылки: Топ 10 Баланс https://www.mql5.com/ru/signals/598311 Топ 10 Качество https://www.mql5.com/ru/signals/596222
Были проблемы с установкой. Скорее всего они связаны с подкачкой истории: при первичной установке на символ, ТС вылетает с сообщением array out of range. Ничего не предпринимая, при повторной установке через 30 секунд ТС запускается.
На демо счёта тоже будете минимальными лотами торговать, при нач. депо 10000?
Клоунам - клоунский ответ: "конечно, только минимальными, другие зачем ?"
Запустил. Ссылки: Топ 10 Баланс https://www.mql5.com/ru/signals/598311 Топ 10 Качество https://www.mql5.com/ru/signals/596222
Были проблемы с установкой. Скорее всего они связаны с подкачкой истории: при первичной установке на символ, ТС вылетает с сообщением array out of range. Ничего не предпринимая, при повторной установке через 30 секунд ТС запускается.
Не могу у себя повторить ситуацию. В принципе, вроде как при нехватке данных - должно выдаваться сообщение об этом, и эксперт должен корректно завешать работу. А у тебя почему-то происходит запрос несуществующих данных. Ну... Остается лишь ждать, пока эта ошибка проявит себя на моем компьютере.
Клоунам - клоунский ответ: "конечно, только минимальными, другие зачем ?"
Регкоды:
Account: 50433863
Magic: 143141
RegCode: 2434515442
-----------------------------------
Account: 50433863
Magic: 642750
RegCode: 85704911
-----------------------------------
Account: 50433863
Magic: 640150
RegCode: 547078290
-----------------------------------
Account: 50433863
Magic: 143750
RegCode: 1595654429
-----------------------------------
Account: 50433863
Magic: 243141
RegCode: 454803716
-----------------------------------
Account: 50433863
Magic: 542652
RegCode: 2887499992
-----------------------------------
Account: 50433863
Magic: 642350
RegCode: 3441147945
-----------------------------------
Account: 50433863
Magic: 842640
RegCode: 1318830198
-----------------------------------
Account: 50433863
Magic: 340752
RegCode: 1436270750
-----------------------------------
Account: 50433863
Magic: 642422
RegCode: 2837168545
-----------------------------------
Account: 50423626
Magic: 243141
RegCode: 932954244
-----------------------------------
Account: 50423626
Magic: 143750
RegCode: 2073804957
-----------------------------------
Account: 50423626
Magic: 642342
RegCode: 3986407578
-----------------------------------
Account: 50423626
Magic: 642152
RegCode: 1310441878
-----------------------------------
Георгий - формирую (пока мониторинг) на муфхбуке по Лиге ТС.
В настоящее время ситуация такая:
Просьба предоставить рег коды к ЭТИМ магикам И для моего аккаунта 2599118.
Будет ли предыдущий модуль, который в настоящее время у меня работает - работать с новыми магиками (вроде модуль исполнимый обновлял ты - если можно задублируй его в ответном письме, почему задублируй, потому что ты его уже здесь новый выкладывал...), можно ли также будет выбирать процент для каждого экспа?
Сейчас у меня торгует 5 роботов Лиги, включая "старую" ТС, которая уже переопчена по EURCHF.
Не могу у себя повторить ситуацию. В принципе, вроде как при нехватке данных - должно выдаваться сообщение об этом, и эксперт должен корректно завешать работу. А у тебя почему-то происходит запрос несуществующих данных. Ну... Остается лишь ждать, пока эта ошибка проявит себя на моем компьютере.
Здесь, имхо, дело в особенностях закачки истории в МТ5: терминал не закачивает глубокую историю, пока к ней нет обращений от советника или индикаторов или тестера. А советник отключается, т.к. нет нужной ему истории. Но обращение за историей было, поэтому терминал её закачивает и к следующему запуску советника она уже в наличии.
У тебя не получается повторить, т.к. твой терминал уже давно всю эту историю закачал. А у меня терминал «нулёвый».