Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 141
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Это говорит о том, на сколько ты ценишь своё время, как специалист. :D
Вместо того, что бы кинуть сотку и за день всё сделать - ты предпочитаешь ковыряться сам в течении года, что бы экономить по 30 центов в день. :DD А если идея будет работать - то она тысячи возможно принесёт ежедневно. Разве не стоит вложиться?
Да и сдаётся мне - трейдун, который не может сотку заработать и выделить для нового проекта - вряд ли мог что-то дельное придумать.
Перефразирую тебя , Джордж - "количество эквити, вложенное в идею - говорит о том, что сам провайдер идеи думает о ней". :DD
И это говорит человек, который не разобрался не только в оптимизаторе, но даже не сумевший поставить на него предложенный эксперт.
1. Экономлю я значительно больше, чем 30 центов в день.
2. Я давно уже не "ковыряюсь" - все "на мази", запуск скриптов и установка на переоптимизацию систем, показавших "контрольный выстрел" - ежедневно требует не более 15 минут времени.
3. Я ПОСТОЯННО имею 672 протестированные на истории не менее двух лет системы, некоторые из которых имеют и довольно большую историю работы на демо. Попробуй иметь это "за сотку" - а я погляжу, как у тебя это получится.
К идее Лиги ТС - я пришел далеко не сразу. И сейчас вижу, что идея совершенно правильная. Все шестьсот с лишним ТС, не показавшие "контрольного выстрела" - постоянно в оттестированном актуальном состоянии, и не требуют ни временных, ни вычислительных, ни денежных ресурсов. Вычислительных ресурсов ежедневно требуют лишь 5-15 ТС, показавших недопустимое поведение. Причем, это происходит уже в течении года. Если бы я каждый раз, когда мне хотелось бы поглядеть на то, как работают 672 системы, запускал бы тестирование в облаке - я бы потратил куда больше средств.
Все твои рассуждения основаны на том, что ты - вобще не занимался серьезно оптимизацией большого числа ТС. Так вот, сперва попробуй это сделать - ну, хотя бы вон, тем экспертом, что я тебе выложил, оптимизируй (а не просто прогони) его на 64 парах ! И поглядим, сколько у тебя на это уйдет времени в облаке. Уверен, ты даже за сотку в сутки не уложишься, в них всего лишь 24 часа, а пар у тебя 64. 20 минут на оптимизацию даже в облаке - у тебя, скорее всего, не получится. И это - заметь только одна ТС ! А у меня их 24 (хотя пар поменьше - только 28)
Да и сдаётся мне - трейдун, который не может сотку заработать и выделить для нового проекта - вряд ли мог что-то дельное придумать.
Перефразирую тебя , Джордж - "количество эквити, вложенное в идею - говорит о том, что сам провайдер идеи думает о ней". :DD
Да, вот тут могу согласиться. С придумыванием новых грандиозных проектов, приносящих тысячи долларов - у меня, и в самом деле, очень грустно. И, все верно, раз я не вкладываю много в свою идею - значит, понимаю, что она может быть "пшиком".
К старости, увы, мозги начинают двигаться тяжелее, энергии меньше, да и здоровье очень часто мешает работе...
Ну... Что имею, то имею... Сотка долларов - для меня не запредельная сумма, но платить ее за облако, при том, что еще не выработан порядок отбора ТС для "боевой" работы - считаю преждевременным. (Расшифровывая тебе, что именно я думаю, не вкладывая в идею много денег)
И это говорит человек, который не разобрался не только в оптимизаторе, но даже не сумевший поставить на него предложенный эксперт.
1. Экономлю я значительно больше, чем 30 центов в день.
2. Я давно уже не "ковыряюсь" - все "на мази", запуск скриптов и установка на переоптимизацию систем, показавших "контрольный выстрел" - ежедневно требует не более 15 минут времени.
3. Я ПОСТОЯННО имею 672 протестированные на истории не менее двух лет системы, некоторые из которых имеют и довольно большую историю работы на демо. Попробуй иметь это "за сотку" - а я погляжу, как у тебя это получится.
К идее Лиги ТС - я пришел далеко не сразу. И сейчас вижу, что идея совершенно правильная. Все шестьсот с лишним ТС, не показавшие "контрольного выстрела" - постоянно в оттестированном актуальном состоянии, и не требуют ни временных, ни вычислительных, ни денежных ресурсов. Вычислительных ресурсов ежедневно требуют лишь 5-15 ТС, показавших недопустимое поведение. Причем, это происходит уже в течении года. Если бы я каждый раз, когда мне хотелось бы поглядеть на то, как работают 672 системы, запускал бы тестирование в облаке - я бы потратил куда больше средств.
Все твои рассуждения основаны на том, что ты - вобще не занимался серьезно оптимизацией большого числа ТС. Так вот, сперва попробуй это сделать - ну, хотя бы вон, тем экспертом, что я тебе выложил, оптимизируй (а не просто прогони) его на 64 парах ! И поглядим, сколько у тебя на это уйдет времени в облаке. Уверен, ты даже за сотку в сутки не уложишься, в них всего лишь 24 часа, а пар у тебя 64. 20 минут на оптимизацию даже в облаке - у тебя, скорее всего, не получится. И это - заметь только одна ТС ! А у меня их 24 (хотя пар поменьше - только 28)
смотря что вкладывать в термин "подгонка", на графиках прекрасно видно, что ТС-ки ЛИГИ после проведения оптимизации значений используемых параметров (их актуализации) пусть (а так и должно быть) какое-то время не плохо живут. Поиск по форуму не работает, поэтому см. Роберт Пардо "Разработка, оптимизация и тестирование торговых систем".
Кстати народ говорит , что оптим=подгонка под историю. Так что ваша т.н. переоптимизация это тоже самое. Сами вы это понимаете, поэтому и тестер не нужен дабы идея не лопнула. А так можно годами переоптимизировать, спорить и т.д. , скучно не будет
"выкающим" клоунам - что отвечать-то...
"выкающим" клоунам - что отвечать-то...
Господа, прост интересно. Вся эта затея - ради наживы? Что нормально для данной среды. Или вы прост какое-то исследование проводите, наподобие разработки холодного синтеза, или как Хеннинг - кипятите мочу, пытаясь получить из неё золото? xD
Нифига не понял вопроса.
Цель Лиги ТС - указана не раз. "Иметь набор простых ТС, уже оттестированных на истории, и показавших некоторое время хорошую торговлю на демо".
Она - полностью выполнена. Что не так ? Какая, блин, "моча" ???
Я уже привел аналогию - питомник с саженцами. Ты можешь пытаться выращивать плодовые деревья из семечек. А можешь пойти в питомник, и сразу взять саженец, который тебе понравится. Ни в первом, ни во втором случае - сразу же яблок ты не получишь, более того - получение яблок всецело будет зависеть от тебя. Но выращивание лучшего дерева из семечек и из саженцев - это существенно различные задачи.
Так и с Лигой. Лига - это не Грааль, я уже сто раз говорил. Лига - это инструмент. Считай, этакий "комплексный индикатор ТС". Все. Индикатор. И он полезен примерно так же, как те же МАшки или ATR. Отсюда и исходите.
Лично я - использую результаты Лиги, и доволен ими. Остальные - как хотите. Повторю - за обещание открыть бесплатный сигнал - без ограничений генерирую регкоды на любые желаемые ТС.
Господа, прост интересно. Вся эта затея - ради наживы? Что нормально для данной среды. Или вы прост какое-то исследование проводите, наподобие разработки холодного синтеза, или как Хеннинг - кипятите мочу, пытаясь получить из неё золото? xD