Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 131
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А должны быть данные по всем символам рынка или только по тем символам по которым торгуют эти ТС?
Какое кол-во бар графика необходимо для работы? У меня ограничение 100000 бар.
Я ставил ТС на график именно той пары, на которой эта ТС должна торговать.
Достаточно, чтобы были только символы, на которых ТС торгуется.
Не обязательно запускать на них, но они должны быть видны в MaretWatch.
Ну и да, должно быть достаточно баров, поскольку на медленных ТС, работающих на H4 - иногда требуются большая глубина истории.
Замониторил Сигнал LigaTS Top Quality 10 на МТ5. Ссылка: https://www.mql5.com/ru/signals/
Алилуйя! Год к этому шли! Щас заплачу
Заметь, ты только трепался. И меня "пустомелей" называл.
Заметь, ты только трепался. И меня "пустомелей" называл.
Да, было, ну теперь попрет! Долго запрягали, но щас как жахнем по капиталистам...
Ты, Владимир, спятил. Что "попрёт", если не разработана методика выбора?
Вместо того, чтобы предложить свою, открыть сигнал - ты постоянно являешься туда, куда обещал не приходить, и метешь пургу. Не надоело ?
Ты, Владимир, спятил. Что "попрёт", если не разработана методика выбора?
Вместо того, чтобы предложить свою, открыть сигнал - ты постоянно являешься туда, куда обещал не приходить, и метель пургу. Не надоело ?
Просто я думаю, что вы рано или поздно что-нибудь найдёте, методом тыка, поэтому и заглядываю
Тыков оч много нужно.)
Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).
Лучшие 20 по балансу:
Чарт лучших пяти по балансу:
Лучшие 20 по качеству торговли:
Чарт лучших пяти по качеству торговли: