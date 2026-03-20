Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 129

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Eduard_D:

ИМХО!

Я погонял 543050 в тестере и пришёл к выводу, что называть её  "Переворотной" можно очень условно. На всидку, в 90% случаев закрытие происходит по безубытку (или по тралу), а не Стоп и Разворот. 

Трала в этой ТС нет. Есть только "перевод в безубыток" (реально - не совсем в безубыток, а в небольшую прибыль).

Подобные системы оптимизируются следующим образом.

Сперва оптимизируется "чистая" SAR-система. Определяется период EMA для определения тренда, лучший таймфрейм, лучшее суточное ограничение торговли, и еще некоторые параметры. 

После этого - проводится оптимизация триггера безубытка и уровня безубытка.

Наконец, третьим этапом - оптимизируется ТП и СЛ. Если выясняется, что их выгодно поставить - то они будут выставляться, и выбивание СЛ не считается "контрольным выстрелом".  Если окажется, что наиболее высокое качество торговли получается без ТП или СЛ - то эти уровни выставляются на минимальном расстоянии, которое обеспечивало бы их "незадевание" на истории. Но, при этом выбивание СЛ уже приравнивается к "контрольному выстрелу".

 
Georgiy Merts:

Если есть желание - я могу переоптимизировать эту ТС.  После переоптимизации, по результатам - она будет сразу направлена в один из трех дивизионов. Для оценки качества торговли, попадания в Топ (или для возможного перехода в более высокий или более низкий дивизион) необходимо набрать 10 сделок. То есть, после переоптимизации, система даже если она и будет достойна Топа - появится там не сразу, а лишь спустя 10 сделок.

Это будет нарушением общих принципов. Так что, на твоё усмотрение.

 
Eduard_D:

Это будет нарушением общих принципов. Так что, на твоё усмотрение.

Да. Но эти принципы - не догма. Если какая-то "чуйка" говорит, что "ТС пора переоптимизировать" - не следует слепо держаться за принципы. Так что, не забуду - в ближайшее время направлю эту ТС на переоптимизацию.
 
Georgiy Merts:

Трала в этой ТС нет. Есть только "перевод в безубыток" (реально - не совсем в безубыток, а в небольшую прибыль).

Подобные системы оптимизируются следующим образом.

Сперва оптимизируется "чистая" SAR-система. Определяется период EMA для определения тренда, лучший таймфрейм, лучшее суточное ограничение торговли, и еще некоторые параметры. 

После этого - проводится оптимизация триггера безубытка и уровня безубытка.

Наконец, третьим этапом - оптимизируется ТП и СЛ. Если выясняется, что их выгодно поставить - то они будут выставляться, и выбивание СЛ не считается "контрольным выстрелом".  Если окажется, что наиболее высокое качество торговли получается без ТП или СЛ - то эти уровни выставляются на минимальном расстоянии, которое обеспечивало бы их "незадевание" на истории. Но, при этом выбивание СЛ уже приравнивается к "контрольному выстрелу".

А как ты пришёл к такой последовательности оптимизации?  Казалось бы, при возможностях твоих индейцев, шериф  мог бы сразу запускать оптимизацию и SAR и безубытка в одном флаконе? 

 
Eduard_D:

А как ты пришёл к такой последовательности оптимизации?  Казалось бы, при возможностях твоих индейцев, шериф  мог бы сразу запускать оптимизацию и SAR и безубытка в одном флаконе? 

Нет. Я сперва так и делал.

Но, исходя из того, что основа ТС - это SAR, я считаю, что все основные параметры "чистой" ТС надо находить без всяких безубытков.

Если мы будем сразу искать все параметры - то наилучшая их комбинация - не обязательно будет соответствовать наилучшей "чистой" ТС SAR.

Собственно, даже введение безубытка - уже достаточно серьезно искажает суть SAR-системы.  Поэтому, на мой взгляд, сперва необходимо оптимизировать "базовые" SAR-параметры, и лишь потом, к ним добавлять наилучшие параметры безубытка и ТП-СЛ.

Все остальные ТС - также оптимизируются именно таким методом. Сперва находятся параметры "чистой" системы, и лишь потом, отдельно, к найденным параметрам ищутся параметры безубытка и дополнительные (когда они не предусмотрены системой) TP-SL.

 
Georgiy Merts:

Нет. Я сперва так и делал.

Но, исходя из того, что основа ТС - это SAR, я считаю, что все основные параметры "чистой" ТС надо находить без всяких безубытков.

Если мы будем сразу искать все параметры - то наилучшая их комбинация - не обязательно будет соответствовать наилучшей "чистой" ТС SAR.

Собственно, даже введение безубытка - уже достаточно серьезно искажает суть SAR-системы.  Поэтому, на мой взгляд, сперва необходимо оптимизировать "базовые" SAR-параметры, и лишь потом, к ним добавлять наилучшие параметры безубытка и ТП-СЛ.

Все остальные ТС - также оптимизируются именно таким методом. Сперва находятся параметры "чистой" системы, и лишь потом, отдельно, к найденным параметрам ищутся параметры безубытка и дополнительные (когда они не предусмотрены системой) TP-SL.

Вот стало окончательно понятно,  почему она у тебя называется Переворотная.

Есть какие-нибудь идеи в чём могут быть проблемы у ТС с окончанием на 0 ?

Я припоминаю, что Исполнимый модуль не запускался в тестере МТ4, но нормально тестировался в МТ5.  М.б. попробуем перенести Топ 10 на МТ5 ? Или сделаем два клона: один на       4-ке, второй на 5-ке ?  

 

Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).

Лучшие 20 по балансу:

Чарт лучших пяти по балансу:

Лучшие 20 по качеству торговли:

Чарт лучших пяти по качеству торговли:

 

В топ 10 по Балансу вошли 3 новые ТС: 740250, 240640, 642350

Сгенерируй, пожалуйста, к ним рег-коды. Счёт 60276519

Предлагаю также создать Сигнал на МТ5 для 10 лучших по Качеству. Если ты согласен, то счёт МТ5   50423626.

ТС:   642432, 642250, 742350, 642422, 642750, 642350, 640242, 640150, 243051, 640151

 
Eduard_D:

Это будет нарушением общих принципов. Так что, на твоё усмотрение.

ТС 543050 (EMAFlatSAR на EURCHF) 2019.06.14 превысила допустимый уровень просада, и была направлена на переоптимизацию.

После переоптимизации попала в Средний дивизион Лиги, и теперь имеет магик 523020.

Регкоды генерирую чуть позже.

 
Отлично! Держи нас в курсе дел, Джордж! :D 
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