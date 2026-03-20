Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 129
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ИМХО!
Я погонял 543050 в тестере и пришёл к выводу, что называть её "Переворотной" можно очень условно. На всидку, в 90% случаев закрытие происходит по безубытку (или по тралу), а не Стоп и Разворот.
Трала в этой ТС нет. Есть только "перевод в безубыток" (реально - не совсем в безубыток, а в небольшую прибыль).
Подобные системы оптимизируются следующим образом.
Сперва оптимизируется "чистая" SAR-система. Определяется период EMA для определения тренда, лучший таймфрейм, лучшее суточное ограничение торговли, и еще некоторые параметры.
После этого - проводится оптимизация триггера безубытка и уровня безубытка.
Наконец, третьим этапом - оптимизируется ТП и СЛ. Если выясняется, что их выгодно поставить - то они будут выставляться, и выбивание СЛ не считается "контрольным выстрелом". Если окажется, что наиболее высокое качество торговли получается без ТП или СЛ - то эти уровни выставляются на минимальном расстоянии, которое обеспечивало бы их "незадевание" на истории. Но, при этом выбивание СЛ уже приравнивается к "контрольному выстрелу".
Если есть желание - я могу переоптимизировать эту ТС. После переоптимизации, по результатам - она будет сразу направлена в один из трех дивизионов. Для оценки качества торговли, попадания в Топ (или для возможного перехода в более высокий или более низкий дивизион) необходимо набрать 10 сделок. То есть, после переоптимизации, система даже если она и будет достойна Топа - появится там не сразу, а лишь спустя 10 сделок.
Это будет нарушением общих принципов. Так что, на твоё усмотрение.
Это будет нарушением общих принципов. Так что, на твоё усмотрение.
Трала в этой ТС нет. Есть только "перевод в безубыток" (реально - не совсем в безубыток, а в небольшую прибыль).
Подобные системы оптимизируются следующим образом.
Сперва оптимизируется "чистая" SAR-система. Определяется период EMA для определения тренда, лучший таймфрейм, лучшее суточное ограничение торговли, и еще некоторые параметры.
После этого - проводится оптимизация триггера безубытка и уровня безубытка.
Наконец, третьим этапом - оптимизируется ТП и СЛ. Если выясняется, что их выгодно поставить - то они будут выставляться, и выбивание СЛ не считается "контрольным выстрелом". Если окажется, что наиболее высокое качество торговли получается без ТП или СЛ - то эти уровни выставляются на минимальном расстоянии, которое обеспечивало бы их "незадевание" на истории. Но, при этом выбивание СЛ уже приравнивается к "контрольному выстрелу".
А как ты пришёл к такой последовательности оптимизации? Казалось бы, при возможностях твоих индейцев, шериф мог бы сразу запускать оптимизацию и SAR и безубытка в одном флаконе?
А как ты пришёл к такой последовательности оптимизации? Казалось бы, при возможностях твоих индейцев, шериф мог бы сразу запускать оптимизацию и SAR и безубытка в одном флаконе?
Нет. Я сперва так и делал.
Но, исходя из того, что основа ТС - это SAR, я считаю, что все основные параметры "чистой" ТС надо находить без всяких безубытков.
Если мы будем сразу искать все параметры - то наилучшая их комбинация - не обязательно будет соответствовать наилучшей "чистой" ТС SAR.
Собственно, даже введение безубытка - уже достаточно серьезно искажает суть SAR-системы. Поэтому, на мой взгляд, сперва необходимо оптимизировать "базовые" SAR-параметры, и лишь потом, к ним добавлять наилучшие параметры безубытка и ТП-СЛ.
Все остальные ТС - также оптимизируются именно таким методом. Сперва находятся параметры "чистой" системы, и лишь потом, отдельно, к найденным параметрам ищутся параметры безубытка и дополнительные (когда они не предусмотрены системой) TP-SL.
Нет. Я сперва так и делал.
Но, исходя из того, что основа ТС - это SAR, я считаю, что все основные параметры "чистой" ТС надо находить без всяких безубытков.
Если мы будем сразу искать все параметры - то наилучшая их комбинация - не обязательно будет соответствовать наилучшей "чистой" ТС SAR.
Собственно, даже введение безубытка - уже достаточно серьезно искажает суть SAR-системы. Поэтому, на мой взгляд, сперва необходимо оптимизировать "базовые" SAR-параметры, и лишь потом, к ним добавлять наилучшие параметры безубытка и ТП-СЛ.
Все остальные ТС - также оптимизируются именно таким методом. Сперва находятся параметры "чистой" системы, и лишь потом, отдельно, к найденным параметрам ищутся параметры безубытка и дополнительные (когда они не предусмотрены системой) TP-SL.
Вот стало окончательно понятно, почему она у тебя называется Переворотная.
Есть какие-нибудь идеи в чём могут быть проблемы у ТС с окончанием на 0 ?
Я припоминаю, что Исполнимый модуль не запускался в тестере МТ4, но нормально тестировался в МТ5. М.б. попробуем перенести Топ 10 на МТ5 ? Или сделаем два клона: один на 4-ке, второй на 5-ке ?
Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).
Лучшие 20 по балансу:
Чарт лучших пяти по балансу:
Лучшие 20 по качеству торговли:
Чарт лучших пяти по качеству торговли:
В топ 10 по Балансу вошли 3 новые ТС: 740250, 240640, 642350
Сгенерируй, пожалуйста, к ним рег-коды. Счёт 60276519
Предлагаю также создать Сигнал на МТ5 для 10 лучших по Качеству. Если ты согласен, то счёт МТ5 50423626.
ТС: 642432, 642250, 742350, 642422, 642750, 642350, 640242, 640150, 243051, 640151
Это будет нарушением общих принципов. Так что, на твоё усмотрение.
ТС 543050 (EMAFlatSAR на EURCHF) 2019.06.14 превысила допустимый уровень просада, и была направлена на переоптимизацию.
После переоптимизации попала в Средний дивизион Лиги, и теперь имеет магик 523020.
Регкоды генерирую чуть позже.