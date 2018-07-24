Возможно ли имея 1 доллар на центовом счете стать хотя бы рублевым миллионером? - страница 38
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Подписчики на демке, не жалко
Скорее всего ловили халяву копированием.
Скорее всего ловили халяву копированием.
100% сам. Ручками.
100% сам. Ручками.
Он подписчиков имел ввиду.
Он подписчиков имел ввиду.
Да, конечно подписчиков. Но они опоздали на поезд.
Да, конечно подписчиков. Но они опоздали на поезд.
Завтра трамвай приедет.)))
Завтра трамвай приедет.)))
Давай. У тебя хорошо получается. Забавно наблюдать со стороны.
Наблюдаешь как за спортивным соревнованием. Типа футбол или бокс)))
Может кто ждет, чтобы побыстрее слился, а мне интересно, чтобы достиг цели. Это круто, можно болеть))).
Автомат вон сдался.((( Жалко.
Наблюдаешь как за спортивным соревнованием. Типа футбол или бокс)))
Может кто ждет, чтобы побыстрее слился, а мне интересно, чтобы достиг цели. Это круто, можно болеть))).
Автомат вон сдался.((( Жалко.
Нууу, с богом.