Возможно ли имея 1 доллар на центовом счете стать хотя бы рублевым миллионером? - страница 38

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Aleksandr Yakovlev:

Подписчики на демке, не жалко

Скорее всего ловили халяву копированием. 

 
Uladzimir Izerski:

Скорее всего ловили халяву копированием. 

100% сам. Ручками.

 
Aleksandr Yakovlev:

100% сам. Ручками.

Он подписчиков имел ввиду.

 
khorosh:

Он подписчиков имел ввиду.

Да, конечно подписчиков. Но они опоздали на поезд. 

 
Uladzimir Izerski:

Да, конечно подписчиков. Но они опоздали на поезд. 

Завтра трамвай приедет.)))

 
Aleksandr Yakovlev:

Завтра трамвай приедет.)))

Давай. У тебя хорошо получается. Забавно наблюдать со стороны.

[Удален]  
Увлекательное это занятие. Задача сложная, но решаемая. Главное, чтобы руки не опустились на полпути.
 

Наблюдаешь как за спортивным соревнованием. Типа футбол или бокс)))

Может кто ждет, чтобы побыстрее слился, а мне интересно, чтобы достиг цели. Это круто, можно болеть))).

Автомат вон сдался.(((  Жалко.

 
Uladzimir Izerski:

Наблюдаешь как за спортивным соревнованием. Типа футбол или бокс)))

Может кто ждет, чтобы побыстрее слился, а мне интересно, чтобы достиг цели. Это круто, можно болеть))).

Автомат вон сдался.(((  Жалко.

Нууу, с богом.


 
Берите скальпер Волчанского и там умножайте лоты, тоже ручная, тоже сотня копеечных и череда гигантских в конце) обычный скальпинг
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