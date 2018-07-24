Возможно ли имея 1 доллар на центовом счете стать хотя бы рублевым миллионером? - страница 40
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Только темку похоже прикроют. А то это уже рекламой называется. Сигнал то на платную подписку пошел...
C вас прекрасный провокатор во многих темах, вроде как невзначай, но с умыслом(
C вас прекрасный провокатор во многих темах(
Констатирую факт и все.
Констатирую факт и все.
И Я к тому веду
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Возможно ли имея 1 доллар на центовом счете стать хотя бы рублевым миллионером?
Vitaly Muzichenko, 2018.07.11 22:31
C вас прекрасный провокатор во многих темах, вроде как невзначай, но с умыслом(
Нууу, с богом.
Наблюдаю. Очень интересно,но скорей всего в реале далее будет чуток не так. Хотя все в наших руках!
Тему конечно надо поменять.На 1394 бакса вместо одного.
А вообще, тема не коммерческая, а показательная. Давно не было ничего интересного на форуме, за чем можно пристально последить. Так что закрывать/удалять на мой взгляд - нет необходимости, тем более её ведёт активный участник форума, а не залётный новичок ради пиара
Он может привлечь народ коммерчески и слить все, потом кого винить будут в первую очередь, форум, это как отравиться пирожками у бабки, виновата будет администрация
Если бабок не гонять, завтра их будет больше)
Рынок не спокоен сегодня--проверка на устойчивость была рынком. Правила перестал соблюдать-эмоции.Отбиваться начал. Уже даже не по 20% стоп, а по 40% отодвигать. Серия неудачных сделок с 20% стоп--большой--выбивает из колеи.
сегодня многие счета посливали.
сегодня многие счета посливали.
Обычный день. Не хуже и не лучше вчерашнего, или позавчерашнего. Ну да балоболят сейчас на саммите НАТО. От сюда небольшая тряска. Так 16-го +/- еще круче тряхнуть может. Но не смертельно все равно похоже будет.