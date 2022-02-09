Препарируем скальпинг - страница 14

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Джонпетр Мурити :
Спасибо, Алекс. Модифицированная версия теперь работает.
Алексей Волчанский :

см. блог

Вот прогресс за день
Файлы:
good_progress.PNG  37 kb
 
Johnpeter Muriithi:
Вот прогресс за день

Джон, ты имеешь такие же права, как и все на русском форуме. Спасибо что пишешь по русски с помощью Google Translate потому что тут нельзя писать по английски. На английской ветке мою тему забанили. Русские модераторы всегда есть храбрее всех и мы продолжаем! 

Я не нуждаюсь в рекламе на этом этапе. Пожалуйста пиши свои предложения. Успехов!

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Этот человек из Кении и я пишу ответы неправильно с точки зрения грамматики но Гугл так точнее переводит. Разрешите пояснить если писать с английским построением фраз то будет лучше.

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А то Гугла на русском такого может загнуть, ну вы поняли )) // Дамы и Пацаны, это пояснение для Вас ))

 

Alexey Volchanskiy:

Описание параметров.

Профит, ЕВД/lot после которого включается трейлинг   - В скальпере реализован виртуальный трейлинг по безубытку. После достижения определенного профита включается режим закрытия ордера, если считается, что микротренд закончился.

Алексей, если можно поподробнее пожалуйста о принципах сопровождения открытой позиции.

  1. Что значит "трейлинг по безубытку"? С понятием "виртуальный" вопросов нет. Он начинает тралить еще из убыточной зоны или скачком переносит СЛ в б/у при заданном профите ЕВД/lot? Продолжает ли тралить дальше или останавливается в точке б/у?
  2. Есть ли условия и механизм закрытия убыточной позиции кроме СЛ? Например, типа такого как для прибыльной, "микротренд закончился" или другой?
Совершение сделок - Торговые операции - MetaTrader 5
Совершение сделок - Торговые операции - MetaTrader 5
  • www.metatrader5.com
Торговая деятельность в платформе связана с формированием и отсылкой рыночных и отложенных ордеров для исполнения брокером, а также с управлением текущими позициями путем их модификации или закрытия. Платформа позволяет удобно просматривать торговую историю на счете, настраивать оповещения о событиях на рынке и многое другое. Открытие позиций...
 
Grigori.S.B:

Алексей, если можно поподробнее пожалуйста о принципах сопровождения открытой позиции.

  1. Что значит "трейлинг по безубытку"? С понятием "виртуальный" вопросов нет. Он начинает тралить еще из убыточной зоны или скачком переносит СЛ в б/у при заданном профите ЕВД/lot? Продолжает ли тралить дальше или останавливается в точке б/у?
  2. Есть ли условия и механизм закрытия убыточной позиции кроме СЛ? Например, типа такого как для прибыльной, "микротренд закончился" или другой?

Хороший вопрос.

1. Тралить начинает при заданном профите и с тех пор тралит постоянно. СЛ вообще не переносится. У меня СЛ является чисто страховочным на случай фарс-мажоров типа отключение питания, пропадания связи. Как срабатывает виртуальный СЛ? Например, операция BUY, цена идет вверх, прибыль растет, проходим точку безубытка, заданную в ProfitByLot, включается виртуальный трал. Он постоянно вычисляет скорость изменения цены и как только она стала меньше порога, закрывает ордер. При этом есть небольшой люфт порога.

2. Делаю, пока нет.

speed

И еще раз повторяю для всех, данная версия - это НЕ Грааль, она не молотит бабло, пока вы валяетесь на пляже с фотомоделями. Кстати, это мечта нищеброда, состоятельные люди относятся к делам реально. У меня есть знакомый долларовый мультимиллионер, давно живет за рубежом, он просто нанял оператора, который управляет данной полуавтоматической версией. Думаю, поэтому он и мультимиллионер, что не ищет по помойкам Граалей, а по деловому подходит к вопросу и трезво оценивает ситуацию. 

 
Alexey Volchanskiy:

Хороший вопрос.

1. Тралить начинает при заданном профите и с тех пор тралит постоянно. СЛ вообще не переносится. У меня СЛ является чисто страховочным на случай фарс-мажоров типа отключение питания, пропадания связи. Как срабатывает виртуальный СЛ? Например, операция BUY, цена идет вверх, прибыль растет, проходим точку безубытка, заданную в ProfitByLot, включается виртуальный трал. Он постоянно вычисляет скорость изменения цены и как только она стала меньше порога, закрывает ордер. При этом есть небольшой люфт порога.

2. Делаю, пока нет.

И еще раз повторяю для всех, данная версия - это НЕ Грааль, она не молотит бабло, пока вы валяетесь на пляже с фотомоделями. Кстати, это мечта нищеброда, состоятельные люди относятся к делам реально. У меня есть знакомый долларовый мультимиллионер, давно живет за рубежом, он просто нанял оператора, который управляет данной полуавтоматической версией. Думаю, поэтому он и мультимиллионер, что не ищет по помойкам Граалей, а по деловому подходит к вопросу и трезво оценивает ситуацию. 

Алексей! ИМХО, не разоряйся на этих нищебродов - вынесут весь мозх. :-)

---

С уважением, Роман

 
Roman Shiredchenko:

Алексей! ИМХО, не разоряйся на этих нищебродов - вынесут весь мозх. :-)

---

С уважением, Роман

Просто людям надо говорить одни и те же вещи постоянно. Я раньше вел вебинары по программированию. Народ пишет стандартный вопрос - будет ли запись? На протяжении вебинара раз 10 повторил, что будет.

При окончании стандартно ответил на вопросы, повторил, что запись будет и когда выложу. Говорю, - еще вопросы есть

- А запись будет или нет?

 

Я обычно разрабатываю стратегии сам, конечно, багаж знаний не с неба упал. Сегодня вечером решил поглубже посмотреть список стратегий форекс, которые опубликованы в инете. Количество впечатляет, даже Герчик отметился, любопытно будет почитать.

Постараюсь сделать обзор, может найдется алмаз в куче Г ))

 

Посмотрел довольно много сайтов с опубликованными стратегиями. Большинство ориентировано на биржевую торговлю. ScalpHunter 2 не ограничен торговлей на форекс, но не использует такие фишки биржи, как стакан и многое другое. Например, любопытна идея опережения движения индексов перед движением цен. В принципе, это и на форексе можно проверить, индексы тут есть.

Но встречаются и чисто форекс-стратегии, даже скажем, универсальные. Рассмотрим простенькие, которые можно проверить на коленке с помощью простенькой программки. Буду понемногу их рассматривать и по возможности проверять программно.

 

Скальпинг на м1 с использованием точек разворота

Идея проста, как трехлинейка. Надо определить дневные точки разворота, которые автор предлагает определять во время 5 pm Eastern time, что при переводе из извращенного мира фунтов-дюймов на язык общечеловеческих ценностей дает 21:00 GMT. Или 00:: по московскому.

Так как в это время могут быть (по моим наблюдениям) броски цен и расширения спреда (21:00-22:00 GMT), то лучше наверное брать цену минут за 5 до этой точки. По этим точкам проводятся прямые типа "луч". Далее автор пишет довольно невнятно насчет направления сделки.

Если цена пересекает линию, отрываем позицию с SL = spread + 3 pip, насчет закрытия он пишет, что берет минимальную прибыль 3-6 pip. Почитав комменты, я выяснил, что он работает на отскоке и в случае, если цена пробила точки разворота, ничего не делает.

Ну что можно сказать... с такой стратегией лично я протяну ноги с голода, явно не более нескольких сделок в день. Тем не менее, поскольку она совсем простенькая, достанем гвозди, молоток, рубанок и запилим эту стратегию.

Буду выкладывать исходники в Хранилище-Shared Projects для доступа на чтение всем желающим. Если сейчас или в дальнейших экспериментах кто-то захочет что-то улучшить, пишите.

 
Сделал публичный проект, ищите Shared Projects\PrepareScalping. Там пока файлы-болванки, сегодня-завтра запилю первый советник.
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