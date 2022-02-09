Препарируем скальпинг - страница 21
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Скоро будет. Замечал, как только затеваешь благотворительный проект, так тут же начинают сыпаться коммерческие предложения, от которых невозможно отказаться )) Я так понимаю, Рогатый против благотворительности ))
Не забывай - сделай доброе дело, и это превратится в твою обязанность (народная мудрость, проверена многократно)). А уже оказанная услуга ничего не стоит.
Согласен, но я немного не к этому. Замечал, как только я начинаю какой-то большой проект, который требует большой отдачи по силам и времени, тут же начинают сыпаться разные небольшие, но заманчивые по деньгам предложения. Как будто специально, чтобы отвлечь меня от главного. А если водку бухаю, с девками гуляю - ничего не сыпется )) Есть в этом какая-то мистика.
Согласен, но я немного не к этому. Замечал, как только я начинаю какой-то большой проект, который требует большой отдачи по силам и времени, тут же начинают сыпаться разные небольшие, но заманчивые по деньгам предложения. Как будто специально, чтобы отвлечь меня от главного. А если водку бухаю, с девками гуляю - ничего не сыпется )) Есть в этом какая-то мистика.
Тебе многократно показывают куда двигаться.
И куда же? Бухать, что ли? Так неинтересно и деньги быстро кончаются. Не-е-е, рогатый меня не запутает ))
Замечал, как только я начинаю какой-то большой проект, который требует большой отдачи по силам и времени, тут же начинают сыпаться разные небольшие, но заманчивые по деньгам предложения. Как будто специально, чтобы отвлечь меня от главного. А если водку бухаю, с девками гуляю - ничего не сыпется )) Есть в этом какая-то мистика.
Всё логично, когда на позитивное и полезное дело настраиваешься то и всё остальное двигаться начинает и наоборот... Как в арабской пословице - лучше всего сватают невесту, которая уже сосватана...
Всё логично, когда на позитивное и полезное дело настраиваешься то и всё остальное двигаться начинает и наоборот... Как в арабской пословице - лучше всего сватают невесту, которая уже сосватана...
Интересная поговорка, запомню )) Но все же это необъяснимо с точки зрения логики. Потому что приходят клиенты по разным каналам, люди незнакомые, и даже с других форумов, где меня мало знают.
Вроде в тему пишу.
Экспериментировал с ботом и закралась ошибка, получил интересный результат
Тестирую около часа в разных вариациях по реальным тикам
Собственно вопрос в том, что если это поставить на ребейты, сколько может получится выхлопа?
Понятно, что такое можно запускать на центовике в $100
Период: месяц, лот 0.03
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Тестирую около часа в разных вариациях по реальным тикам
Для адекватной оценки перспективности подобной торговли требуется высокая компетентность по многим вопросам.
практика на реале будет всегда отличаться от *теста*,.