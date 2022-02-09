Препарируем скальпинг - страница 22
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Для адекватной оценки перспективности подобной торговли требуется высокая компетентность по многим вопросам.
Я хотел от Вас услышать ответ, но не ожидал здесь увидеть.
Пожалуйста, уделите ещё пару минут времени, и в двух словах опишите важные требования для оценки
в двух словах опишите важные требования для оценки
Без исходника почти нереально оценить. Здесь каждая мелочь важна.
Без исходника почти нереально оценить. Здесь каждая мелочь важна.
Спасибо!
Ваш пост убедил в том, что нужно один день поставить на демо и посмотреть результат для сравнения.
Вроде в тему пишу.
Экспериментировал с ботом и закралась ошибка, получил интересный результат
Тестирую около часа в разных вариациях по реальным тикам
Собственно вопрос в том, что если это поставить на ребейты, сколько может получится выхлопа?
Всё печально оказалось с ребейтами, их считают по форекс и металлам.
За сегодня бот уже наторговал почти 80 лотов по 3-м индексам
Скальпинг может очень быстро увеличить счет, если хорошо управлять рисками. Он предназначен для работы только с высоким кредитным плечом
Нет, только с собственными средствами.
Всё печально оказалось с ребейтами, их считают по форекс и металлам.
За сегодня бот уже наторговал почти 80 лотов по 3-м индексам
Пиши робота, который лимитными ордерами сможет работать в ноль на биткоине. Только лимитными(вход и выход). Потом идешь на биржу, где платят за ликвидность и можешь планировать покупку острова. :)
Во как хлабучит :)
12 лотов, 516 позиций - за 7 часов
За торговый день почти 60 лотов. Нужно найти сервис ребейтов.