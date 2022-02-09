Препарируем скальпинг - страница 22

Новый комментарий
 
fxsaber #:

Для адекватной оценки перспективности подобной торговли требуется высокая компетентность по многим вопросам.

Я хотел от Вас услышать ответ, но не ожидал здесь увидеть.

Пожалуйста, уделите ещё пару минут времени, и в двух словах опишите важные требования для оценки

 
Vitaly Muzichenko #:

в двух словах опишите важные требования для оценки

Без исходника почти нереально оценить. Здесь каждая мелочь важна.

 
fxsaber #:

Без исходника почти нереально оценить. Здесь каждая мелочь важна.

Спасибо!

Ваш пост убедил в том, что нужно один день поставить на демо и посмотреть результат для сравнения.

 
Просто улыбнуло такими песочницами...  "демо..." :-)
 
Vitaly Muzichenko #:

Вроде в тему пишу.

Экспериментировал с ботом и закралась ошибка, получил интересный результат

Тестирую около часа в разных вариациях по реальным тикам

Собственно вопрос в том, что если это поставить на ребейты, сколько может получится выхлопа?

Всё печально оказалось с ребейтами, их считают по форекс и металлам.


За сегодня бот уже наторговал почти 80 лотов по 3-м индексам


 
Скальпинг может очень быстро увеличить счет, если хорошо управлять рисками. Он предназначен для работы только с высоким кредитным плечом
 
Dark Ryd3r #:
Скальпинг может очень быстро увеличить счет, если хорошо управлять рисками. Он предназначен для работы только с высоким кредитным плечом

Нет, только с собственными средствами. 

 
Vitaly Muzichenko #:

Всё печально оказалось с ребейтами, их считают по форекс и металлам.


За сегодня бот уже наторговал почти 80 лотов по 3-м индексам


Пиши робота, который лимитными ордерами сможет работать в ноль на биткоине. Только лимитными(вход и выход). Потом идешь на биржу, где платят за ликвидность и можешь планировать покупку острова. :)

 

Во как хлабучит :)

12 лотов, 516 позиций - за 7 часов


 

За торговый день почти 60 лотов. Нужно найти сервис ребейтов.

1...151617181920212223
Новый комментарий