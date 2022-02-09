Препарируем скальпинг - страница 9

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Alexey Volchanskiy:

Вопрос совсем не глупый. Посмотрите версию терминала, должна быть последняя, build 1121. См. Меню-Справка-О программе

Посмотрел у 2 брокеров версия терминала MT4 build 1090. В гугле не забанили, но не могу найти MT4 с билдом  1121

 
AlexFlick:

Посмотрел у 2 брокеров версия терминала MT4 build 1090. В гугле не забанили, но не могу найти MT4 с билдом  1121

Надо самому обновиться, делается так. Меню-Открыть счет, выбираем сервер MetaQuotes-Demo. Если нет в списке, внизу жмем на зеленый плюсик и вводим вручную. Далее открываем новый демо счет, должна скачаться и установиться последняя версия.

Иногда приходится несколько раз перезапустить терминал

 
Alexey Volchanskiy:

Надо самому обновиться, делается так. Меню-Открыть счет, выбираем сервер MetaQuotes-Demo. Если нет в списке, внизу жмем на зеленый плюсик и вводим вручную. Далее открываем новый демо счет, должна скачаться и установиться последняя версия.

Иногда приходится несколько раз перезапустить терминал

Все заработало. Обновился. Спасибо. Будем работать. И ещё один вопрос - какой тайм фрейм предпочтителен для работы? 
 
AlexFlick:
Все заработало. Обновился. Спасибо. Будем работать. И ещё один вопрос - какой тайм фрейм предпочтителен для работы? 

Ага, буду знать. Просто я использовал новую защиту, которая давно введена в МТ5 и вот пришла на МТ4. Значит, со старыми версиями терминала она не работает. Ок.

Скальпер работает на тиковых данных и ему все равно, какой ТФ. Тут важнее для вас, какие ТФ вы используете для анализа на основе индикатора канала. Я обычно прохожусь по всем M1-H4, но самый ходовой, пожалуй, М15. 

Тут нужна практика и опыт.

И еще, насчет тестирования тиковых стратегий вообще и ScalpHunter 2 в частности. Тестер МТ4 мало пригоден для таких целей, так как он пытается имитировать тики, исходя из данных OHLC бара, что явно недостаточно. Вот в МТ5 есть возможность использовать в тестере тиковую историю от вашего ДЦ и тестирование будет близко к реалу.

Тем не менее, даже в МТ4 есть способ улучшить ситуацию - подсунуть тестеру тиковый файл истории от качественного брокера, например от Дукаса. Я сегодня сделаю такой файл для EURUSD и выложу на Яндекс Диск, можно будет в выходные потренироваться.

 
«Если включен параметр "Использовать линии диапазона = true", то на экране будут видны 4 линии. 2 красных линии ограничивают диапазон открытия ордеров на buy, 2 синих на sell.»
    При торговле во флетовом канале (представляет наибольший интерес).
«Можно смело выставлять линии на уровнях нижнего и верхнего порогов и идти пить пиво.»
Алексей, возможно поподробнее рассказать как правильно выставлять эти 4 линии для торговли именно во флете. Так же хотелось бы узнать про скрипт, который необязательно использовать. Для чего он нужен?

 
AlexFlick:
«Если включен параметр "Использовать линии диапазона = true", то на экране будут видны 4 линии. 2 красных линии ограничивают диапазон открытия ордеров на buy, 2 синих на sell.»
    При торговле во флетовом канале (представляет наибольший интерес).
«Можно смело выставлять линии на уровнях нижнего и верхнего порогов и идти пить пиво.»
Алексей, возможно поподробнее рассказать как правильно выставлять эти 4 линии для торговли именно во флете. Так же хотелось бы узнать про скрипт, который необязательно использовать. Для чего он нужен?

Вот тут оптимальный вариант - запись короткого видео от Алексея, надеюсь он это осилит.

 
AlexFlick:
«Если включен параметр "Использовать линии диапазона = true", то на экране будут видны 4 линии. 2 красных линии ограничивают диапазон открытия ордеров на buy, 2 синих на sell.»
    При торговле во флетовом канале (представляет наибольший интерес).
«Можно смело выставлять линии на уровнях нижнего и верхнего порогов и идти пить пиво.»
Алексей, возможно поподробнее рассказать как правильно выставлять эти 4 линии для торговли именно во флете. Так же хотелось бы узнать про скрипт, который необязательно использовать. Для чего он нужен?

Линии можно выставлять по границам индикатора HP на М15. А вообще надо смотреть на всех ТФ и пока ориентироваться самому. Скрипт чито для визуальной разметки, чтобы сразу видеть, как ходит цена, давно еще для себя написал и использую.

 

Я говорил, у меня есть тестер из Кении, торгует на реале, прислал отчет за неделю/ Старательный... кратенько из скайпа:

Within the week I made $150

Capital was $500

 
Alexey Volchanskiy:

Линии можно выставлять по границам индикатора HP на М15. А вообще надо смотреть на всех ТФ и пока ориентироваться самому. Скрипт чито для визуальной разметки, чтобы сразу видеть, как ходит цена, давно еще для себя написал и использую.

Все равно не понял. Алексей можете пожалуйста пояснить для тех "кто в танке" как выставлять эти линии диапазона. Можете тыкнуть носом, как в данном случае их выставить? Скрин прилагаю. line

 
AlexFlick:

Все равно не понял. Алексей можете пожалуйста пояснить для тех "кто в танке" как выставлять эти линии диапазона. Можете тыкнуть носом, как в данном случае их выставить? Скрин прилагаю. 

Смотрим канал, цена идет верх, но визуально видно, что скорость роста замедляется. Подчеркиваю, возможно, замедляется. В этом случае для ордеров на покупку можно особо не заботится о нижнем диапазоне, а вот верхний лучше ограничить, чтобы, если цена развернется вниз, не остались сверху "висяки".

Я бы выставил красные лини 1.1632-1.1668. 

Теперь с продажами. Та же ситуация, но наоборот. Верхнюю границу ставим выше верхней границы канала, а нижнюю выше нижней, опять же во избежание висяков, 1.1680-1.1650.

В ближайшее время я линии сделаю наклонными, будет проще и удобнее.

Я советую потренироваться в тестере. Надо запустить в визуальном режиме, модель Все тики. Потом накинуть на чарт индикатор HP и сохранить, как шаблон default. Кнопки в тестере работают, можно задавать разрешения торговли.

Я бы что посовтовал - выбрать на истории флетовый участок. Пусть вы заранее знаете, что там происходило, тут важно почувствовать и поиграться с этими линиями. Потом найти трендовый участок и т.д.

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