Препарируем скальпинг - страница 9
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Вопрос совсем не глупый. Посмотрите версию терминала, должна быть последняя, build 1121. См. Меню-Справка-О программе
Посмотрел у 2 брокеров версия терминала MT4 build 1090. В гугле не забанили, но не могу найти MT4 с билдом 1121
Посмотрел у 2 брокеров версия терминала MT4 build 1090. В гугле не забанили, но не могу найти MT4 с билдом 1121
Надо самому обновиться, делается так. Меню-Открыть счет, выбираем сервер MetaQuotes-Demo. Если нет в списке, внизу жмем на зеленый плюсик и вводим вручную. Далее открываем новый демо счет, должна скачаться и установиться последняя версия.
Иногда приходится несколько раз перезапустить терминал
Надо самому обновиться, делается так. Меню-Открыть счет, выбираем сервер MetaQuotes-Demo. Если нет в списке, внизу жмем на зеленый плюсик и вводим вручную. Далее открываем новый демо счет, должна скачаться и установиться последняя версия.
Иногда приходится несколько раз перезапустить терминал
Все заработало. Обновился. Спасибо. Будем работать. И ещё один вопрос - какой тайм фрейм предпочтителен для работы?
Ага, буду знать. Просто я использовал новую защиту, которая давно введена в МТ5 и вот пришла на МТ4. Значит, со старыми версиями терминала она не работает. Ок.
Скальпер работает на тиковых данных и ему все равно, какой ТФ. Тут важнее для вас, какие ТФ вы используете для анализа на основе индикатора канала. Я обычно прохожусь по всем M1-H4, но самый ходовой, пожалуй, М15.
Тут нужна практика и опыт.
И еще, насчет тестирования тиковых стратегий вообще и ScalpHunter 2 в частности. Тестер МТ4 мало пригоден для таких целей, так как он пытается имитировать тики, исходя из данных OHLC бара, что явно недостаточно. Вот в МТ5 есть возможность использовать в тестере тиковую историю от вашего ДЦ и тестирование будет близко к реалу.
Тем не менее, даже в МТ4 есть способ улучшить ситуацию - подсунуть тестеру тиковый файл истории от качественного брокера, например от Дукаса. Я сегодня сделаю такой файл для EURUSD и выложу на Яндекс Диск, можно будет в выходные потренироваться.
Вот тут оптимальный вариант - запись короткого видео от Алексея, надеюсь он это осилит.
Линии можно выставлять по границам индикатора HP на М15. А вообще надо смотреть на всех ТФ и пока ориентироваться самому. Скрипт чито для визуальной разметки, чтобы сразу видеть, как ходит цена, давно еще для себя написал и использую.
Я говорил, у меня есть тестер из Кении, торгует на реале, прислал отчет за неделю/ Старательный... кратенько из скайпа:
Within the week I made $150
Capital was $500
Линии можно выставлять по границам индикатора HP на М15. А вообще надо смотреть на всех ТФ и пока ориентироваться самому. Скрипт чито для визуальной разметки, чтобы сразу видеть, как ходит цена, давно еще для себя написал и использую.
Все равно не понял. Алексей можете пожалуйста пояснить для тех "кто в танке" как выставлять эти линии диапазона. Можете тыкнуть носом, как в данном случае их выставить? Скрин прилагаю.
Все равно не понял. Алексей можете пожалуйста пояснить для тех "кто в танке" как выставлять эти линии диапазона. Можете тыкнуть носом, как в данном случае их выставить? Скрин прилагаю.
Смотрим канал, цена идет верх, но визуально видно, что скорость роста замедляется. Подчеркиваю, возможно, замедляется. В этом случае для ордеров на покупку можно особо не заботится о нижнем диапазоне, а вот верхний лучше ограничить, чтобы, если цена развернется вниз, не остались сверху "висяки".
Я бы выставил красные лини 1.1632-1.1668.
Теперь с продажами. Та же ситуация, но наоборот. Верхнюю границу ставим выше верхней границы канала, а нижнюю выше нижней, опять же во избежание висяков, 1.1680-1.1650.
В ближайшее время я линии сделаю наклонными, будет проще и удобнее.
Я советую потренироваться в тестере. Надо запустить в визуальном режиме, модель Все тики. Потом накинуть на чарт индикатор HP и сохранить, как шаблон default. Кнопки в тестере работают, можно задавать разрешения торговли.
Я бы что посовтовал - выбрать на истории флетовый участок. Пусть вы заранее знаете, что там происходило, тут важно почувствовать и поиграться с этими линиями. Потом найти трендовый участок и т.д.