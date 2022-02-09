Препарируем скальпинг - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Продолжим
Как работать с линиями, задающими диапазон торговли
Если включен параметр "Использовать линии диапазона = true", то на экране будут видны 4 линии. 2 красных линии ограничивают диапазон открытия ордеров на buy, 2 синих на sell. Если навести курсор на линию, вы увидите всплывающую подсказку, например "buyUp"? что означает, что это верхняя граница диапазона на покупку (buy).Чтобы переместить линию, ее надо сначала выделить щелчком. Надо следить, чтобы линия buyUP была выше buyDown и sellUp выше sellDown.
Как выставлять эти линии? Во первых, надо понимать, что на данный момент линии - это костыль, который, тем не менее, позволяет уже сейчас эффективно торговать. У меня вообще есть такой принцип - не ждать идеала, система, пусть и с костылями, должна быть способна к торговле, чтобы я мог зарабатывать деньги уже сегодня.
Хорошим ориентиром могут служить границы канала HP. В самое ближайшее время я отлажу привязку к этим границам (уже сделано, но тестируется) и эти линии, возможно, станут не нужны.
Принцип один - чем шире диапазон, тем больше сделок будет открыто, но больше вероятность, что какие-то сделки "зависнут на границах диапазона". И чем он уже, тем меньше риски, но и меньше прибыль, если не следить постоянно за графиком и не передвигать линии вслед за ценой.
я не знаю ДЦ, которые дают реальные объемы
на счет МТ4 и его тестера:
если у вас есть источник данных с СМЕ например, то данные можно сохранить бинарными файлами, а перед тестом эти данные распаковывать, просто нужно будет написать еще один класс для генерации отдачи считанных данных по временным запросам в эту историю
у меня кстати кластера нормально собираются в OnTimer т.к. в OnTick я не смог добиться нормальной точности сборки, а в таймере выворачиваю ему на 16 мс и он делает нормально выборку на вроде покадровых запросов
кстати нормальные данные можно брать файлами бесплатно (что бы тут не было претензий от разработчиков, напишу в ЛС если интересно)
А что, в новом билде МТ4 1121 наконец-то заработал тайтер в тестере???
Я правильно понял, вы обходитесь без генерации .fxt файлов для тестера, а подсовываете собственные данные?
вау, как все пестрит ордерами )) давно я такого не наблюдал )))
Если работать на нескольких парах, до 1000 в день )) Почему и можно использовать для чистого ребейтинга, прибыль по нулям, заработок чисто на спреде, я работаю через МОФТ.
Кнопки разрешения торговли
На экране есть 2 кнопки - Sell enable и Buy enable. В нажатом состоянии кнопка имеет красный цвет и разрешает соответствующее направление торговли.
В принципе, если стоит задача быстро заработать денег и есть свободное время, достаточно управлять этими кнопками, а открывать и закрывать ордера будет скальпер. Честно говоря, у меня самого бывают ситуации, когда надо быстро заработать несколько сотен $ с моего небольшого депо. Тогда я смотрю в экономический календарь, например мне нравится этот и если есть вкусные новости, завожу на эти времена будильник.
Потом достаточно активно поработать кнопками (линии диапазона нужно поставить максимально широко или вообще отключить) часик-другой и золотой ключик у нас в кармане )) То есть в таком режиме скальпер работает как чистый полуавтомат, а анализ рынка остается за вами.
А что, в новом билде МТ4 1121 наконец-то заработал тайтер в тестере???
Я правильно понял, вы обходитесь без генерации .fxt файлов для тестера, а подсовываете собственные данные?
нене )) в МТ5 это делать не зачем, я же данные биржевые беру, в другом варианте подсовывал данные из файлов, перед стартом робота грузил их в память и там уже гонял туда сюда ))
да, я забыл, что в МТ4 таймер в тестере не работает, но вы можете создать свой калбек таймера и в нем гонять все что нужно
Уффф, только что избавился от одного кретина, который порывался вместо письменного ТЗ "сейчас все быстренько расскажу на словах" ))) Продолжим
Как использовать скальпер для чистого ребейтинга
При ребейтинге заработок образуется не из прибыли, прибыль обычно выставляется в ноль, а от возврата части спреда. Разумеется, ребейт берется не от вашего ДЦ. Для этого существуют специализированные сервисы, например МОФТ. Чем они лучше, чем ребейт от вашего ДЦ? Хотя бы тем, что за счет больших объемов могут забирать у ДЦ гораздо большую часть спреда, чем вы. Кстати, на том же МОФТ есть калькулятор дохода, который позволяет прикинуть прибыль от конкретного ДЦ.
Посмотрим на примере робо. Предлагается выбрать средний объем лотов в день. Допустим, у нас депозит $1000, тогда мы вполне, работая на 5-10 валютных парах лотом 0,05 сделать около 1000 сделок в день, следовательно объем будет 50 лотов. Вполне реальные цифры.
Вбиваем данные, пара EURUSD, счет Pro, срок 1 месяц, получаем сумму ребейта - скромные $9600, на пиво и девочек уже хватит )) Конечно, будут и убыточные сделки, ну пуст они займут даже 2/3 суммы ребейта. Все равно прибыль внушительная.
Предупреждаю, есть ДЦ типа инсты, которые выдают просто сумасшедшие рибейты, но у тих также и конские спреды. Так что надо найти баланс между ребейтами и спредом.
Перейдите на страничку калькулятора и посчитайте ребейты от своего ДЦ.
Через много лет наконец то нашёл как заработать на форексе)
Это как в службе занятости получать пособие