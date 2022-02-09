Препарируем скальпинг - страница 19
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на фото четкий аферист)
чего только не было в веселые 90-е
щас скука одна
Уже не собираю )) Ящики ломятся о бабла, класть некуда. Уточка спасена!
Кстати, сегодня очередной недельный тур конкурса. В прошлый раз пустил все на самотек и слился. Посмотрим в этом туре. Но там победить невозможно, в прошлом туре все места у фейковых вьетнамцев с результатами 12000% прибыли за 5 дней ))
в этих чемпионатах невозможно победить рабочим роботом, только индивидуальной для конкурса хитростью
в этих чемпионатах невозможно победить рабочим роботом, только индивидуальной для конкурса хитростью
в общем то так мы и ставили игровые рекорды в warface, маил.ру даже пришлось убрать их, т.к. не смогли бороться с ними, точнее не могли бороться с жалобами на читеров, но у нас читов небыло как и банов за них
Чиновником не был, аферистом был. Но при чем тут уточка?
Видимо тут не уточка, а удочка, для тех кто подумает что "птичку жалко".
в этих чемпионатах невозможно победить рабочим роботом, только индивидуальной для конкурса хитростью
сильно подозреваю, что эти гениальные вьетнамцы с фантастической прибылью - мертвые души
сильно подозреваю, что эти гениальные вьетнамцы с фантастической прибылью - мертвые души
может там можно было сразу на полный лот покупать,
может там можно было сразу на полный лот покупать,
Все равно 12000% за 5 дней - не верю
Пошел второй день конкурса на Exness. Первая сделка была открыта вчера 12:57 мск, сейчас 14:47 мск, сутки с небольшим. Вот тут мониторинг https://www.mql5.com/ru/signals/449473 , счет демо, копировать не дадут, так как плечо 1:2000 )))
Стартовый депозит $1000, сейчас баланс 1372, средства 1167. Но это все шатко и неустойчиво, так как за счетом почти не слежу, много работы. Одно сильное движение не в ту сторону и все накроется медным тазом ))
А вот что поет терминал