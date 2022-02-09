Препарируем скальпинг - страница 19

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Fast528:

на фото четкий аферист)

чего только не было в веселые 90-е

щас скука одна

 
Alexey Volchanskiy:

Уже не собираю )) Ящики ломятся о бабла, класть некуда. Уточка спасена!

Кстати, сегодня очередной недельный тур конкурса. В прошлый раз пустил все на самотек и слился. Посмотрим в этом туре. Но там победить невозможно, в прошлом туре все места у фейковых вьетнамцев с результатами 12000% прибыли за 5 дней ))

в этих чемпионатах невозможно победить рабочим роботом, только индивидуальной для конкурса хитростью

 
Fast528:

в этих чемпионатах невозможно победить рабочим роботом, только индивидуальной для конкурса хитростью

в общем то так мы и ставили игровые рекорды в warface, маил.ру даже пришлось убрать их, т.к. не смогли бороться с ними, точнее не могли бороться с жалобами на читеров, но у нас читов небыло как и банов за них

 
Alexey Volchanskiy:

Чиновником не был, аферистом был. Но при чем тут уточка?

Видимо тут не уточка, а удочка, для тех кто подумает что "птичку жалко".

 
Fast528:

в этих чемпионатах невозможно победить рабочим роботом, только индивидуальной для конкурса хитростью

сильно подозреваю, что эти гениальные вьетнамцы с фантастической прибылью - мертвые души

 
Переименовал проект в \MQL5\Shared Projects\MultiRobot, как более подходящий по названию. Также заведена отдельная ветка в буржуинской части.
 
Alexey Volchanskiy:

сильно подозреваю, что эти гениальные вьетнамцы с фантастической прибылью - мертвые души

может там можно было сразу на полный лот покупать, 

 
Fast528:

может там можно было сразу на полный лот покупать, 

Все равно 12000% за 5 дней - не верю

 
сегодня замечательный день, до слез. кто не понял ничего, рекомендую посмотреть Хищник, как они в вертолете летят))
 

Пошел второй день конкурса на Exness. Первая сделка была открыта вчера 12:57 мск, сейчас 14:47 мск, сутки с небольшим. Вот тут мониторинг https://www.mql5.com/ru/signals/449473 , счет демо, копировать не дадут, так как плечо 1:2000 )))

Стартовый депозит $1000, сейчас баланс 1372, средства 1167. Но это все шатко и неустойчиво, так как за счетом почти не слежу, много работы. Одно сильное движение не в ту сторону и все накроется медным тазом ))

А вот что поет терминал

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Торговые сигналы для MetaTrader 4: Exness contest
Торговые сигналы для MetaTrader 4: Exness contest
  • www.mql5.com
Символ Сделки Sell Buy Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips Точечные графики распределения MFE и MAE Для каждого открытого ордера в течение его жизни записываются значения максимальной прибыли (MFE) и максимального убытка (MAE). Эти показатели дополнительно...
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