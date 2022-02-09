Препарируем скальпинг - страница 11
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Конкурс Exness
В выходные записался на недельный (25.06-29.06) конкурс от Exness. Народу там по 4000, так что на победу и не рассчитываю, так, отметиться. Буду торговать только скальпером, постараюсь не вмешиваться, кроме перемещения линий и задания направлений торговли.
Так как сильно загружен, особо внимания уделять не буду, так... краем глаза поглядывать на другой монитор. Засигналиться не могу, так как взял максимальное плечо 1:2000, а в сигналах максимум разрешено 1:500.
Итак, торги разрешили после 11 ч мск, я включился в 11:27. Пока вот такие результаты. Висят незакрытые на $-220
Конкурс Exness
В выходные записался на недельный (25.06-29.06) конкурс от Exness. Народу там по 4000, так что на победу и не рассчитываю, так, отметиться. Буду торговать только скальпером, постараюсь не вмешиваться, кроме перемещения линий и задания направлений торговли.
Так как сильно загружен, особо внимания уделять не буду, так... краем глаза поглядывать на другой монитор. Засигналиться не могу, так как взял максимальное плечо 1:2000, а в сигналах максимум разрешено 1:500.
Итак, торги разрешили после 11 ч мск, я включился в 11:27. Пока вот такие результаты. Висят незакрытые на $-220
Иногда бывают моменты, когда неясно, стрельнет цена вверх или покатится вниз. Чтобы не сидеть и втыкать в экран, проще поставить линии вот так, а самому подождать в защитном промежутке. Пока баланс 1278, средства 1141, зависших 4 штуки на sell на сумму -$135
Что значит в настройках советника Чувствительность канала открытия ?
Рекомендованное значение 0.16. Чем оно меньше, тем чаще будут открываться позиции (ордера), иногда просто на "шуме" котировок. Чем больше значение - тем меньше открытых позиций.
Рекомендованное значение 0.16. Чем оно меньше, тем чаще будут открываться позиции (ордера), иногда просто на "шуме" котировок. Чем больше значение - тем меньше открытых позиций.
Алексей, доброго дня. Работаю 3-ий день, правда пока на демо, полет нормальный. Поделитесь планами по убиранию костылей? Интересны новые фишечки скальпера.
Так же интересно сопровождает ли советник не им открытые ордера?
Конкурс Exness
В выходные записался на недельный (25.06-29.06) конкурс от Exness. Народу там по 4000, так что на победу и не рассчитываю, так, отметиться. Буду торговать только скальпером, постараюсь не вмешиваться, кроме перемещения линий и задания направлений торговли.
Так как сильно загружен, особо внимания уделять не буду, так... краем глаза поглядывать на другой монитор. Засигналиться не могу, так как взял максимальное плечо 1:2000, а в сигналах максимум разрешено 1:500.
Итак, торги разрешили после 11 ч мск, я включился в 11:27. Пока вот такие результаты. Висят незакрытые на $-22
Правильно я понял, что, взяв максимальное плечо 1:2000, Вы его не используете, ограничиваетесь 1:200? Или Вам как-то удается обслужить эту кучу особенностей:
"Желтым цветом обозначены инструменты, по которым маржинальные требования увеличены.
В течение 15 минут до, а также 5 минут после публикации экономических новостей уровня <High>, маржинальные требования
для новых ордеров рассчитываются, исходя из максимального кредитного плеча 1:200. По истечении обозначенного периода
маржа по этим позициям пересчитывается, исходя из суммы средств на счете и установленного значения кредитного плеча.
С 19:00 GMT +0 пятницы по 23:00 GMT +0 воскресенья маржинальные требования для вновь открываемых позиций рассчитываются
исходя из максимального кредитного плеча 1:200."
Если обслуживаете, по поделитесь, пожалуйста, как.
Описание параметров.
Профит, ЕВД/lot после которого включается трейлинг - В скальпере реализован виртуальный трейлинг по безубытку. После достижения определенного профита включается режим закрытия ордера, если считается, что микротренд закончился.
Алексей, если можно поподробнее пожалуйста о принципах сопровождения открытой позиции.
Вообще, я сам давно работаю в режиме portable, так как не греет лазить в папку роаминг и там ковыряться.
Алексей! а какой смысл MetaEditir запускать в режиме portable?
Алексей! а какой смысл MetaEditir запускать в режиме portable?
За Алексея отвечу, если он не против.
Если MT запускать в portable, то и ME нужно запускать в portable, иначе возможна путаница (попробуйте, результат наглядный, если запускать ME не из MT).
Кроме того, редактировать и компилировать можно ведь вообще без запуска ME (или редкими запусками), и portable оказывается удобным, когда терминалов несколько.
Также писать код можно в стороннем редакторе, а компилировать в ME, тогда без portable тоже запутаешься.