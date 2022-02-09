Препарируем скальпинг - страница 7
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Ничего не понял, переведите плз
условие на покупку или продажу какое будет?
я правильно понял идею:
1/ берём __перерисовывающийся__ канал (в принципе любой),
2/ по истории "перерисовок" считаем его ошибку, или указываем её линиями
и теперь уже в реальном времени:
3/ теперь по границам +-erf будем скальпить,
4/ но зона на продажи выше, на покупки ниже
5/ момент открытие как-то (пока неясно) от волатильности,
6/ стоп разумно исчисляем от депо ( кстати это скрытый мартингейл)
условие на покупку или продажу какое будет?
тут это обсуждать нельзя, реклама запрещена
Добрый день. А где можно увидеть сам советник? Скрины есть, а самого сова нет...
Все версии скальпера будут выкладываться в моем блоге на этом сайте, эта первая версия здесь https://www.mql5.com/ru/blogs/post/719193
Еще рез повторю, никаких ограничений на торговлю, торгуйте на демо и реале сколько душе угодно. Но есть ограничение по времени, его можно посмотреть при старте робота.
Это ограничение введено исключительно для того, чтобы вы не сидели на старых версиях. А то я народ знаю, торговля идет денежка капает, зачем что-то менять.
А потом возникает проблема, которая уже решена в новых версиях, а он попал, и начинаются на форуме слезы вместо дела.
Конец работы ВСЕГДА будет в пятницу 23:59, так что можете не волноваться, посередине недели ничего не выключится.
Время окончания работы смотрим тут
Интересно-интересно, что у Алексея получится...
Вангую, что пока не будет полного автомата - особой популярности тоже не будет.
Впрочем, если будет показана успешная торговля на реале - возможно, и будет...
я правильно понял идею:
1/ берём __перерисовывающийся__ канал (в принципе любой),
2/ по истории "перерисовок" считаем его ошибку, или указываем её линиями
и теперь уже в реальном времени:
3/ теперь по границам +-erf будем скальпить,
4/ но зона на продажи выше, на покупки ниже
5/ момент открытие как-то (пока неясно) от волатильности,
6/ стоп разумно исчисляем от депо ( кстати это скрытый мартингейл)
Правильно, но не все
1. Перерисовка не самоцель, а следствие ВСЕХ каналов условно "без задержек", в т.ч. и Hodrick-Prescott
2. Возможно, пока все вручную
3. Да
4. Да
5. Пока будет 2 условия - достижение уровня от границы и скорость движения цены в этот момент. Наверное еще добавлю условий, надо проверить.
6. Пока стоп чисто защитный и это неправильно. Есть идея, как избавляться от зависших убыточных ордеров. Сделаем.
Алексей, доброго дня.Очень интересна автоматическая торговля, возможно есть инструкция как поставить Ваш робот в МТ4 и начать пользоваться им? Имел дело лишь с индикаторами, опыта установки и использования торговых роботов нет от слова совсем.
Приветствую. Статья была, Карпутов писал с картинками, но в этой долбанной свалке хрен что найдешь. Не сайт, а куча беспорядочно сваленного хлама.
Вот тут есть описание https://www.mql5.com/ru/forum/131853 , но с тех пор многое изменилось, придется запускаться в режиме portable, я приложил .cmd файлы для запуска, см. аттач. Надо распаковать .cmd файлы в корень терминала, где лежат terminal.exe и metaeditor.exe
Ссылка на мой архив https://www.mql5.com/ru/blogs/post/719193 со скальпером
... придется запускаться в режиме portable, я приложил .cmd файлы для запуска, см. аттач. Надо распаковать .cmd файлы в корень терминала, где лежат terminal.exe и metaeditor.exe
Вообще, я сам давно работаю в режиме portable, так как не греет лазить в папку роаминг и там ковыряться.
У меня вот такая структура, покажу в картинках. Все терминалы, и МТ4 и МТ5 запускаются только .cmd файлами. Ярлыки на экране для домохозяек )) Официальные рекомендации рассчитаны на то, что у вас стоит один терминал. А у меня их десятки, вот как все устроено, очень удобно и не надо лезть куда-то в дебри, чтобы выполнить нужные действия
3 основные папки