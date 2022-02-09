Препарируем скальпинг - страница 7

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Alexey Volchanskiy:

Ничего не понял, переведите плз

условие на покупку или продажу какое будет?

 
Добрый день. А где можно увидеть сам советник? Скрины есть, а самого сова нет...
 

я правильно понял идею:

1/ берём __перерисовывающийся__ канал (в принципе любой),

2/ по истории "перерисовок" считаем его ошибку, или указываем её линиями

и теперь уже в реальном времени:

3/ теперь по границам +-erf будем скальпить,

4/ но зона на продажи выше, на покупки ниже

5/ момент открытие как-то (пока неясно) от волатильности,

6/ стоп разумно исчисляем от депо ( кстати это скрытый мартингейл)

 
Kisolen:

условие на покупку или продажу какое будет?

тут это обсуждать нельзя, реклама запрещена

 
Denis Bogdanov:
Добрый день. А где можно увидеть сам советник? Скрины есть, а самого сова нет...

Все версии скальпера будут выкладываться в моем блоге на этом сайте, эта первая версия здесь https://www.mql5.com/ru/blogs/post/719193

Еще рез повторю, никаких ограничений на торговлю, торгуйте на демо и реале сколько душе угодно. Но есть ограничение по времени, его можно посмотреть при старте робота.

Это ограничение введено исключительно для того, чтобы вы не сидели на старых версиях. А то я народ знаю, торговля идет денежка капает, зачем что-то менять.

А потом возникает проблема, которая уже решена в новых версиях, а он попал, и начинаются на форуме слезы вместо дела. 

Конец работы ВСЕГДА будет в пятницу 23:59, так что можете не волноваться, посередине недели ничего не выключится.

Время окончания работы смотрим тут

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ScalpHunter2 v1.37
ScalpHunter2 v1.37
  • 2018.06.21
  • Alexey Volchanskiy
  • www.mql5.com
Версия ScalpHunter2 v1.37, включает в себя скальпер, файл настроек, канал HP и необязательный для работы скрипт, просто я его делал для себя и постоянно использую. Настройки оптимизированы для EURUSD, но работать будут на любой паре.
 

Интересно-интересно, что у Алексея получится...

Вангую, что пока не будет полного автомата - особой популярности тоже не будет.

Впрочем, если будет показана успешная торговля на реале - возможно, и будет...

 
Maxim Kuznetsov:

я правильно понял идею:

1/ берём __перерисовывающийся__ канал (в принципе любой),

2/ по истории "перерисовок" считаем его ошибку, или указываем её линиями

и теперь уже в реальном времени:

3/ теперь по границам +-erf будем скальпить,

4/ но зона на продажи выше, на покупки ниже

5/ момент открытие как-то (пока неясно) от волатильности,

6/ стоп разумно исчисляем от депо ( кстати это скрытый мартингейл)

Правильно, но не все

1. Перерисовка не самоцель, а следствие ВСЕХ каналов условно "без задержек", в т.ч. и Hodrick-Prescott

2. Возможно, пока все вручную

3. Да

4. Да

5. Пока будет 2 условия - достижение уровня от границы и скорость движения цены в этот момент. Наверное еще добавлю условий, надо проверить.

6. Пока стоп чисто защитный и это неправильно. Есть идея, как избавляться от зависших убыточных ордеров. Сделаем.

 
Алексей, доброго дня.Очень интересна автоматическая торговля, возможно есть инструкция как поставить Ваш робот в МТ4 и начать пользоваться им? Имел дело лишь с индикаторами, опыта установки и использования торговых роботов нет от слова совсем.
 
AlexFlick:
Алексей, доброго дня.Очень интересна автоматическая торговля, возможно есть инструкция как поставить Ваш робот в МТ4 и начать пользоваться им? Имел дело лишь с индикаторами, опыта установки и использования торговых роботов нет от слова совсем.

Приветствую. Статья была, Карпутов писал с картинками, но в этой долбанной свалке хрен что найдешь. Не сайт, а куча беспорядочно сваленного хлама.

Вот тут есть описание https://www.mql5.com/ru/forum/131853  , но с тех пор многое изменилось, придется запускаться в режиме portable, я приложил .cmd файлы для запуска, см. аттач. Надо распаковать .cmd файлы в корень терминала, где лежат terminal.exe и metaeditor.exe 

Ссылка на мой архив https://www.mql5.com/ru/blogs/post/719193 со скальпером

ScalpHunter2 v1.37
ScalpHunter2 v1.37
  • 2018.06.21
  • Alexey Volchanskiy
  • www.mql5.com
Версия ScalpHunter2 v1.37, включает в себя скальпер, файл настроек, канал HP и необязательный для работы скрипт, просто я его делал для себя и постоянно использую. Настройки оптимизированы для EURUSD, но работать будут на любой паре.
Файлы:
start_cmd_r34.zip  1 kb
 
Alexey Volchanskiy:

... придется запускаться в режиме portable, я приложил .cmd файлы для запуска, см. аттач. Надо распаковать .cmd файлы в корень терминала, где лежат terminal.exe и metaeditor.exe 

Вообще, я сам давно работаю в режиме portable, так как не греет лазить в папку роаминг и там ковыряться.

У меня вот такая структура, покажу в картинках. Все терминалы, и МТ4 и МТ5 запускаются только .cmd файлами. Ярлыки на экране для домохозяек )) Официальные рекомендации рассчитаны на то, что у вас стоит один терминал. А у меня их десятки, вот как все устроено, очень удобно и не надо лезть куда-то в дебри, чтобы выполнить нужные действия

3 основные папки

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