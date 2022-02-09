Препарируем скальпинг - страница 8
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У меня вот такая структура, покажу в картинках. Все терминалы, и МТ4 и МТ5 запускаются только .cmd файлами.
Интересно, у тебя и .bat и .cmd - ты используешь их различие (выставление ERRORLEVEL немного разное) ?
Интересно, у тебя и .bat и .cmd - ты используешь их различие (выставление ERRORLEVEL немного разное) ?
Я уже не помню, почему так сложилось, из .cmd запускаю программы
terminal.exe /portable
А из .bat копирую в нужные папки. Надо сделать через переменные конечно вместо MQL4\experts\Projects\ScalpHunter\ScalpHunter2.ex4
copy MQL4\experts\Projects\ScalpHunter\ScalpHunter2.ex4 "e:\Forex\Real\InstaForex\MQL4\experts\ScalpHunter2.ex4"
copy MQL4\experts\Projects\ScalpHunter\ScalpHunter2.ex4 "e:\Forex\Real\ForexMart\MQL4\experts\ScalpHunter2.ex4"
copy MQL4\experts\Projects\ScalpHunter\ScalpHunter2.ex4 "e:\Forex\Real\roboforex_standart_pro2\MQL4\experts\ScalpHunter2.ex4"
copy MQL4\experts\Projects\ScalpHunter\ScalpHunter2.ex4 "e:\Forex\Real\roboforex_cent_pro_Dima\MQL4\experts\ScalpHunter2.ex4"
copy MQL4\experts\Projects\ScalpHunter\ScalpHunter2.ex4 "e:\Forex\Real\ForexMart\MQL4\experts\ScalpHunter2.ex4"
copy MQL4\experts\Projects\ScalpHunter\ScalpHunter2.ex4 "e:\Forex\Real\FIBO_Group\MQL4\experts\ScalpHunter2.ex4"
Я уже не помню, почему так сложилось, из .cmd запускаю программы
terminal.exe /portable
А из .bat копирую в нужные папки. Надо сделать через переменные конечно вместо MQL4\experts\Projects\ScalpHunter\ScalpHunter2.ex4
Ясно. Я думал, это важно.
Разница в этих типах файлов только в выставлении системной переменной ERRORLEVEL (.cmd - его правильно устанавливает после каждой команды в 0 или в 1, а .bat - только после ошибок в 1, и так дальше и оставляет, даже если последующие команды выполняются верно).
Вчера 2018.06.22 запускал демку в режиме ребейтера на трех символах, фикс. лот 0.1. Было интересно, сколько лотов настрогает. Время работы 11:51-15:24
2018.06.23 11:49:01.352 CalcLots NZDUSD,M15: Symbols found = 4 All orders count = 405 Lots = 40.32
2018.06.23 11:49:01.352 CalcLots NZDUSD,M15: EURUSD 16.70 lots
2018.06.23 11:49:01.352 CalcLots NZDUSD,M15: NZDUSD 8.40 lots
2018.06.23 11:49:01.352 CalcLots NZDUSD,M15: USDCAD 15.20 lots
2018.06.23 11:49:01.352 CalcLots NZDUSD,M15: initialized
2018.06.23 11:49:01.273 CalcLots NZDUSD,M15 inputs: TimeStart=1529625660; TimeStop=1529711940;
2018.06.23 11:48:59.189 Script CalcLots NZDUSD,M15: loaded successfully
это за 3,5 часа 400 ордеров? не пошлют ли с таким ребейтом так же как и с арбитражем?
вчера просматривал комменты на роботов у одного продажника тут, иностранцы пишут ему, что их ДЦ присылает уведомление по частой торговле на его скальперы
Алексей, вроде сделал все как Вы написали:
1) Распаковал .cmd файлы в корень терминала, где лежат terminal.exe и metaeditor.exe
2) Скачал ScalpHunter2 v1.37 и скопировал файлы из папок архива в соответствующие папки терминала.
3) Запустил файл Terminal (сценарий)
4) Открыл валютную пару EURUSD
5) Перетащил на график индикатор vhpchannel_03
Далее попытался перетащить на график эксперт ScalpHunter2.ex4, но ничего не вышло. Почитал ветку нашел упоминание о времени работы:
"Конец работы ВСЕГДА будет в пятницу 23:59".
Именно поэтому не смог установить эксперт? Сам эксперт с серой точкой внизу, видимо не активен.
Повторюсь я новичок, многое не понимаю, если вопрос кажется глупым, прошу не душить.
это за 3,5 часа 400 ордеров? не пошлют ли с таким ребейтом так же как и с арбитражем?
вчера просматривал комменты на роботов у одного продажника тут, иностранцы пишут ему, что их ДЦ присылает уведомление по частой торговле на его скальперы
Нечего на кухнях торговать. Если торгуешь на реальном ECN, чем больше сделок, тем выгоднее ДЦ
Алексей, вроде сделал все как Вы написали:
1) Распаковал .cmd файлы в корень терминала, где лежат terminal.exe и metaeditor.exe
2) Скачал ScalpHunter2 v1.37 и скопировал файлы из папок архива в соответствующие папки терминала.
3) Запустил файл Terminal (сценарий)
4) Открыл валютную пару EURUSD
5) Перетащил на график индикатор vhpchannel_03
Далее попытался перетащить на график эксперт ScalpHunter2.ex4, но ничего не вышло. Почитал ветку нашел упоминание о времени работы:
"Конец работы ВСЕГДА будет в пятницу 23:59".
Именно поэтому не смог установить эксперт? Сам эксперт с серой точкой внизу, видимо не активен.
Повторюсь я новичок, многое не понимаю, если вопрос кажется глупым, прошу не душить.
Вопрос совсем не глупый. Посмотрите версию терминала, должна быть последняя, build 1121. См. Меню-Справка-О программе
Было интересно, сколько лотов настрогает.
Алексей, правильно ли я понимаю что для ребейтов нужно открывать счет без комиссии, но с большими спредами? Не имею ввиду что надо искать ДЦ где спреды пошире, просто если есть комиссия, то как правило она вычитается из спреда, а ребейт считается именно из спреда. Так?
Алексей, правильно ли я понимаю что для ребейтов нужно открывать счет без комиссии, но с большими спредами? Не имею ввиду что надо искать ДЦ где спреды пошире, просто если есть комиссия, то как правило она вычитается из спреда, а ребейт считается именно из спреда. Так?
Это надо смотреть у ребейт-брокера. К примеру, у МОФТ с одним из ДЦ такие отношения
счета ProSTP - 5$ за лот;
счета Cent NDD и Classic NDD - 85% от спреда и 85% от комиссии;
Вознаграждение по Памм счетам - начисляется инвесторам и управляющим, как и по обычным счетам.
Посчитать в калькуляторе
Столбец слева - то, что получает МОФТ. 80% справа - это то, что получает трейдер с этих сумм