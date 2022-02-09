Препарируем скальпинг - страница 5
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Не будет ли выгоднее ставить уровни ТП-СЛ как процент от дневного ATR(20) ?
Жорж, это надо проверять, и проверять на тестере МТ5. Я думаю, недели через 2-3 я докручу мультиплатформник и тогда...!!!
Жорж, это надо проверять, и проверять на тестере МТ5. Я думаю, недели через 2-3 я докручу мультиплатформник и тогда...!!!
Алексей, его крутить ровно пол-дня между перепитием кофе/чая :)
Алексей, его крутить ровно пол-дня между перепитием кофе/чая :)
С теми дополнениями, что я хочу сделать 2-3 недели. И я не самый быстрый проггер.
нене )) в МТ5 это делать не зачем, я же данные биржевые беру, в другом варианте подсовывал данные из файлов, перед стартом робота грузил их в память и там уже гонял туда сюда ))
да, я забыл, что в МТ4 таймер в тестере не работает, но вы можете создать свой калбек таймера и в нем гонять все что нужно
А, так вы про пятерку говорили ) Ясно
Продолжение про ребейтинг - настройки
Забыл указать настройки для ребейтинга
По простому достаточно выставить TakeProfit = 1, что для EUSUSD будет означать один 5-значный пункт. Однако, при это мы лишаем себя возможной прибыли, если цена дальше пойдет в прибыльном направлении.
Поэтому лучшим, хотя менее надежным выбором будет оставить TakeProfit = 100, а цену, с которой начинается трейлинг как раз поставить в единицу или даже ноль. На картинке лот 0.1, так как это минимальный лот для этого типа счетов.
Будете торговать на реале - ставьте минимальный, не надо жадничать. В будущем поработаю над ММ и запущу динамические счета. Как и многое, они сделаны, но не заточены ))
Торговля во флетовом канале
Это самый надежный и спокойный вид торговли для ScalpHunter2. Почему? А потому, что все предсказуемо, как на кладбище. Покойник не встанет, а цена не взбрыкнет прорывом канала или уровня.
Можно смело выставлять линии на уровнях нижнего и верхнего порогов и идти пить пиво.
Торговля во флетовом канале
Опрелить начало по времени? Или техническим анализом?
Торговля во флетовом канале
Опрелить начало по времени? Или техническим анализом?
Начало чего?
С теми дополнениями, что я хочу сделать 2-3 недели. И я не самый быстрый проггер.
Не ленись. Это же не фейсбук написать.
Не ленись. Это же не фейсбук написать.
Я из-за лени эту ветку и открыл )) Будет подстегивать ответственность перед коллективом ))