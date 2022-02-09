Препарируем скальпинг - страница 5

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Georgiy Merts:
Не будет ли выгоднее ставить уровни ТП-СЛ как процент от дневного ATR(20) ?

Жорж, это надо проверять, и проверять на тестере МТ5. Я думаю, недели через 2-3 я докручу мультиплатформник и тогда...!!!

 
Alexey Volchanskiy:

Жорж, это надо проверять, и проверять на тестере МТ5. Я думаю, недели через 2-3 я докручу мультиплатформник и тогда...!!!

Алексей, его крутить ровно пол-дня между перепитием кофе/чая :)

 
Vitaly Muzichenko:

Алексей, его крутить ровно пол-дня между перепитием кофе/чая :)

С теми дополнениями, что я хочу сделать 2-3 недели. И я не самый быстрый проггер.

 
Konstantin:

нене )) в МТ5 это делать не зачем, я же данные биржевые беру, в другом варианте подсовывал данные из файлов, перед стартом робота грузил их в память и там уже гонял туда сюда ))

да, я забыл, что в МТ4 таймер в тестере не работает, но вы можете создать свой калбек таймера и в нем гонять все что нужно

А, так вы про пятерку говорили ) Ясно

 

Продолжение про ребейтинг - настройки

Забыл указать настройки для ребейтинга

По простому достаточно выставить TakeProfit  = 1, что для EUSUSD будет означать один 5-значный пункт. Однако, при это мы лишаем себя возможной прибыли, если цена дальше пойдет в прибыльном направлении. 

Поэтому лучшим, хотя менее надежным выбором будет оставить TakeProfit  = 100, а цену, с которой начинается трейлинг как раз поставить в единицу или даже ноль. На картинке лот 0.1, так как это минимальный лот для этого типа счетов.

Будете торговать на реале - ставьте минимальный, не надо жадничать. В будущем поработаю над ММ и запущу динамические счета. Как и многое, они сделаны, но не заточены ))

rebator

 

Торговля во флетовом канале

Это самый надежный и спокойный вид торговли для ScalpHunter2. Почему? А потому, что все предсказуемо, как на кладбище. Покойник не встанет, а цена не взбрыкнет прорывом канала или уровня.

flat

Можно смело выставлять линии на уровнях нижнего и верхнего порогов и идти пить пиво.

 

Торговля во флетовом канале 

Опрелить начало по времени? Или техническим анализом?

 
Younga:

Торговля во флетовом канале 

Опрелить начало по времени? Или техническим анализом?

Начало чего?

 
Alexey Volchanskiy:

С теми дополнениями, что я хочу сделать 2-3 недели. И я не самый быстрый проггер.

Не ленись. Это же не фейсбук написать.

 
Evgeniy Zhdan:

Не ленись. Это же не фейсбук написать.

Я из-за лени эту ветку и открыл )) Будет подстегивать ответственность перед коллективом ))

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