Стартовал конкурс "Лучшая панель управления"
Интересно, какой функционал жюри оценит выше всего? Что в этой панели должно быть такого особенного?
Мне идея нравится. Наверняка появится нечто интересное.
5. Если на Конкурс прислано мало работ, то Конкурс объявляется несостоявшимся, а работы могут быть опубликованы только с согласия Участника.
Отличная мысль! Обязательно приму участие.
avoitenko:Думаю, дело не в функционале и особенности реализации. Возможно, удостоятся внимания просто удобные панели для управления чем либо. Тут нужны способности к дизайну интерфейсов, ну и просто фантазия. ИМХО.
Здорово!!! Непременно поучаствую.
IV. Программы для MetaTrader 5
- Программы принимаются в виде исходников *.MQ5. Разрешается использовать стандартное Windows API/DLL, но без собственных DLL библиотек.
- В работе можно использовать:
- один эксперт (помещается в каталог /mql5/experts) или один скрипт (помещается в каталог /mql5/scripts);
- 10 файлов данных (помещается в каталог /mql5/files) в любом формате, кроме исполнимого;
- до 10 пользовательских индикаторов (помещаются в каталог/mql5/indicators), ограничений по использованию встроенных индикаторов нет;
- до 5 библиотек (помещаются в каталог /mql5/libraries).
- до 50 файлов изображений (помещаются в каталог /mql5/Images).
Стоит включить еще *.mqh
Lizar:Да, стоит. Кстати, это упущение и чемпионата.
Lizar:Добавим.
Предлагайте так же кандидатуры в члены Жюри. Нам нужно, чтобы решающее слово в определении победителей принадлежало бы форумянам.
Rosh:SK Сергей Ковалев
Думается, все согласятся, что автотрейдинг не ограничивается только созданием экспертов - торговых роботов, реализующих ту или иную стратегию. Удобный и свой неповторимый интерфейс для работы на финансовых рынках требуется всем - и профессионалам, и новичкам, только осваивающим азы спекуляции.
Поэтому мы решили предложить на ваш суд идею конкурса на создание графических панелей управления в терминале MetaTrader 5. Чтобы конкурс заинтересовал как можно больше экспертописателей, мы предусмотрели в нем денежные призы и разработали Правила. Предлагаю на обсуждение текущий вариант правил Конкурса. Прошу высказываться как по самой идее конкурса, так и выдвигать общественных членов Жюри.
