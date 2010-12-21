Стартовал конкурс "Лучшая панель управления"

Новый комментарий
 

Думается, все согласятся, что автотрейдинг не ограничивается только созданием экспертов - торговых роботов, реализующих ту или иную стратегию. Удобный и свой неповторимый интерфейс для работы на финансовых рынках требуется всем - и профессионалам, и новичкам, только осваивающим азы спекуляции.

Поэтому мы решили предложить на ваш суд идею конкурса на создание графических панелей управления в терминале MetaTrader 5. Чтобы конкурс заинтересовал как можно больше экспертописателей, мы предусмотрели в нем денежные призы и разработали Правила. Предлагаю на обсуждение текущий вариант правил Конкурса. Прошу высказываться как по самой идее конкурса, так и выдвигать общественных членов Жюри.


Правила конкурса "Лучшая графическая панель управления на языке MQL5"


I. Общие положения

  1. Организатором конкурса является компания MetaQuotes Software Corp.
  2. Членами Жюри являются 3 официальных представителя компании MetaQuotes Software Corp. и 7 общественных представителей из числа зарегистрованных на сайте mql5.com.
  3. Официальные представители от компании MetaQuotes Software Corp.:
  4. Общественные представители будут назначены по итогам обсуждения идеи Конкурса на форуме mql5.com.
  5. Регистрация на Конкурс не требуется, достаточно создать черновик работы в разделе Code Base и отослать свою заявку на участие личным сообщением члену Жюри Рашиду Умарову (Rosh).
  6. Конкурс объявляется открытым 10 ноября 2010 года и заканчивается 9 декабря 2010 года.
  7. Голосование Жюри является закрытым и продлится с 10 декабря по 14 декабря 2010 года.
  8. На общественный суд работы представляются поcле голосования Жюри - 15 декабря 2010 года.
  9. Призовой фонд составляет $1800:
    • первое место - $1000
    • второе место - $500
    • третье место - $300
  10. Оглашение результатов Конкурса производится 15 декабря 2010 года.
  11. Награждение и зачисление призовых сумм производится на аккаунты победителей через внутреннюю систему платежей сайта MQL5.com.
  12. Участие в Конкурсе бесплатно.

II. Цели Конкурса

  1. Конкурс проводится с целью показать возможности клиентского терминала MetaTrader 5 и языка программирования MQL5 - создание удобных и интуитивно понятных графических инструментов для использования в повседневной работе трейдера.
  2. Организатор Конкурса оставляет за собой право использовать результаты Конкурса в рекламных целях.
  3. Работы, присланные на конкурс, могут быть использованы для улучшения возможностей клиентского терминала MetaTrader 5.

III. Участники

  1. В Конкурсе могут принимать участие все желающие независимо от гражданства, пола и профессиональной принадлежности.
  2. К участию в Конкурсе не допускаются бывшие и настоящие сотрудники Организатора, а также члены их семей и родственники.
  3. Каждый участник может представить несколько разных работ.
  4. Участник соглашается не предъявлять к организаторам Конкурса финансовые и иные претензии.
  5. Подавая заявку на участие в Конкурсе, каждый Участник тем самым выражает свое полное согласие с настоящими Правилами без исключений или ограничений.

IV. Программы для MetaTrader 5

  1. Программы принимаются в виде исходников *.MQ5. Разрешается использовать стандартное Windows API/DLL, но без собственных DLL библиотек.
  2. В работе можно использовать:
    • один эксперт (помещается в каталог /mql5/experts) или один скрипт (помещается в каталог /mql5/scripts);
    • 10 включаемых файлов с расширением mqh (помещаются в каталог /mql5/include);
    • 10 файлов данных (помещаются в каталог /mql5/files) в любом формате, кроме исполнимого;
    • до 10 пользовательских индикаторов (помещаются в каталог/mql5/indicators), ограничений по использованию встроенных индикаторов нет;
    • до 5 библиотек (помещаются в каталог /mql5/libraries).
    • до 50 файлов изображений (помещаются в каталог /mql5/Images).
  3. Каждая работа представляется в виде архива (в формате zip или rar), содержащем все необходимые для работы файлы в соответствующих каталогах. Таким образом, для компиляции и запуска программы достаточно распаковать содержимое архива в каталог MQL5 без необходимости ручной раскладки файлов.
  4. Каждая работа выкладывается в Code Base с кратким описанием по ее настройке, запуску и использованию. Скриншоты приветствуются, так как помогут лучше оценить работу со стороны участников MQL5-сообщества.
  5. Все работы, поданные на участие в конкурсе, будут опубликованы по окончании регистрации. Список работ будет опубликован на форуме MQL5.com.
  6. Организатор оставляет за собой право учредить дополнительные призы по итогам общественного обсуждения работ.

V. Гарантии Конкурса

  1. Организатор гарантирует, что все присланные Участниками работы до окончания приема будут доступны только Организаторам Конкурса.
  2. Организатор Конкурса не проводит экспертизу работ, присланных на Конкурс, на предмет авторского права и приоритетов в создании.

VI. Определение победителей (призеров)

  1. По завершении приема все присланные работы рассылаются для голосования общественным представителям Жюри.
  2. Каждый общественный член Жюри должен в течение 3 дней выбрать тройку лучших работ и сообщить о своем решении Организаторам.
  3. Каждый член Жюри, официальный представитель компании или выбранный из сообщества MQL5, имеет только один голос.
  4. Если 2 или более призеров имеют одинаковое число голосов, то окончательное решение Жюри выносит по итогам повторного голосования по данным работам.
  5. Определение победителей производится в течение 5 дней после окончания приема работ.
  6. Публикация работ в Code Base и результатов конкурса на форуме производится 15 декабря 2010 года.
  7. Если на Конкурс прислано мало работ, то Конкурс объявляется несостоявшимся, а работы могут быть опубликованы только с согласия Участника.
  8. Организатор оставляет за собой право наградить денежными призами Участников даже в случае, если Конкурс признан несостоявшимся.
  9. Победители дают согласие на участие в рекламно-маркетинговых мероприятиях Организатора, в том числе на проведение интервью, фоторепортажи и оповещение общественности через СМИ о проводимых акциях.

VII. Выплата приза

  1. Выплаты производятся через внутреннюю платежную систему.
  2. Призовые суммы будут переведены на счета победителей в течение 2 рабочих дней после объявления результатов Конкурса. Налоги с призов победители оплачивают самостоятельно.
 

Интересно, какой функционал жюри оценит выше всего? Что в этой панели должно быть такого особенного?

 

Мне идея нравится. Наверняка появится нечто интересное.

5. Если на Конкурс прислано мало работ, то Конкурс объявляется несостоявшимся, а работы могут быть опубликованы только с согласия Участника.

Как бы уточнить, что значит "мало"? Это 5, 20 или сколько? Для этого конкурса важный критерий, т.к. от него зависит состоялся или не состоялся.
 
Отличная мысль! Обязательно приму участие.

 
avoitenko:

Интересно, какой функционал жюри оценит выше всего? Что в этой панели должно быть такого особенного?

Думаю, дело не в функционале и особенности реализации. Возможно, удостоятся внимания просто удобные панели для управления чем либо. Тут нужны способности к дизайну интерфейсов, ну и просто фантазия. ИМХО.
 
Здорово!!! Непременно поучаствую.
 

 

 

IV. Программы для MetaTrader 5

  1. Программы принимаются в виде исходников *.MQ5. Разрешается использовать стандартное Windows API/DLL, но без собственных DLL библиотек.
  2. В работе можно использовать:
    • один эксперт (помещается в каталог /mql5/experts) или один скрипт (помещается в каталог /mql5/scripts);
    • 10 файлов данных (помещается в каталог /mql5/files) в любом формате, кроме исполнимого;
    • до 10 пользовательских индикаторов (помещаются в каталог/mql5/indicators), ограничений по использованию встроенных индикаторов нет;
    • до 5 библиотек (помещаются в каталог /mql5/libraries).
    • до 50 файлов изображений (помещаются в каталог /mql5/Images).

Стоит включить еще *.mqh

[Удален]  
Lizar:

 

 

IV. Программы для MetaTrader 5

  1. Программы принимаются в виде исходников *.MQ5. Разрешается использовать стандартное Windows API/DLL, но без собственных DLL библиотек.
  2. В работе можно использовать:
    • один эксперт (помещается в каталог /mql5/experts) или один скрипт (помещается в каталог /mql5/scripts);
    • 10 файлов данных (помещается в каталог /mql5/files) в любом формате, кроме исполнимого;
    • до 10 пользовательских индикаторов (помещаются в каталог/mql5/indicators), ограничений по использованию встроенных индикаторов нет;
    • до 5 библиотек (помещаются в каталог /mql5/libraries).
    • до 50 файлов изображений (помещаются в каталог /mql5/Images).

Стоит включить еще *.mqh

Да, стоит. Кстати, это упущение и чемпионата.
 
Lizar:

 

 

IV. Программы для MetaTrader 5

  1. Программы принимаются в виде исходников *.MQ5. Разрешается использовать стандартное Windows API/DLL, но без собственных DLL библиотек.
  2. В работе можно использовать:
    • один эксперт (помещается в каталог /mql5/experts) или один скрипт (помещается в каталог /mql5/scripts);
    • 10 файлов данных (помещается в каталог /mql5/files) в любом формате, кроме исполнимого;
    • до 10 пользовательских индикаторов (помещаются в каталог/mql5/indicators), ограничений по использованию встроенных индикаторов нет;
    • до 5 библиотек (помещаются в каталог /mql5/libraries).
    • до 50 файлов изображений (помещаются в каталог /mql5/Images).

Стоит включить еще *.mqh

Добавим.
 
Предлагайте так же кандидатуры в члены Жюри. Нам нужно, чтобы решающее слово в определении победителей принадлежало бы форумянам.

 
Rosh:
Предлагайте так же кандидатуры в члены Жюри. Нам нужно, чтобы решающее слово в определении победителей принадлежало бы форумянам.

SK  Сергей Ковалев     
12345678910111213141516171819202122232425262728
Новый комментарий