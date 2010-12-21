Стартовал конкурс "Лучшая панель управления" - страница 12

Ну да :) считай, сделают бесплатно по ТЗ :)
почему же бесплатно :) надо минимум на первое место делать.
 
))

Ну во первых мне пока это не надо

во вторых не факт что сделают, я ничего не заказывал на mql5 и разговора с программистами на тему -" это видим , это не видим , это можно ,это жопа , это лучше по другому .." ещё не было   

 

Кстати говоря логика в забрасывании трейдерами идей под конкурс есть.

Кидаешь идею если она поселится в умах многих разработчиков то ты увидишь её реализацию.

Чем больше идей от трейдеров тем более функционально понятные вещи появятся в виде разработок.

Странно что трейдеры почти не пишут в этой ветке. В конечном счёте их мнение главное.

Думаю что предварительно нужно было создать конкурс идей, чтоб создать базу для реализаций.


 
sergeev:
почему же бесплатно :) надо минимум на первое место делать.
Да тут уже человек пять минимум на первое место делают. Единственное, что можно сказать почти наверняка, без интересных и неожиданных решений не обойдется.
 

Верхняя строка информационная. Над соответствующим инструментом просто видим в рынке он или нет

Вторая строка - кнопки для перевода ПАНЕЛИ для работы с этой парой

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Вверху горячие кнопки востребованных скриптов

Ниже включение одного из двух заведеных в ПАНЕЛЬ трейлинг стопов

Ниже включение в работу советников , включенные подсвечиваются 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Вывод на ПАНЕЛЬ нескольких индикаторов и их рекомендация в данный момент . Есть место для отображения внешних переменных индикаторов и ТФ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ну тут всё так же . Возможность одним кликом закрыть всю позу в 3 лота если она к примеру была получена в результате трех бай по одному лоту.

Возможность перевернуть позу одним кликом для "Переворотчиков" 

Connect с серваком всегда перед глазами , на всякий случай время после последнего тика ,спред выше определенного , вместо черного пишется красным  

 

   

 

Считаем что панель можно переносить на другой монитор как сейчас с "обзор рынка"и экономить с размером не надо 

 и можем смело заполнять ПАНЕЛЬ на весь экран 

 
IgorM:

жаль, что не люблю я дизайнерскую работу - на других посматриваю - гениальные вещи рисуют/создают в том же Photoshop, а я  Photoshop только как редактор фото/сканов могу )))

я же говорил, что есть люди у которых руки как надо заточены :)

 

 

Практика - великая вещь
 
IgorM:

Енто не моя цитата однако 
