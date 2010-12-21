Стартовал конкурс "Лучшая панель управления" - страница 12
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ну да :) считай, сделают бесплатно по ТЗ :)
Ну да :) считай, сделают бесплатно по ТЗ :)
))
Ну во первых мне пока это не надо
во вторых не факт что сделают, я ничего не заказывал на mql5 и разговора с программистами на тему -" это видим , это не видим , это можно ,это жопа , это лучше по другому .." ещё не было
Кстати говоря логика в забрасывании трейдерами идей под конкурс есть.
Кидаешь идею если она поселится в умах многих разработчиков то ты увидишь её реализацию.
Чем больше идей от трейдеров тем более функционально понятные вещи появятся в виде разработок.
Странно что трейдеры почти не пишут в этой ветке. В конечном счёте их мнение главное.
Думаю что предварительно нужно было создать конкурс идей, чтоб создать базу для реализаций.
почему же бесплатно :) надо минимум на первое место делать.
Верхняя строка информационная. Над соответствующим инструментом просто видим в рынке он или нет
Вторая строка - кнопки для перевода ПАНЕЛИ для работы с этой парой
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Вверху горячие кнопки востребованных скриптов
Ниже включение одного из двух заведеных в ПАНЕЛЬ трейлинг стопов
Ниже включение в работу советников , включенные подсвечиваются
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Вывод на ПАНЕЛЬ нескольких индикаторов и их рекомендация в данный момент . Есть место для отображения внешних переменных индикаторов и ТФ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ну тут всё так же . Возможность одним кликом закрыть всю позу в 3 лота если она к примеру была получена в результате трех бай по одному лоту.
Возможность перевернуть позу одним кликом для "Переворотчиков"
Connect с серваком всегда перед глазами , на всякий случай время после последнего тика ,спред выше определенного , вместо черного пишется красным
Считаем что панель можно переносить на другой монитор как сейчас с "обзор рынка"и экономить с размером не надо
и можем смело заполнять ПАНЕЛЬ на весь экран
жаль, что не люблю я дизайнерскую работу - на других посматриваю - гениальные вещи рисуют/создают в том же Photoshop, а я Photoshop только как редактор фото/сканов могу )))
Mischek
я же говорил, что есть люди у которых руки как надо заточены :)
Mischek
я же говорил, что есть люди у которых руки как надо заточены :)
Mischek
я же говорил, что есть люди у которых руки как надо заточены :)