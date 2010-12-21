Стартовал конкурс "Лучшая панель управления" - страница 21

Допустил грубую ошибку на конкурсе - не сделал видео по использованию системы

:-) 

 
Vladon:

Допустил грубую ошибку на конкурсе...

Время отпущенное на тестирование проектов не позволяет выловить все упущения, тем более требующие анализа кода.
Считайте, что Вы этого не писали, а я не читал. :))
 
Аналогично
 

Кстати : на форуме мт5 нельзя перекодировать видео, можно только загрузить flv 

Я попытался загрузить через rutube. Вопрос - а нельзя ли загрузить на свой сайт а из своего сайта уже транслировать в кодебазе? 

 

В общем - этот конкурс дал очень большие возможности для программистов, по крайней мере для меня. До этого конкурса я мало представлял себе как сделать действительно хорошую панель.

Конкурс дал точек к немедленному изучению мт5  и языка программирования. Это широчайшие возможности для создателей экспертов и скриптов, в особенности полезных функций для трейдинга.

К сожалению в мт4 данных возможностей не было. И моя одноименная разработка под мт4 была создана из подручных средств, использования внешних библиотек и программ.

в МТ5 же - все это создается намного быстрее и качественее. Естественно, если разработчики будут нацелены на улучшение языка программирования - я бы порекомендовал сделать дополнительные графические инструменты, такие как вкладки - наложение картинок на кнопки. Естественно все это можно сделать обходя ограничения мт5, но согласитесь - так бы было бы удобнее. Это то что касается Панели управления.

Мне кажется это новый Шаг к созданию Экспертов и управления им. Новый шаг к улучшению торговли. Появилось желание улучшать свою панель. Довести ее до высокого уровня. 

 
Vladon:

...

я бы порекомендовал сделать дополнительные графические инструменты, такие как вкладки - наложение картинок на кнопки. Естественно все это можно сделать обходя ограничения мт5, но согласитесь - так бы было бы удобнее. Это то что касается Панели управления.

...

Потом все начнут просить визуальный редактор.

 

 
Integer:

Потом все начнут просить визуальный редактор.

 

:-) я  говорю о объектах, таких как Rect_LABEL для создания подложки. было бы проще если были бы вкладки. 
 

Vladon:
:-) я  говорю о объектах, таких как Rect_LABEL для создания подложки. было бы проще если были бы вкладки. 
ага. как мёд так и ложкой :)
 
Integer:

Потом все начнут просить визуальный редактор.

Это можно уже просить. Или, как альтернатива, стандартную библиотеку дополнить классами, которые упрощают создание меню, вкладок, переключателей и т.п.
papaklass:

Господа разработчики, сделайте видео своих панелей, как TheXpert. Если не трудно, конечно. Хочется оценить панель в динамике.

TheXpert, интересная работа. 

Времени от проекта было жалко отнимать, поэтому видео сделал только сейчас. Если с ним понятней будет, то придется роликов сделать побольше. После сжатия на рутубе качество вышло не очень.
