Стартовал конкурс "Лучшая панель управления" - страница 21
Допустил грубую ошибку на конкурсе - не сделал видео по использованию системы
:-)
Считайте, что Вы этого не писали, а я не читал. :))
Кстати : на форуме мт5 нельзя перекодировать видео, можно только загрузить flv
Я попытался загрузить через rutube. Вопрос - а нельзя ли загрузить на свой сайт а из своего сайта уже транслировать в кодебазе?
В общем - этот конкурс дал очень большие возможности для программистов, по крайней мере для меня. До этого конкурса я мало представлял себе как сделать действительно хорошую панель.
Конкурс дал точек к немедленному изучению мт5 и языка программирования. Это широчайшие возможности для создателей экспертов и скриптов, в особенности полезных функций для трейдинга.
К сожалению в мт4 данных возможностей не было. И моя одноименная разработка под мт4 была создана из подручных средств, использования внешних библиотек и программ.
в МТ5 же - все это создается намного быстрее и качественее. Естественно, если разработчики будут нацелены на улучшение языка программирования - я бы порекомендовал сделать дополнительные графические инструменты, такие как вкладки - наложение картинок на кнопки. Естественно все это можно сделать обходя ограничения мт5, но согласитесь - так бы было бы удобнее. Это то что касается Панели управления.
Мне кажется это новый Шаг к созданию Экспертов и управления им. Новый шаг к улучшению торговли. Появилось желание улучшать свою панель. Довести ее до высокого уровня.
Потом все начнут просить визуальный редактор.
:-) я говорю о объектах, таких как Rect_LABEL для создания подложки. было бы проще если были бы вкладки.
Господа разработчики, сделайте видео своих панелей, как TheXpert. Если не трудно, конечно. Хочется оценить панель в динамике.
TheXpert, интересная работа.