Стартовал конкурс "Лучшая панель управления" - страница 18
Успел, оптимизировал код, теперь половину объектов просто так не создается работать стало быстрее, и дизайн немного переделал.
Много конечно еще мыслей было.. но ... не судьба
Господа разработчики, сделайте видео своих панелей, как TheXpert. Если не трудно, конечно. Хочется оценить панель в динамике.
TheXpert, интересная работа.
Куда спешить? Черз пять дней руками потрогаете.
Господа разработчики, сделайте видео своих панелей, как TheXpert. Если не трудно, конечно. Хочется оценить панель в динамике.
TheXpert, интересная работа.
Не совсем понятен смысл выкладывания картинок/видео. ИМХО, правильней оценивать анонимные работы. Впрочем, не навязываю.
Не совсем понятен смысл выкладывания картинок/видео. ИМХО, правильней оценивать анонимные работы. Впрочем, не навязываю.
Да, что то я тоже не понял, к чему это преждевременное меряние пи...ми. :)
Не нужно, ребята. Уверен, все работы будут на достойном уровне и интересны.
На конкурс было заявлено 8 работ, этого достаточно чтобы считать конкурс состоявшимся. Работы представили следующие участники (участник - название работы):
Работы участников будут подготовлены для ознакомления и высланы в одном архиве всем членам Жюри. Окончательно решение о победителях будет вынесено путем голосования каждого члена Жюри, оглашение результатов намечено на 15 декабря.
После определения победителей все работы будут опубликованы в Code base, а на форуме будут оглашены результаты.Мы не выдвигаем никаких критериев для оценки работ, каждый член Жюри самостоятельно отбирает лучшие на его взгляд три работы и определяет их места между собой. Окончательное определение победителей будет производиться на основании полученных оценок. При необходимости, если несколько работ будут претендовать на одно место, будут проведены дополнительные консультации между членами Жюри.
