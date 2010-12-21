Стартовал конкурс "Лучшая панель управления" - страница 23
Вот скажите, чем рутьюб лучше ютьюба? Хотя бы один пункт?
Всего-то один раз зарегиться и потом плеваться на убогость первого, наслаждаясь добротностью второго.
Почему не та? Полностью в рамках целей конкурса. И делалась для него. Выдержка:
"Конкурс проводится с целью показать возможности клиентского терминала MetaTrader 5 и языка программирования MQL5 - создание удобных и интуитивно понятных графических инструментов для использования в повседневной работе трейдера."
Тогда ваше: