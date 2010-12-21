Стартовал конкурс "Лучшая панель управления" - страница 23

Вот скажите, чем рутьюб лучше ютьюба? Хотя бы один пункт?

Всего-то один раз зарегиться и потом плеваться на убогость первого, наслаждаясь добротностью второго.

 
У меня была всего одна попытка, выкладывал уже flv файл, т.к. исходящий канал сильно узкий. Вторая будет правильной.
 
помойму они одинаковые, у меня был аккаунт на рутубе, да и все тутю...
 
Поверьте, они отличаются. По крайней мере качеством видео. И еще кучей мелких вкусностей.
 
так что лучше ру или ю?
 
Ю конечно.
 

 
Прошу членов Жюри присылать свои оценки более оперативно. Иначе, мы не сможем вынести решение завтра, как задумано по Правилам конкурса.

 
Vigor:

Почему не та? Полностью в рамках целей конкурса. И делалась для него. Выдержка:

"Конкурс проводится с целью показать возможности клиентского терминала MetaTrader 5 и языка программирования MQL5 - создание удобных и интуитивно понятных графических инструментов для использования в повседневной работе трейдера."

Тогда ваше:

 

 

 
Выбрать из 2 оставшихся? :) Я не претендую. Просто четких критериев оценки нет, и у каждого свое ощущение "лучшей". Может быть легкой, удобной, красивой, многофункциональной, интересной и т.д.
