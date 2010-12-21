Стартовал конкурс "Лучшая панель управления" - страница 27

Vinin:

 

Подарок на свой день рождения? Поздравляю!!!

Присоединяюсь                                      

 

 
Спасибо! :)
 

 
Mischek:
Завтра
Да, утро вечера мудренее.
 

Если не с кем играть

 

 
Мишек, мастерство ведь не пропьёшь!

Вернись в Юмор пожалуйста :). А то ты нас приучил а потом бросил.
Или сделай здесь свою новую авторскую ветку. :))
Бьём челом.

 
Да-да-да-да!!   Горячо присовокупляюсь к предыдущему оратору.

Мишек, так нечесна. Так уже нельзя!

:) 

 

Если получится , то сделаю новую ветку на этом форуме. Потом.

А пока коротаем время в ожидании оглашения победителей )

 

 

 

Господа, не забывайте принять участие в голосовании "Кто окажется победителем Automated Trading Championship 2010?"https://www.mql5.com/ru/forum/2762

Подтверждайте Ваше мнение ставками

 

