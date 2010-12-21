Стартовал конкурс "Лучшая панель управления" - страница 17
Язык еще будет развиваться, просто сейчас у разработчиков большой фронт работы по более приоритетным направлениям.
Так я без претензий -- писалось намного легче, чем с Drag Trade. Хотя ввести способ отделять имплементацию от заголовков было бы неплохо... Или поддержку полноценных проектов.
Ну или на худой конец, то, что я давно уже предлагаю -- импорт классов из подобия библиотек. Можно даже отдельную папочку завести -- Classes.
Единственно, идея рождалась в муках и долго. Но мне нравится результат :)
Разместил, хотя каюсь, код у меня не совсем красивый получился, брал за основу стандартный эксперт ChartinChart
Но уже появились идеи как его упростить, если успею до вечера выложу красивый код.
А на всебщее обозрение будут выложены картинки панелей?
Нивапрос :)
:-)
Ну а если серьезно, то вот. Смотреть лучше в качестве 480.
ммм.... ляпота!
Когда окончание приема закончится? решил оптимизировать код свой. По Москве сейчас 22 42