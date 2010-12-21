Стартовал конкурс "Лучшая панель управления" - страница 17

Rosh:
Язык еще будет развиваться, просто сейчас у разработчиков большой фронт работы по более приоритетным направлениям.

Так я без претензий -- писалось намного легче, чем с Drag Trade. Хотя ввести способ отделять имплементацию от заголовков было бы неплохо... Или поддержку полноценных проектов.

Ну или на худой конец, то, что я давно уже предлагаю -- импорт классов из подобия библиотек. Можно даже отдельную папочку завести -- Classes.

Единственно, идея рождалась в муках и долго. Но мне нравится результат :)

 
Напоминаю, что сегодня последний день приема работ на конкурс. Пожалуйста, не забывайте об этом.
 
В состав жюри на текущий момент включены:

 

Разместил, хотя каюсь, код у меня не совсем красивый получился, брал за основу стандартный эксперт ChartinChart

  Но уже появились идеи как его упростить, если успею до вечера выложу красивый код. 

 
papaklass:

А на всебщее обозрение будут выложены картинки панелей?

Нивапрос :)


 
Конечно, после выявления победителей.

 
TheXpert:

Нивапрос :)


:-) 

 

 

Ну а если серьезно, то вот. Смотреть лучше в качестве 480.


 

ммм.... ляпота!
 

Когда окончание приема закончится? решил оптимизировать код свой. По Москве сейчас 22 42

 

