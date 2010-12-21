Стартовал конкурс "Лучшая панель управления" - страница 8
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Хорошая идея насчет конкурса. На мой взгляд, конкурс том виде, какой предложили организаторы, т.е без разделения по темам, мало приемлем. Судите сами, кто то создал информационную панель при автоматической торговли (выводит промежуточные результаты деятельности эксперта), кто то - панель управления позициями и ордерами (открытие/закрытие, модификация и т.д.), кто то - панель применяемую при теститировании, кто то - отладочную панель и т.д. Как жюри должно оченивать эти панели, которые решают различные задачи? Какие критерии включать в оценку при определении победителей? Ведь все перечисленные панели нужны при решении одних задач и не нужны при решении других задач. Как их можно сравнивать? Соглашусь с мнением, что в конкурсе будет происходить сравнение огурцов с помидорами. На мой взгляд нужно:
1. Разделить конкурс по темам (панели при ручной торговли, панели при полуавтоматической торговли, панели при автоматической торговли и т.д.).
2. Четко сформулировать задачи, которые должны быть решены при помощи панели.
3. Сформулировать критерии оценки, которые будут применяться при определении победителей.
4. Сроки проведения конкурса по данной тематике.
Я думаю, что участники добавять мой далеко не полный список тем и условий проведения конкурсов. Вот такие вот мысли и пожелания.
На первой странице всё предельно четко сформулировано
+.
Грубо говоря, Вы предлагаете написать нечто строго в рамках ТЗ с небольшой вариативностью по заранее сформулированным критериям оценки.
ФТОПКУ! Даешь креатифф во всех возможных проявлениях!
У панели может быть всего три кнопки -- на север, на юг, на забор. И с этими тремя кнопками она может быть верхом креатива и достойной победы. А может быть панель будет напоминать самолетную по количеству настроек и возможностей..... А может быть вообще ни на что не похожа.
Вот именно такую конкуренцию и хочется увидеть. И заодно посмотреть чего народу действительно хочется видеть.
Зачем добровольно загонять себя в какие-то рамки?
В Вашем посте нет ответа на вопрос: По каким критериям оценивать панели, решающие разные задачи? По количеству кнопок?
+.
Грубо говоря, Вы предлагаете написать нечто строго в рамках ТЗ с небольшой вариативностью по заранее сформулированным критериям оценки.
ФТОПКУ! Даешь креатифф во всех возможных проявлениях!
У панели может быть всего три кнопки -- на север, на юг, на забор. И с этими тремя кнопками она может быть верхом креатива и достойной победы. А может быть панель будет напоминать самолетную по количеству настроек и возможностей..... А может быть вообще ни на что не похожа.
Вот именно такую конкуренцию и хочется увидеть. И заодно посмотреть чего народу действительно хочется видеть.
Зачем добровольно загонять себя в какие-то рамки?
Андрей, держите краба, то есть, +
Я про это и твержу - идея(креатив), дизайн, удобство.
Это конкурс всё таки готовых автомобилей а не пластилиновых , в любом случае у меня самоотвод
Вот простая идея для реализации .
В МТ наконецто появилась торговля в один клик , даже перенос на другие мониторы поддерживается , правда непонятно почему это всё находится в " Обзор рынка "
В панель просится выбор обьема при закрытии . Тоесть если мы три раза нажимали бай по 1 лот , то при необходимости закрыть сразу три лота надо тратить время на указание совокупного обьема по паре
Удобнее разбить кнопки бай и селл на две части .
например так
Нижняя часть для входа в рынок , можно добавить в настройках - Размер лота постоянный -такой то
Размер лота как предыдущий
Размер лота % от " средства " (варианты)
Верхняя часть для выхода из позиции , размер отслеживается и меняется соответственно , если позиция бай , то кнопка бай для выхода не активна ( серая)
Для тех у кого по их мнению тс чувствительна к спреду , можно добавить изменения фона окна в котором указан спред на красный в соответствии с настройками
вместо хай и лоу , лучше показать стоп левел , это более востребовано
можно ниже сделать пару окон похожих на окно в котором на рисунке указан спред
и выводить в эти окна по желанию кому что хочется , текущую прибыль /убыток по этому инструменту , Внимание не установлен стоплосс , и т.д.
Главное не загромождать
Спасибо , но у меня самоотвод , кроме того я не программер , а оценивать такую работу в первую очередь должны именно программеры .
Самоотвод дело добровольное, но маза не катит.
Кроме программистских изысков, нужно же кому то и пользовательские функции оценивать.
А то изобретём очередной Челенжер.
Ведь Вы эксперт и знаете, что нужно для трейдинга и чего не нужно.
Судя по правилам, похоже, организаторы эдакими денежными щипцами, хотят раздвинуть наш кругозор на мкл5. ))
Ну шош, любопытно будет взглянуть на сие чудо, из разряда "пойди куда угодно - принеси что надо, но определенно творческое! И не забывай, что у тебя есть
один эксперт;
10 включаемых файлов с расширением mqh ;
10 файлов данных в любом формате, кроме исполнимого;
до 10 пользовательских индикаторов, ограничений по использованию встроенных индикаторов нет;
до 5 библиотек.
до 50 файлов изображений.
и самое интересное Разрешается использовать стандартное Windows API/DLL, но без собственных DLL библиотек.
Клева! Думаю, мы все от этого конкурса, взглянем на возможности mql5 чуть шире.
PS. Мне кажется, для полноценного воплощения такой идеи, может оказаться маловато времени! Всем участникам удачи.
...Мне кажется, для полноценного воплощения такой идеи, может оказаться маловато времени! Всем участникам удачи.
например так
для входа в рынок , можно добавить в настройках - Размер лота постоянный -такой то
Размер лота как предыдущий
Размер лота % от " средства " (варианты)
для выхода из позиции , размер отслеживается и меняется соответственно , если позиция бай , то кнопка бай для выхода не активна ( серая)
Для тех у кого по их мнению тс чувствительна к спреду , можно добавить изменения фона окна в котором указан спред на красный в соответствии с настройками
вместо хай и лоу , лучше показать стоп левел , это более востребовано
можно ниже сделать пару окон похожих на окно в котором на рисунке указан спред
и выводить в эти окна по желанию кому что хочется , текущую прибыль /убыток по этому инструменту , Внимание не установлен стоплосс , и т.д.
Главное не загромождать
Типа так