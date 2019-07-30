Avalanche SB

Идея торговой стратегии

Когда нет открытых позиций - называем такую ситуацию "нулевой цикл" - ожидаем новый бар. На новом баре фиксируется цена и ожидаем когда текущая цена отойдёт от зафиксированной цены на расстояние Delta. В таком случае Торговый сигнал будет формироваться по такому правилу:

Сигнал на открытие BUY: текущая цена ушла вверх на расстояние Delta от зафиксированной цены

Сигнал на открытие SELL: текущая цена ушла вниз на расстояние Delta от зафиксированной цены





Закрытие будет при достижении прибыли Profit (измеряется в деньгах депозита).





Но кроме прибыли может быть ситуация, когда цена пошла против позиции - в таком случае после убытка Loss будет открыта противоположная позиция увеличенным лотом (лот умножается на Lot Coefficient).





Управление размером позиции (расчёт лота)

Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку ( Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management"). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту - Money management установить в Lots Min.