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Avalanche SB - эксперт для MetaTrader 5
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Идея торговой стратегии
Когда нет открытых позиций - называем такую ситуацию "нулевой цикл" - ожидаем новый бар. На новом баре фиксируется цена и ожидаем когда текущая цена отойдёт от зафиксированной цены на расстояние Delta. В таком случае Торговый сигнал будет формироваться по такому правилу:
- Сигнал на открытие BUY: текущая цена ушла вверх на расстояние Delta от зафиксированной цены
- Сигнал на открытие SELL: текущая цена ушла вниз на расстояние Delta от зафиксированной цены
Закрытие будет при достижении прибыли Profit (измеряется в деньгах депозита).
Но кроме прибыли может быть ситуация, когда цена пошла против позиции - в таком случае после убытка Loss будет открыта противоположная позиция увеличенным лотом (лот умножается на Lot Coefficient).
Управление размером позиции (расчёт лота)
Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку ( Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management"). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту - Money management установить в Lots Min.
Стратегия по пользовательскому индикатору i-Regr (Канал Регрессии). В советнике сразу три стратегии: Линейный Канал Регрессии, Канал квадратичной (параболической) регрессии и Канал кубической регрессииBig candle Small candle Grid
Торговая стратегия на откате от большой свечи
Индикатор показывает прибыль на уровне горизонтальной линииMaDev EA
Торговая стратегия на основе пользовательского индикатора MaDev