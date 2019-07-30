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Avalanche SB - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
3245
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
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Идея торговой стратегии

Когда нет открытых позиций - называем такую ситуацию "нулевой цикл" - ожидаем новый бар. На новом баре фиксируется цена и ожидаем когда текущая цена отойдёт от зафиксированной цены на расстояние Delta. В таком случае Торговый сигнал будет формироваться по такому правилу:

  • Сигнал на открытие BUY: текущая цена ушла вверх на расстояние Delta от зафиксированной цены
  • Сигнал на открытие SELL: текущая цена ушла вниз на расстояние Delta от зафиксированной цены

Avalanche SB

Закрытие будет при достижении прибыли Profit (измеряется в деньгах депозита).


Но кроме прибыли может быть ситуация, когда цена пошла против позиции - в таком случае после убытка Loss будет открыта противоположная позиция увеличенным лотом (лот умножается на Lot Coefficient).


Управление размером позиции (расчёт лота)

Лот может быть как постоянный (Money management установить в  Constant lot и задать размер лота в      The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (         Money management установить в      Risk in percent for a deal и задать процент риска в          The value for "Money management"). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту -   Money management установить в Lots Min.

    Regr Three Strategies Regr Three Strategies

    Стратегия по пользовательскому индикатору i-Regr (Канал Регрессии). В советнике сразу три стратегии: Линейный Канал Регрессии, Канал квадратичной (параболической) регрессии и Канал кубической регрессии

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