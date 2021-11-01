Дизайн Фриланса полностью обновлен! - страница 12

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Vladimir Karputov:

А как собственно то нажать "Передача работы и оплата"


если ты исполнитель?

У меня, типа, мерцал этот квадратик, зеленоватым, на одном из этапов. Наверное, когда подтвердят с той стороны.
 
Andrey Khatimlianskii:

Избранное исчезло. Теперь там только одна тема, на которую подписался сегодня.

Восстановите, или с концами?

Восстановили вроде бы. Спасибо.

 
Andrey Khatimlianskii:

Восстановили вроде бы. Спасибо.

Свели 2 базы — старую и новую — вместе?


Чтобы исчезли дубли, пришлось 2 раза отписаться и 1 раз подписаться заново ;)

 
Alexander Puzanov:
@Rashid Umarov Уведомление на почту об очередном шаге и о завершении работы не пришло - это так и задумано?

Ув Рашид, не могли бы вы таки прояснить чтобы хотя бы понятно стало слать ли заявку в сервисдеск - это баг или такая новая фича?

Правильно ли я понимаю, что заказчик, как и я, из всех шагов получает теперь только одно уведомление на почту - о шаге "Согласование ТЗ"?

Т.е. эта вот работа зависла потому что заказчик не знает что заказ готов, бо не получал уведомления?

Это так и задумано по новому сценарию? И что теперь надо делать с этой работой по этому новому сценарию - вызывать арбитраж, чтобы отправил напоминание? Или пусть себе наматывает просрочку пока заказчик не проявит интереса? Или это намёк налаживать прямые контакты вне сервиса, чтобы хотя бы уведомления рассылать с гарантией? Или это баг у которого приоритет на уровне "пофиг" в списке приоритетов разработчиков?

Проясните плз

 
Оооо, сообщения заказчика и исполнителя теперь разделяются по Align = Left и Right....   и появилась инфа "Непрочитанные сообщения"
 
Mikhail Zhitnev:

А куда пропала информация в работах о времени последнего посещения заказчика/исполнителя?  

Бывает, что заказчик исчезает на неделю, и тогда уже хочется обратиться в арбитраж.

Добавили уже...


 
Vasiliy Pushkaryov:
Еще предложение: пока тебе не ответили, хорошо бы была возможность отредактировать свой последний пост.

Поддерживаю!

 
Hasanboy Beknazarov:

Поддерживаю!

Это должно быть в любых переписках, а не только во фрилансе!

 
Vitaly Muzichenko:

Это должно быть в любых переписках, а не только во фрилансе!

Уж если послал, то уже не отзовёшь посыл обратно - в морг - значит в морг :)

 
Artyom Trishkin:

Уж если послал, то уже не отзовёшь посыл обратно - в морг - значит в морг :)

Часто бывает так, что таких очепяток наделаешь, что аж перед самим собой стыдно. Нужна возможность редактирования последнего поста, если на него не дали ответ, ну или не прочли

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