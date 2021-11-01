Дизайн Фриланса полностью обновлен! - страница 12
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А как собственно то нажать "Передача работы и оплата"
если ты исполнитель?
Избранное исчезло. Теперь там только одна тема, на которую подписался сегодня.
Восстановите, или с концами?
Восстановили вроде бы. Спасибо.
Восстановили вроде бы. Спасибо.
Свели 2 базы — старую и новую — вместе?
Чтобы исчезли дубли, пришлось 2 раза отписаться и 1 раз подписаться заново ;)
@Rashid Umarov Уведомление на почту об очередном шаге и о завершении работы не пришло - это так и задумано?
Ув Рашид, не могли бы вы таки прояснить чтобы хотя бы понятно стало слать ли заявку в сервисдеск - это баг или такая новая фича?
Правильно ли я понимаю, что заказчик, как и я, из всех шагов получает теперь только одно уведомление на почту - о шаге "Согласование ТЗ"?
Т.е. эта вот работа зависла потому что заказчик не знает что заказ готов, бо не получал уведомления?
Это так и задумано по новому сценарию? И что теперь надо делать с этой работой по этому новому сценарию - вызывать арбитраж, чтобы отправил напоминание? Или пусть себе наматывает просрочку пока заказчик не проявит интереса? Или это намёк налаживать прямые контакты вне сервиса, чтобы хотя бы уведомления рассылать с гарантией? Или это баг у которого приоритет на уровне "пофиг" в списке приоритетов разработчиков?
Проясните плз
А куда пропала информация в работах о времени последнего посещения заказчика/исполнителя?
Бывает, что заказчик исчезает на неделю, и тогда уже хочется обратиться в арбитраж.
Добавили уже...
Еще предложение: пока тебе не ответили, хорошо бы была возможность отредактировать свой последний пост.
Поддерживаю!
Поддерживаю!
Это должно быть в любых переписках, а не только во фрилансе!
Это должно быть в любых переписках, а не только во фрилансе!
Уж если послал, то уже не отзовёшь посыл обратно - в морг - значит в морг :)
Уж если послал, то уже не отзовёшь посыл обратно - в морг - значит в морг :)
Часто бывает так, что таких очепяток наделаешь, что аж перед самим собой стыдно. Нужна возможность редактирования последнего поста, если на него не дали ответ, ну или не прочли