Дизайн Фриланса полностью обновлен! - страница 4
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Да и с Исполнителем это частенько бывает....
Что мешает просто согласовать новое ТЗ, и соответственно потом вносить плату?
Можно и так, никто не запрещает. От разработчика нужно всего лишь сказать - "давайте это сделаем в отдельной работе".
Можно и так, никто не запрещает. От разработчика нужно всего лишь сказать - "давайте это сделаем в отдельной работе".
Там беда по деньгам, минимум стоимость 30$, а доделка парой стоит 5$.
Да и правая часть - пустышка никчемная - ну зачем там инфа вообще о заказчике и исполнителе, если всё уже согласованно? Нужно делать шире рабочую область, чокнулись все с соцсетями дебильными.
У меня сейчас на всю ширину. Смотрю с десктопа.
У меня сейчас на всю ширину. Смотрю с десктопа.
Выложите скрин, пожалуйста.
Удивительно, и куда у Вас пропал список лиц по левую сторону? Где он отображается вообще?Понял, Вы же Разработчик, а я Заказчик!
У вас интерфейс заказчика, а у меня исполнителя. Видимо дело в этом.
У вас интерфейс заказчика, а у меня исполнителя. Видимо дело в этом.
Да-да, в этом дело - Заказчиков считают дебилами, вот в чем дело...
А куда пропала информация в работах о времени последнего посещения заказчика/исполнителя?
Бывает, что заказчик исчезает на неделю, и тогда уже хочется обратиться в арбитраж.
Да, это очень важно.