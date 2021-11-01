Дизайн Фриланса полностью обновлен! - страница 4

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Aleksey Vyazmikin:

Да и с Исполнителем это частенько бывает....

Да, все мы грешны )
 
Aleksey Vyazmikin:

Что мешает просто согласовать новое ТЗ, и соответственно потом вносить плату?

Можно и так, никто не запрещает. От разработчика нужно всего лишь сказать - "давайте это сделаем в отдельной работе".

 
Igor Volodin:

Можно и так, никто не запрещает. От разработчика нужно всего лишь сказать - "давайте это сделаем в отдельной работе".

Там беда по деньгам, минимум стоимость 30$, а доделка парой стоит 5$.

 
Aleksey Vyazmikin:
Да и правая часть - пустышка никчемная - ну зачем там инфа вообще о заказчике и исполнителе, если всё уже согласованно? Нужно делать шире рабочую область, чокнулись все с соцсетями дебильными.

У меня сейчас на всю ширину. Смотрю с десктопа.

 
Igor Volodin:

У меня сейчас на всю ширину. Смотрю с десктопа.

Выложите скрин, пожалуйста.

 
Aleksey Vyazmikin:

Freelance

 
Igor Volodin:


Удивительно, и куда у Вас пропал список лиц по левую сторону? Где он отображается вообще?

Понял, Вы же Разработчик, а я Заказчик!
 
Aleksey Vyazmikin:

У вас интерфейс заказчика, а у меня исполнителя. Видимо дело в этом.

 
Igor Volodin:

У вас интерфейс заказчика, а у меня исполнителя. Видимо дело в этом.

Да-да, в этом дело - Заказчиков считают дебилами, вот в чем дело...

 
Mikhail Zhitnev:

А куда пропала информация в работах о времени последнего посещения заказчика/исполнителя?  

Бывает, что заказчик исчезает на неделю, и тогда уже хочется обратиться в арбитраж.

Да, это очень важно.

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