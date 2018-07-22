Сегодня обновился терминал МТ5 и не показывается окно "Оптимизация" во время теста - страница 3
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Не обновляется график оптимизации.
2500 проходов:
В генетике или обычных проходах?
Не обновляется или разница в счетчиках показанных результатов и заявленному количеству проходов?
График обновляется, только уже большими пачками, а не в рилтайме. Приоритет за полезной работой, а не рилтаймовостью визуализации.
На графики не выводятся заведо плохие результаты, так как они просто испортят всю визуализацию. Ведь большинство вариантов оптимизации загоняют баланс под ноль. Поэтому на графике вы увидите счетчик более-менее приличных результатов.
И напомню - мы не принимаем картинки без описания окружения для воспроизведения. Просьба ответственнее подходить к своим вопросам.
Что еще нового принес новый механизм работы с кешем предыдущих результатов в генетике.
Теперь при отображении результатов мы показываем все предыдущие проходы генетики. Это позволяет лучше понять, как идет процесс поиска в генетической оптимизации.
Ниже показан график на пятом запуске генетики:
Видно, что на четвертом прогоне рандомизатор вырвался из локальной экстремума и нашел новую горку более лучшие варианты.
При использовании генетики важно понимать механику генетического поиска и не забывать многократно проходиться генетикой по тем же параметрам, чтобы рандомизатор смог более полно охватить поисковую область.
С новым тестером это становится легче понять и увидеть глазами.
В генетике или обычных проходах?
Не обновляется или разница в счетчиках показанных результатов и заявленному количеству проходов?
График обновляется, только уже большими пачками, а не в рилтайме. Приоритет за полезной работой, а не рилтаймовостью визуализации.
На графики не выводятся заведо плохие результаты, так как они просто испортят всю визуализацию. Ведь большинство вариантов оптимизации загоняют баланс под ноль. Поэтому на графике вы увидите счетчик более-менее приличных результатов.
И напомню - мы не принимаем картинки без описания окружения для воспроизведения. Просьба ответственнее подходить к своим вопросам.
Генетика. Один и тот же график после 1000, 2000, 3000 проходов.
После остановки оптимизации, график совсем другой:
Оптимизироватся должна "Custom max", но судя по графику и результатам, оптимизирутся то ли баланс, то ли ещё что-то. График не соответствует результатам оптимизации.
Видно, что на четвертом прогоне рандомизатор вырвался из локальной экстремума и нашел новую горку более лучшие варианты.
При использовании генетики важно понимать механику генетического поиска и не забывать многократно проходиться генетикой по тем же параметрам, чтобы рандомизатор смог более полно охватить поисковую область.
С новым тестером это становится легче понять и увидеть глазами.
Да, интересная фича, полезная !
Браво. Жду обновления терминала.
Генетика. Один и тот же график после 1000, 2000, 3000 проходов.
После остановки оптимизации, график совсем другой:
Оптимизироватся должна "Custom max", но судя по графику и результатам, оптимизирутся то ли баланс, то ли ещё что-то. График не соответствует результатам оптимизации.
Не вижу никакой проблемы тестера, но вижу проблему:
да, в этом явная проблема - нельзя ни один такой примитивный параметр использовать как целевую точку оптимизации. вы же убиваете генетический алгоритм, обманывая его!
если не хотите использовать профит как функцию оптимизации, то надо изобретать свою сложную многофакторную формулу с весами, отсечками по сигмоиде и тд.
В общем, тестер никакого отношения к вашему вопросу не имеет. Тут речь про ваше непонимание метода генетической оптимизации и как им надо правильно пользоваться.
Ведь достаточно выставить оптимизацию по "Balance Max", как тестер вдруг начинает все правильно рисовать и оптимизировать, не так ли?
Да, интересная фича, полезная !
Браво. Жду обновления терминала.
Не вижу никакой проблемы тестера, но вижу проблему:
да, в этом явная проблема - нельзя ни один такой примитивный параметр использовать как целевую точку оптимизации. вы же убиваете генетический алгоритм, обманывая его!
если не хотите использовать профит как функцию оптимизации, то надо изобретать свою сложную многофакторную формулу с весами, отсечками по сигмоиде и тд.
В общем, тестер никакого отношения к вашему вопросу не имеет. Тут речь про ваше непонимание метода генетической оптимизации и как им надо правильно пользоваться.
Ведь достаточно выставить оптимизацию по "Balance Max", как тестер вдруг начинает все правильно рисовать и оптимизировать, не так ли?
В предыдущих версиях терминала этот эксперт отлично оптимизировался.
После повторного запуска оптимизации, график стал показывать правильные значения:
А потом снова неправильные:
В результатах (вкладка оптимизация) нет таких больших значений, как на графике.
Да, я погонял вашего эксперта в генетике и тоже получил на графике значения, которых нет в таблице результатов. Возможно, это режим автоматического скрытия неудачных по профиту результатов сработал.
Плюс вылезла проблема с периодическим обновлением графика оптимизации.
В понедельник все исследуем и я отпишусь по результатам.
Нет, возвращать не будем.
Я выше объяснил, почему вытаскивать 500 000, 1 000 000, 10 000 000, 50 000 000 в таблицу бесполезных для человеческого глаза промежуточных строк не имеет смысла. Это очень дорого технически и абсолютно бесполезно.
@Renat Fatkhullin у генетики промежуточных строк не миллионы и ресурсов тратится на сортировку на порядки меньше, да и человеческий взгляд вполне таблицу переваривает, оставьте хоть для генетики
Окно графика оптимизации всегда доступно, более щадяще для ресурсов (не требует пересортировок) и позволяет наблюдать за процессом оптимизации в приемлемом для человеческого глаза виде.
Опять же, оставьте для генетики старую он-лайн отрисовку графика оптимизации, а не пачку по итогу, не так много тех ресурсов расходуется.
Забыл еще важный пункт в том, что сделано: