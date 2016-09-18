Подскажите по железу - страница 9
Честно говоря, тема задела за живое! Вот тут пишут, что для работы достаточно средненький комп, а вот геймерам надо мощь. Да, чтобы запустить работающую МТС, достаточно даже простой нетбук, а вот, чтобы её (программу) разработать, отладить и, особенно, оттестировать на нашем Тестере, по-моему, вообще никаких мощей не хватит. Ни 2 ядра, ни 4 ядра -- тестирование идёт часами, а оптимизация аж днями. А ещё пару лет назад на МТ4 можно было легко отоптимизировать среднюю МТС в считанные минуты на дохленьком компе. Получается, что мощность компьютеров растет по арифметической прогрессии, а сложность задач по геометрической. Когда разрабатывали МТ5, то думал: "Ну вот, дождались, наконец - теперь всё будет летать... и на тебе приехали!". От оптимизации практически отказался, так делаю 8-10 прогонов на 4-х месячном отрезке за полчаса. Правда мултивалютник (12 пар).
Все зависит от ТС, параметров оптимизации и алгоритмов по которым она проводится.
Не думаю что если запрограммировать схожие ТС в МТ4 и MT5 будет сильное различие в оптимизации.
Я вот к примеру не то что на 4-х, с 1-м ядром (программно два) пока управляюсь. Хотя чувствую ком придется скоро новый брать...
А для геймеров нужны конечно гораздо мощьней компы, особо по графике (хотя если юзать кучу моников и тут есть над чем подумать)...
Не думаю что если запрограммировать схожие ТС в МТ4 и MT5 будет сильное различие в оптимизации
Да, но мы-то хотим большего! Я понимаю, что 12 валют - это не одна, что тестер МТ5 более приближен к реальности и тем не менее работать-то стало трудней, а не легче. Ранее фарвард-анализ одновалютной МТС за 10 лет мог выполнить за 1 неделю (там была бэк за год и фарвард за 2 мес.) Теперь мне и за месяц не управиться. Я не виню разработчиков, но ведь должно быть ясно, что чем мощнее компьютеры, тем на них будут веситься более сложные задачи и надо как-то выходить из этой ситуации иначе мы никогда не догоним паровоз. Я не удивлюсь, что скоро то, что мы делаем сейчас на минутках, потребуется делать на тиках и на глубокой истории. Будем арендовать суперкомпьютер?
Вполне хватит и 4-х ядерных + внешние ядра (их то точно можно гораздо больше подключить).
А если оптимизировать 64 параметра на истории в 10 лет дураку понятно куча времени уйдет.
Другое дело в режиме торговли работа. Вот скажите мне насколько эффективно тогда мультик на 12 пар будет юзать проц в 4 ядра?
А если сложность советников (с нормально прописанным ООП) перенести на MT4 вряд ли тестер меньше времени будет работать, я лично уверен что больше...
Да и 64 бита в MT5 еще пока никто не отменял. МТ4 это вообще не по зубам.
Вы, всё-таки, не хотите меня понять. Во-первых, я уже давно прошёл этап переоптимизации (это когда множеством параметров создают красивую кривую баланса). У меня, как и рекомендуют классики, всего-то 4-5 параметров. Я просто перенёс свой советник из МТ4 и сделал его мультивалютным. И теперь говорю, что фарвард - анализ стало делать много дольше (а должно быть, всё-таки легче и быстрее -- ведь это же новая версия). Классически это задача решается так: чем точнее модель, тем ей требуется больше ресурсов. В нашем же тестере даже весьма приближённая модель(по барам или у меня таймер через 1 час) работает всё равно довольно медленно. Если же запустить по тикам - то даже подумать страшно!
На счет форворда тут я затрудняюсь сказать, не юзал его пока. С точки зрения продолжительности работы тут вопрос в количестве работающих агентов во время форворда...
Фарвард - это продолжения цикла оптимизации потому агентов там столько же.
Хотелось бы поинтересоваться. У Вас при оптимизации на MT4 загрузка процессора сколько процентов показывала? Например у меня было 13% и не более того. То есть все упиралось в сам тестер. Теперь же все вновь упирается в железо, процессор (i7 860) грузится на все 100%.
Ну что я говорю, 13% процессора МТ4 работали быстрее 100% МТ5. Последняя модель процессора (а компы на i7 сейчас самые продвинутые) пока не показывают чудес производительности на нашем тестере. Какое же ещё надо железо тогда? У меня тоже неплохой ноут ()
Действительно ноут хорош. А если нажать на "Индекс производительности Windows" то будет более полная картина. Для терминала важнее процессор и память. Здесь же минимальная оценка, скорее всего это по винчестеру. Я не могу сравнить на данный момент, что быстрее тестер в MT4 или MT5, так как на 5 версию только начинаю переходить и ничего еще своего не писал, но склонен к тому, что mt5 должен быть быстрее за счет использования мощностей. В 4-ом приходилось в экспертах, где встраивал автооптимизацию, запускать ночью несколько копий терминала для паралельной оптимизации. Здесь же, в 5-ой, надеюсь на 1 копию, которая будет проводить по очереди для каждого советника автооптимизацию. Поддержать Вас или же поспорить не могу, так что буду придерживаться нейтральной позиции.
Извольте:
Вопрос не в том, что я защищаю тестер МТ4, вовсе нет. Вопрос в том как добиться высокой производительности от тестера МТ5. Получается, что для комфортной работы разработчика МТС требуется комп очень шикарной конфигурации. Собственно это и предлагают разработчики (4 ядра, 6-8 Гб памяти - где-то я видел это).
Здесь я оппонирую тем, кто считает, что среднег компа достаточно для трейдера-разработчика МТС. Для ручника-вполне. Для программера - лучше мощнее моего.
Кстати проскочила реклама системника типа 6 ядер, 6 Гигов за 20 штук в Эльдорадо и больше не появляется. Вроде ничего конфигурация!? Вроде ACCER.