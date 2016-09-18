Подскажите по железу - страница 6

Erm955:

Н-да, я так понимаю, мне оригинальный блок питания надо ваять. Стоит только взяться, а там полезет одно, другое.. защиты, развязки так и до электронщика недолго дорасти. Чё-то не вдохновляет. И почему вся бытовая техника (телевизор, газовый котёл - всё импортное) легко переносят эти скачки, а компьютер - такой неженка?!

Совсем даже не легко. Возможно в вашем случае, к примеру будет достаточно и стандартных решений, все от того-же APC.

Только тут учесть нужно - простой фильтр, китайской сборки (ну или еще какой), типа "ПИЛОТ" стоит допустим 150 рублей, а вот фильтр от APC уже 800 (у обоих по пять розеток).

Поверьте разница есть и продукты от APC своих денег стоят.

Erm955:

Он, потверждаю. Скоро сами себя начнём цитировать (ШУЧУ.)   И всёж мне легче десятку отдать, чем влезть в такие дебри ...

Посмотрите оборудования от APC

Там есть неплохой сервис по поиску всего необходимого.

В данном случае как я понимаю нужно воспользоваться разделами "ИБП" и "Защита от всплесков напряжения".

PS

Если не найдете всего необходимого можно обратиться в суппоррт, посоветуют как проблему решить просто и максимально эффективно.

Erm955:

Не надо жевать, факт есть факт ноут работает, а стационар дёргается. Если простых решений нет, решу непросто. Просто пока особо не занимался этим. Спс. за участие!

Там дело может быть еще в блоке питания на самом системнике. Вполне возможно, что нормальный блок питания в подобной ситуации реагировал совсем иначе.

Мало кто задумывается над этим, но выбор блока питания (как я уже писал тут) по значимости в системнике имеет третье место после проца и материнки (правда для тех кто обеспечивает надежность работы блок как раз и станет первым).

Неподходящий блок питания даже при довольно нормальных условиях может приводить к зависаниям компа, его автоматическим перезагрузкам, проблемам с RAM и HDD. Там еще много есть хитрых симптомов и последствий использования "НАРОДНЫХ" решений с бюджетным уклоном...

 
Erm955:

Он, потверждаю. Скоро сами себя начнём цитировать (ШУЧУ.)   И всёж мне легче десятку отдать, чем влезть в такие дебри ...

Нет ! я не зря ждал и копил 5 месяцев чтоб просто так что то отдать.

В данный момент изучаю Советы по выбору компьютерных комплектующих http://www.hardware-portal.net/  чтоб врубится ,и не чувствовать себя здесь полным чайником. 

Уважаемые ГУРУ есть ли ещё интересные сайты на которые стоит обратить внимание.

Кстати о задачах .

ПОСЛЕ ВАШИХ СОВЕТОВ  мне необходим Ноутбук  для программирования не для чего более.

Стационарный исключительно для МТС .

Соответственно  ИБП и СТАБИЛИЗАТОР к нему.

Планирую приобрести относительно хороший ноутбук с 2я ядрами и как можно большим экраном.

Позже накопить и купить остальное.

  Всем спасибо за такое внимание моей теме.

        Посоветуйте к чему присмотреться из ноутбуков .   Цена вопроса 25000 - 28000 руб  

 
Хотите дам вам совет на счет стационара?
Если хотите МТС, то арендуйте VPS (виртуальный сервер в дата центре), будет надежнее))
И купите себе нормальный ноутбук))
 

Tihonov.n.a:

Всем спасибо за такое внимание моей теме.

        Посоветуйте к чему присмотреться из ноутбуков .   Цена вопроса 25000 - 28000 руб  

Ноутбук за 28 можно взять и 4-х ядерный, из бюджетных acer, чтобы не переплачивать за понт))
А еще лучше с процом AMD.

Если вы не будете играть в игрушки, берите ноут с интегрированной видеокартой.

 
CoreWinTT:

НУЖЕН БАЛЬШОЙ МОНИТОР!!!

это самое главное

с 10 дюймовый нет буком ничего не сможеш 

 у меня стоит 17 дюймов ноут + 22 моник

Согласен, что упор нужно делать на монитор, процессор, память. Конечно же еще и ИБС. Но лучше большого монитора два-три не очень больших. Видеокарты большинство поддерживают работу с 2 мониторами. Есть видео на три монитора и на шесть. На четыре лично я не знаю. Конечно есть с 4 выходами, но при подключении трех мониторов и, например, телевизора (или же еще одного монитора) через HDMI один из трех мониторов отключается. То есть фактически работает только с тремя мониторами. На данный момент сам использую 2 монитора: ASUS VW266H (25,5") и ASUS VH232T (23"). Очень удобно. Лучше, конечно, три. Преимущество в 26" над 23" выражается в дополнительных 120 пикселях по вертикали   (1920х1080 против 1920х1200). Из-за этого и покупал. Правда по стоимости за эту цену можно взять 2 монитора 23". Блок питания на системнике 650W и порой, при включенных мониторах и компе, в моменты, когда отключается электричество Ipon 600pro не выдерживает и компьютер попросту перезагружается. Бесперебойник буду менять, и, естественно это будет APC. Сколько себя помню - это несменный лидер. По поводу винчестеров. Сейчас стоит hitachi 1000Gb отдельным физическим диском и два Western Digital (Green) по 1500Gb объединенные в RAID 0. Скорость в рэйде поражает, очень доволен.
 
mrProF:

Ноутбук за 28 можно взять и 4-х ядерный, из бюджетных acer, чтобы не переплачивать за понт))

Если вы не будете играть в игрушки, берите ноут с интегрированной видеокартой.

Понт ту не уместен )))

Можно по подробнее о VPS. 

mrProF:
Хотите дам вам совет на счет стационара?
Если хотите МТС, то арендуйте VPS (виртуальный сервер в дата центре), будет надежнее))
И купите себе нормальный ноутбук))
Конечно интересный ход, но не всегда приемлемый...
mrProF:

Ноутбук за 28 можно взять и 4-х ядерный, из бюджетных acer, чтобы не переплачивать за понт))
А еще лучше с процом AMD.

Если вы не будете играть в игрушки, берите ноут с интегрированной видеокартой.

Для ноута и 2-х ядер, вполне хватит. А среди производителей тот самый Acer я лично выберу в последнюю очередь (дешевое хорошим не бывает, да и сыр как мы знаем бесплатен только в мышеловках).
WChas:
Согласен, что упор нужно делать на монитор, процессор, память. Конечно же еще и ИБС. Но лучше большого монитора два-три не очень больших.
Соглашусь, два моника лучше. Но тут все упирается в средства
 
Tihonov.n.a:

Понт ту не уместен )))

Можно по подробнее о VPS. 

Ищите какого-нибудь хостинг-провайдера с VPS с windows server, затем устанавливаете на него терминал, запускаете и спите спокойно, проблемы с электричеством и интернетом останутся только во снах.
Формально, вам выделят кусок процессорного времени, памяти и диска.

Думаю обойдется в пределах, 600-1500 руб в месяц, лучше брать за границей. :)

http://ru.wikipedia.org/wiki/VPS

Interesting:
Для ноута и 2-х ядер, вполне хватит. А среди производителей тот самый Acer я лично выберу в последнюю очередь (дешевое хорошим не бывает, да и сыр как мы знаем бесплатен только в мышеловках).
Если брать как единственный вариант, то лучше 4-х))
На вскидку http://www.planetashop.ru/id_unique/68273/index.html
 
Interesting:
Конечно интересный ход, но не всегда приемлемый...
Для ноута и 2-х ядер, вполне хватит. А среди производителей тот самый Acer я лично выберу в последнюю очередь (дешевое хорошим не бывает, да и сыр как мы знаем бесплатен только в мышеловках).

год назад купил ноут до этого неизвестной марки, доволен его работой вполне, единственный недостаток взял модель с 2 USB стоимость была около 20 000 руб. брал исключительно по цене и со встроенным модемом YOTA


