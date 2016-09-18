Подскажите по железу - страница 6
Н-да, я так понимаю, мне оригинальный блок питания надо ваять. Стоит только взяться, а там полезет одно, другое.. защиты, развязки так и до электронщика недолго дорасти. Чё-то не вдохновляет. И почему вся бытовая техника (телевизор, газовый котёл - всё импортное) легко переносят эти скачки, а компьютер - такой неженка?!
Совсем даже не легко. Возможно в вашем случае, к примеру будет достаточно и стандартных решений, все от того-же APC.
Только тут учесть нужно - простой фильтр, китайской сборки (ну или еще какой), типа "ПИЛОТ" стоит допустим 150 рублей, а вот фильтр от APC уже 800 (у обоих по пять розеток).
Поверьте разница есть и продукты от APC своих денег стоят.
Он, потверждаю. Скоро сами себя начнём цитировать (ШУЧУ.) И всёж мне легче десятку отдать, чем влезть в такие дебри ...
Посмотрите оборудования от APC
Там есть неплохой сервис по поиску всего необходимого.
В данном случае как я понимаю нужно воспользоваться разделами "ИБП" и "Защита от всплесков напряжения".
PS
Если не найдете всего необходимого можно обратиться в суппоррт, посоветуют как проблему решить просто и максимально эффективно.
Не надо жевать, факт есть факт ноут работает, а стационар дёргается. Если простых решений нет, решу непросто. Просто пока особо не занимался этим. Спс. за участие!
Там дело может быть еще в блоке питания на самом системнике. Вполне возможно, что нормальный блок питания в подобной ситуации реагировал совсем иначе.
Мало кто задумывается над этим, но выбор блока питания (как я уже писал тут) по значимости в системнике имеет третье место после проца и материнки (правда для тех кто обеспечивает надежность работы блок как раз и станет первым).
Неподходящий блок питания даже при довольно нормальных условиях может приводить к зависаниям компа, его автоматическим перезагрузкам, проблемам с RAM и HDD. Там еще много есть хитрых симптомов и последствий использования "НАРОДНЫХ" решений с бюджетным уклоном...
Он, потверждаю. Скоро сами себя начнём цитировать (ШУЧУ.) И всёж мне легче десятку отдать, чем влезть в такие дебри ...
Нет ! я не зря ждал и копил 5 месяцев чтоб просто так что то отдать.
В данный момент изучаю Советы по выбору компьютерных комплектующих http://www.hardware-portal.net/ чтоб врубится ,и не чувствовать себя здесь полным чайником.
Уважаемые ГУРУ есть ли ещё интересные сайты на которые стоит обратить внимание.
Кстати о задачах .
ПОСЛЕ ВАШИХ СОВЕТОВ мне необходим Ноутбук для программирования не для чего более.
Стационарный исключительно для МТС .
Соответственно ИБП и СТАБИЛИЗАТОР к нему.
Планирую приобрести относительно хороший ноутбук с 2я ядрами и как можно большим экраном.
Позже накопить и купить остальное.
Всем спасибо за такое внимание моей теме.
Посоветуйте к чему присмотреться из ноутбуков . Цена вопроса 25000 - 28000 руб
Если хотите МТС, то арендуйте VPS (виртуальный сервер в дата центре), будет надежнее))
И купите себе нормальный ноутбук))
Ноутбук за 28 можно взять и 4-х ядерный, из бюджетных acer, чтобы не переплачивать за понт))
А еще лучше с процом AMD.
Если вы не будете играть в игрушки, берите ноут с интегрированной видеокартой.
НУЖЕН БАЛЬШОЙ МОНИТОР!!!
это самое главное
с 10 дюймовый нет буком ничего не сможеш
у меня стоит 17 дюймов ноут + 22 моник
Понт ту не уместен )))
Можно по подробнее о VPS.
Хотите дам вам совет на счет стационара?
Согласен, что упор нужно делать на монитор, процессор, память. Конечно же еще и ИБС. Но лучше большого монитора два-три не очень больших.
Формально, вам выделят кусок процессорного времени, памяти и диска.
Думаю обойдется в пределах, 600-1500 руб в месяц, лучше брать за границей. :)
http://ru.wikipedia.org/wiki/VPS
Для ноута и 2-х ядер, вполне хватит. А среди производителей тот самый Acer я лично выберу в последнюю очередь (дешевое хорошим не бывает, да и сыр как мы знаем бесплатен только в мышеловках).
На вскидку http://www.planetashop.ru/id_unique/68273/index.html
Конечно интересный ход, но не всегда приемлемый...
год назад купил ноут до этого неизвестной марки, доволен его работой вполне, единственный недостаток взял модель с 2 USB стоимость была около 20 000 руб. брал исключительно по цене и со встроенным модемом YOTA