С какого раза вам (в среднем) удается сдать индикатор/робота Заказчику - страница 10
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Предлагаю просто автоматом закрывать спустя сутки после времени окончания проекта если нет ни каких претензий от заказчика и при этом исполнителю не записывать опоздание.
Ага, а если исполнитель не сдал работу вовремя, то закрывать по арбитражу, плюс 100% списывать, при этом 50% сервису и 50% заказчику.
это неправильно, у него могут быть вопросы и через неделю.
правильно: не считать время программиста, если он выполнил шаг и передал заказчику!
это его проблемы. В выборе срока исполнения проекта участвует две стороны и если человек принимает демку,а потом получает исходник и просто забивает на вас,фриланс и какие-то там подтверждения,то почему портить себе статистику должен програмист?
как без арбитража закрыть такой проект?
Если вы сделаете работу (например ремонт у кого-то дома),а вам не заплатят потому что вдруг через год штукатурка отвалится - это будет норм? Я считаю ответственность по срокам должна быть обоюдная.
Ага, а если исполнитель не сдал работу вовремя, то закрывать по арбитражу, плюс 100% списывать, при этом 50% сервису и 50% заказчику.
речь идёт о том что работа исполнителем здана.
речь идёт о том что работа исполнителем здана.
Так я и говорю об обратной ситуации - когда работа не сдана в срок, почему страдает Заказчик?
Так я и говорю об обратной ситуации - когда работа не сдана в срок, почему страдает Заказчик?
Мы сейчас обсуждаем разные вещи. Вы говорите фактически о конфликте между исполнителем и заказчиком.,а я вам говорю об автоматизации ни кому не нужного подтверждения.
Мне когда-то в офисе постоянно не закрывали дверь и вместо-то чтоб портить нервы себе и людям я поставил автоматический механизм закрытия. Я предлагаю ввести такой же механизм в проектах,вот и всё.
Мы сейчас обсуждаем разные вещи. Вы говорите фактически о конфликте между исполнителем и заказчиком.,а я вам говорю об автоматизации ни кому не нужного подтверждения.
Мне когда-то в офисе постоянно не закрывали дверь и вместо-то чтоб портить нервы себе и людям я поставил автоматический механизм закрытия. Я предлагаю ввести такой же механизм в проектах,вот и всё.
Дело в том, что у людей могут быть разные ситуации - к примеру, человек заболел и не может закрыть работу. Я думаю, что если человек не появился в период равный месяцу, то работу можно закрыть через арбитраж без отметки о его проведении. Период, возможно, следует согласовывать в договоре между сторонами.
Дело в том, что у людей могут быть разные ситуации - к примеру, человек заболел и не может закрыть работу. Я думаю, что если человек не появился в период равный месяцу, то работу можно закрыть через арбитраж без отметки о его проведении. Период, возможно, следует согласовывать в договоре между сторонами.
Правильно, и даже в таких исключительных случаях работа будет закрываться автоматом и ни кого не напрягать. Демка то принята заказчиком,а значит фактически принята работа,так что заказчик не будет в обиде., тем более что исходники проекта уже получил.
Этот шаг убрали
Странно,вторую подряд работу выполняю после вашего поста и этот шаг ни куда не делся.
Странно,вторую подряд работу выполняю после вашего поста и этот шаг ни куда не делся.
Она вообще вторая?
Ваш пост напомнил мне недавно прочитанное -Кто такой программист?
Не в обиду вам будет сказано, но у вас с русским языком есть проблемы. Еще советую посмотреть Анатолия Вассермана - https://www.youtube.com/watch?v=Qf-YYDm4oWY
Вы настоящий программист(ой извините вы круче АДмин), человек объясняет проблемы между заказчиком и исполнителем а вы поступаете мол у вас проблемы с русс. яз. , вот так во фрилансе, друг на друга спихивают а понять что оба виноваты, не хватает ума.
Так как заказчик это трейдер который думает что он нашел грааль в торговле , а программер думает что он бог, в итоге сами виноваты.
я имею опыт заказа во фрилансе, больше ни когда . лучше по гугуглить других фрилансеров найти которые сами на себя работают.. Реалльно понимаю и программеров, которые хотят без труда скосить хоть пару баксов и так же понимаю не опытных бедных трейдеров которые думают что им за 30-50 дол зделают робота и все работать больше не прийдется.... всем удачи..
ДА написал пост так как зацепила такое отношение не просто прохожего а Админа, Рашид Умаров.
А после увидел что он как админ несколько раз ссылку правил, да наверно бывает , а представьте писать код , там столько букв и текстта...:-)
А в общем понятно только одно что проблем много(верхи не могут , низы не хотят) , Ни кто не хочет работать (ни трейдеры ни программеры) а если и работать то только за огромные деньги, вот по этому решения не будет...
Есть такой советский мультик про страуса и орла , где орел учил страуса летать( Лучше пол дня потерять но за 5 мин долететь), птица все же.. Должно быть два этапа согласования ТЗ, первый это общее описание по возможности которое сделал заказчик и второй этап, это согласованное ТЗ совместного с программером, где как минимум заказчик понимает что его поняли правильно а програмер понимает что от него хотят в том или ином пункте, А то все программеры умные а все заказчики тупые и не понимают что хотят.......ТАк вот во фриласне думаю так же должно быть мол лучше программеру, которому достался заказ. потратить время на согласование (уточнения каждого пункта в ТЗ) и так же понимания от программера того что хочет заказчик как минимум на словах, Дальше сам программер решит сможет он реализовать эту задачу или нет, тогда сведутся к минимуму претензии и не понимания при здачи программы, на разных этапах. чем сэкономить время в начале но при этом иметь потерянное время головную боль. плохую статистику и т д.
Я когда написал свое ТЗ понимал что если рассписывать все подробно то реально получится "Война и мир" а если коротко то будет куча вопросов,
А получилось так программер отвечает "все понятно " а когда здвать макет то весь тест продукта занял 15 мин. при этом 90% не так как хотелось бы. Резоный вопрос Почему не убедиться за раниее легче Болтать чем тратить свое время на написание кода заведомо не в нужном направлении....
И сама главная вещь это конечно же Алгоритм который завист от умственых способностей програмиста, это его прямая обязанность, если он выступает в роле одного человека как програмера, дизайнена итд. Это в больших компаниях разными темами занимаются разные люди и так же есть люди которые это все объединяют в один целый работающий продукт...
Извиняюсь за свой русский язык и ошибки...