С какого раза вам (в среднем) удается сдать индикатор/робота Заказчику - страница 10

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Stanislav Dray:

Предлагаю просто  автоматом закрывать спустя сутки после времени окончания проекта если нет ни каких претензий от заказчика  и при этом исполнителю не записывать опоздание.

Ага, а если исполнитель не сдал работу вовремя, то закрывать по арбитражу, плюс 100% списывать, при этом 50% сервису и 50% заказчику.

 
Vladislav Andruschenko:


это неправильно, у него могут быть вопросы и через неделю. 


правильно: не считать время программиста, если он выполнил шаг и передал заказчику! 

это его проблемы. В выборе срока исполнения проекта участвует две стороны и если человек принимает демку,а потом получает исходник и просто забивает на вас,фриланс и какие-то там подтверждения,то почему портить себе статистику должен програмист?

как без арбитража закрыть такой проект?

Если вы сделаете работу (например ремонт у кого-то дома),а вам не заплатят потому что вдруг через год штукатурка отвалится - это будет норм? Я считаю ответственность по срокам должна быть обоюдная.

Aleksey Vyazmikin:

Ага, а если исполнитель не сдал работу вовремя, то закрывать по арбитражу, плюс 100% списывать, при этом 50% сервису и 50% заказчику.

речь идёт о том что работа исполнителем здана.

 
Stanislav Dray:


речь идёт о том что работа исполнителем здана.

Так я и говорю об обратной ситуации - когда работа не сдана в срок, почему страдает Заказчик?

 
Aleksey Vyazmikin:

Так я и говорю об обратной ситуации - когда работа не сдана в срок, почему страдает Заказчик?

Мы сейчас обсуждаем разные вещи. Вы говорите фактически о конфликте между исполнителем и заказчиком.,а я вам говорю об автоматизации ни кому не нужного подтверждения.

Мне когда-то в офисе постоянно не закрывали дверь и вместо-то чтоб портить нервы себе и людям я поставил автоматический механизм закрытия. Я предлагаю ввести такой же механизм в проектах,вот и всё.

 
Stanislav Dray:

Мы сейчас обсуждаем разные вещи. Вы говорите фактически о конфликте между исполнителем и заказчиком.,а я вам говорю об автоматизации ни кому не нужного подтверждения.

Мне когда-то в офисе постоянно не закрывали дверь и вместо-то чтоб портить нервы себе и людям я поставил автоматический механизм закрытия. Я предлагаю ввести такой же механизм в проектах,вот и всё.

Дело в том, что у людей могут быть разные ситуации - к примеру, человек заболел и не может закрыть работу. Я думаю, что если человек не появился в период равный месяцу, то работу можно закрыть через арбитраж без отметки о его проведении. Период, возможно, следует согласовывать в договоре между сторонами.

 
Aleksey Vyazmikin:

Дело в том, что у людей могут быть разные ситуации - к примеру, человек заболел и не может закрыть работу. Я думаю, что если человек не появился в период равный месяцу, то работу можно закрыть через арбитраж без отметки о его проведении. Период, возможно, следует согласовывать в договоре между сторонами.

Правильно, и даже в таких исключительных случаях работа будет закрываться автоматом и ни кого не напрягать. Демка то принята заказчиком,а значит фактически принята работа,так что заказчик не будет в обиде., тем более что исходники проекта уже получил.

 
Rashid Umarov:

Этот шаг убрали

Странно,вторую подряд работу выполняю после вашего поста и этот шаг ни куда не делся.

 
Stanislav Dray:

Странно,вторую подряд работу выполняю после вашего поста и этот шаг ни куда не делся.

Она вообще вторая?


 
Rashid Umarov:

Ваш пост напомнил мне недавно прочитанное -Кто такой программист?

Не в обиду вам будет сказано, но у вас с русским языком есть проблемы.  Еще советую посмотреть Анатолия Вассермана - https://www.youtube.com/watch?v=Qf-YYDm4oWY

Вы настоящий программист(ой извините вы круче АДмин), человек объясняет проблемы между заказчиком и исполнителем а вы поступаете мол  у вас проблемы с русс. яз. , вот так во фрилансе, друг на друга спихивают а понять что оба виноваты,  не хватает ума.

Так как заказчик это трейдер который думает что он нашел грааль в торговле , а программер думает что он бог, в итоге  сами виноваты.

я имею опыт заказа во фрилансе, больше ни когда . лучше по гугуглить других фрилансеров найти которые сами на себя работают..  Реалльно понимаю и программеров, которые хотят без труда скосить хоть пару баксов и так же понимаю не опытных бедных трейдеров которые думают что им за 30-50 дол зделают робота и все работать больше не прийдется.... всем удачи..

ДА написал пост так как зацепила такое отношение не просто прохожего а Админа, Рашид Умаров.

А после увидел что он как админ несколько раз ссылку правил, да наверно бывает , а представьте писать код , там столько букв и текстта...:-)

А в общем понятно только одно что проблем много(верхи не могут , низы не хотят) , Ни кто не хочет работать (ни трейдеры ни программеры) а если и работать то только за огромные деньги,  вот по этому  решения не будет...

 

Есть такой советский мультик про страуса и орла , где орел учил страуса летать( Лучше пол дня потерять но за 5 мин долететь), птица все же..  Должно быть два этапа согласования ТЗ, первый это общее описание по возможности которое сделал заказчик и второй этап, это согласованное ТЗ совместного с программером, где как минимум заказчик понимает что его поняли правильно а програмер понимает что от него хотят в том или ином пункте, А то все программеры умные а все заказчики тупые и не понимают что хотят.......ТАк вот во фриласне думаю так же должно быть мол лучше программеру, которому достался  заказ. потратить  время на согласование (уточнения каждого пункта в ТЗ)  и так же понимания от программера  того что хочет заказчик как минимум на словах,  Дальше сам программер решит сможет он реализовать эту задачу или нет, тогда сведутся к минимуму претензии  и не понимания при здачи  программы, на разных этапах. чем сэкономить время в начале но при этом иметь потерянное время головную боль. плохую статистику и т д.

 Я когда написал свое ТЗ понимал что если рассписывать все подробно то реально получится  "Война и мир"   а если коротко то будет куча вопросов,

А получилось так  программер отвечает "все понятно " а когда здвать макет  то весь тест продукта занял 15 мин.  при этом 90%  не так как хотелось бы. Резоный вопрос    Почему не убедиться за раниее легче Болтать чем тратить свое время на написание кода заведомо не в нужном направлении....

И сама главная вещь это конечно же Алгоритм который завист от умственых способностей програмиста, это его прямая обязанность, если он выступает в роле  одного человека как програмера, дизайнена итд.  Это в больших компаниях разными темами занимаются разные люди и так же есть люди которые это все объединяют в один целый работающий продукт...

Извиняюсь за свой русский язык и ошибки...

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