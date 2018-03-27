С какого раза вам (в среднем) удается сдать индикатор/робота Заказчику - страница 13
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Если-бы я заказывал себе написание кода и стоял перед выбором исполнителя, я не поленился-бы открыть профиль исполнителя, почитал-бы какие темы он создавал, какие вопросы в них задавал, как давно были эти вопросы. Почитал-бы что он вообще пишет на форуме, даёт-ли какие советы-ответы на вопросы, как реагируют другие участники форума на его советы-ответы и что он отвечает на это...
Утомительно, согласен. Но ведь от этого зависит многое.
Вот зря вы это рассказываете. Так и тянет на обсуждение политики, но на форуме жёсткое табу на эту тему. Если-уж нет честного лицензирования в строительстве, так уж во фрилансе его искать не имеет смысла.
В фрилансе нельзя смотреть профиль исполнителя до подписания шага согласования. У
я так и делал , заходил в профиль, смотрел сколько продуктов, есть ли опыт в том наравлении что мне интересуте. и что да нашел человек продает программу основанная на паттернах, знает МКЛЬ и С++ , думаю вот это то что нужно если имел дело с паттернами ни чего не нужно будет объяснять, останется только доработать функционал. Не так то было.. ну я не отчаиваюсь надеюсь что добем как нибудь заказ.. да и оплату так же не малую поставил.. Ладно .. пусть думаю разработчики ..
это баг какой-то со вчерашнего дня там непонятно что показывает. У меня 55 проектов и в данный момент тоже выполняю. А может и не баг,а специально так поменяли на сайте и правильно сделали, нечего всем глазеть что я там наваял :)
Ну-у-у, мне было бы обидно ))) Хорошо, я не фрилансю тут, а беру заказы по знакомым
Ну вот , тогда профи не должны вестисть на такую провокацию, и либо назначит правильную стоимость и не обвинятьни кого что мол заче я за это взялся либо пройти лесом и оставить молодым пусть набирают опыт.
есть и другой вариант сделать еще один шаг в заказе (хотя не вижу смысла) т.е. размещать заявку без начальной стоимости, т.е. посмотреть как профи оценят эту работу ну и далее .. решит работать ручками или делать заказ..
Но как быть с таким моментом, я заказчки " дурак" но мне нужно что то сделать, откуда я могу знать сколько это будет стоит, вот для этого должна быть оценачная комиссия и давать совет мол ваша заявка должна стоит от ..... до, в таких рамках ТЗ.. если для одного сделать один индюк стоит два часа работы то для начинающего программера будет стоит 10 час. плюс один день уточнения ТЗ.
и что я как заказчик должен оплачивать приобретение опыта спецу?? нет.. вот в этом тоже есть сложность... для заказчика. я не рассуждаю о тех моментах когда кто то хочет кого то обмануть и выдернуть все нервы за копейки я за нормальную адекватную работу... Да ко всему прочему если сверять рабочее время в Украине и рабочее время в канаде оно тоже разное.. но это уже другая тема ...
Конечно будут. Мне по осени 2017 хотели заказать работу со стороны, я озвучил $170 и срок 2 нед***ы что, вон во фрилансе такие заказы делают за $15 и 15 минут, вот примеры! Попытался объяснить, что сначала сделали работу, потом оформили отношения. Не, потом мне хвастливо заявил, что нашел кого-то за $20. После НГ пишет с жалобами, что ему ничего не сделали и какие все Г. Пришлось удалить из всех контактов.
Ну вам-то это рассказывать лишнее, сами все знаете, это я больше для Заказчиков.
Конечно будут. Мне по осени 2017 хотели заказать работу со стороны, я озвучил $170 и срок 2 нед***ы что, вон во фрилансе такие заказы делают за $15 и 15 минут, вот примеры! Попытался объяснить, что сначала сделали работу, потом оформили отношения. Не, потом мне хвастливо заявил, что нашел кого-то за $20. После НГ пишет с жалобами, что ему ничего не сделали и какие все Г. Пришлось удалить из всех контактов.
Ну вам-то это рассказывать лишнее, сами все знаете, это я больше для Заказчиков.
Если можно брать несколько проектов одновременно, то данная стата неполная. Ну не за ~$240 же в месяц в данном случае фрилансер напрягается.
Если можно брать несколько проектов одновременно, то данная стата неполная. Ну не за ~$240 же в месяц в данном случае фрилансер напрягается.
Человек же работает в свободное от работы время, в том числе и на работе, от этого и цифры. Реальных фрилансеров без официальной работы тут, думаю, не много.
Любымая пытка модератора для мне это когда он говорит:
Исправьте, пожалуйста, смысловые и грамматические ошибки в тексте.
Midl Volume
Этот индикатор измеряет объемы на разных графиков и инструментов
Основным преимуществом этого индикатора является то, что вы можете сравнить отдельных брокеров
Чем меньше Midl Volume и Tick / Second, тем больше этот брокер лучшее и надежнее
В левом верхнем углу есть комментарий
Значения комментарий:
С помощью этого индикатора вы можете отслеживать относительную активность рынка для разных временных рамок.
- Midl Volume — это средние объемы в предпоследнем баре
Как настроить индикатор?
Bar — размерность массива, где выполняется расчёт индикатора
P — период усреднения обыемов
Выберите из окна терминала: Charts =>Indicators List => Midl Volume =>Edit.
Появится окно индикатора. Настройте параметры.
Создайте шаблон: Charts =>Template =>Save Template.
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Ну е где они - Эти страшные ошибки в тексте
Кто то не подскажет?
Я не русский Я простой болгарский разработчик
Для меня текст вполне счисленной и ничего неясного нет Кроме того грамматические ошибок нет
Любымая пытка модератора для мне это когда от говорит:
Исправьте, пожалуйста, смысловые и грамматические ошибки в тексте.
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Я не руский Я простой болгарский радработчикДля меня текс вполне смисленной и нечего неясного нет в нем Кроме того граматимские ошебок нету
Почти нет, но всё-же
Midl Volume
Этот индикатор измеряет объемы на графиках разных инструментов
Основная его полезность в том, что вы можете сравнить качество котировок разных брокеров — чем меньше Midl Volume и Tick / Second, тем выше качество котировок этого брокера
В левом верхнем углу есть комментарий. Его значения:
С помощью этого индикатора вы можете отслеживать относительную активность рынка для разных временных рамок.
Как настроить индикатор?
Bar — размер массива баров, на котором выполняется расчёт индикатора
P — период усреднения объёмов
Выберите из окна терминала: Charts => Indicators List => Midl Volume => Edit.
Появится окно индикатора. Настройте параметры.
Сохраните шаблон: Charts => Template => Save Template.
Я не руский Я простой болгарский радработчикДля меня текс вполне смисленной и нечего неясного нет в нем Кроме того граматимские ошебок нету
https://text.ru/spelling