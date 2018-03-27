С какого раза вам (в среднем) удается сдать индикатор/робота Заказчику - страница 5

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Galina Bobro:

Эм, вообще-то да, платят. Помню лет 5 назад ЗП джуниора (начинающего) была 500+$. Сейчас не вкурсе. Вот подруга работает тестером - 2000+ у нее. Конечно, можно побыть мазохистом и найти работу в гос. структуре, но это другая история. Но да, работать еще как нужно и ошибки типа "выход за массив" это прям песочница

2000 в месяц - это вполне себе хорошо, но это не более 100 долларов в день же, поэтому меня и удивили тарифы 180-900 в день... может это имелось ввиду за команду человек, просто не могу математически выйти на суммы, поэтому может и не понял.

 
Aleksey Vyazmikin:

Неужели в Вашей стране такие зарплаты? Тогда не понимаю, зачем сидеть тут и заниматься фрилансерством, неужели это просто лень ходить на работу? Просто удивляют такие цифры, ну реально... нет может где и есть такие ЗП, но не в странах постсоветского пространства столько платят программистам. А если платят, то требуют работать...

По теме, лично я работал с многими исполнителями, и проблема халатности существует. Ошибки допускают все - это нормально, но когда дают тебе программу на проверку, которая при запуске вываливает ошибку о переполнения массива (при этом настройки по умолчанию) - это нервирует.

Тут было предложение, отправлять результаты работы на техническую автоматическую проверку - полностью поддерживаю это предложение. В том числе такая проверка должна быть на реальных котировках, так как сталкивался с тем, что на реале просто не работает то, что работает в тестере стратегий.

Другой бедой фриланса является отсутствие гарантийных обязательств, которые есть в маркете, т.е. исправление ошибок обнаруженных после передачи работы. Со мной остаются работать только те люди, которые готовы отвечать за своё детище, что всегда очень приятно и по возможности вознаграждается.

Возможно, следует организовать услугу по написанию ТЗ, при этом консультант должен придерживаться стандартов MQ, а платить за такую услугу поминутно - варианты организации работы могут быть разными, к примеру Заказчик отсылает на проверку ТЗ, а консультант подгоняет это ТЗ под стандарт и задаёт вопросы относительно неясных моментов. Дело в том, что уметь слушать людей и помогать им стандартизировать (раскладывать по полочкам для отражения в ТЗ) свои мысли, дано далеко не всем, и это может является неудобством при работе напрямую с программистом. Естественно, что такие услуги не должны быть запредельными по цене (дороже самой работы).

Не хватает резюме/портфолио у исполнителей, из которых можно почерпнуть информацию о профессиональных навыках - какие языки знает, проектах, сертификации от MQ.

И, по мимо языка MQL4/5 надо сделать возможность указания "иной", так как и такие проекты бывают необходимы, но при этом они связаны с MT.

Жаль, что вы вытянул только 2 цифры из моего поста. Если бы его прочитали то поняли о чем я говорил. 
 
Aleksey Vyazmikin:

2000 в месяц - это вполне себе хорошо, но это не более 100 долларов в день же, поэтому меня и удивили тарифы 180-900 в день... может это имелось ввиду за команду человек, просто не могу математически выйти на суммы, поэтому может и не понял.

Да, я говорил во первых за команду разработчиков. 
Но что вас удивляет, я не понимаю. 
У меня есть друзья, которые уже тимлидеры в своей команде из 10-20 человек и получают по 200 долл в день. 
Да и это не предел мечтаний. Кто на что учился,  у программистов вредная работа, здоровье убивается. И не нужно сравнивать с заводом. 
Кто что умеет,  тот то и делает. 

И какая разница сколько долларов в день. 
Кто то и 100000+ долларов в час зарабатывает.


Речь шла о том, что исполнители в фрилансе итак Стараются как могут. Но для того, чтобы получить адекватные деньги за свою вредная работу,  они вынуждены брать много заказов. 
Естественно программист должен выдать хорошо написанный код, вернее правильно работающий,  по стратегии заказчика. Не иначе. 

Но тестирование продуктов в любом случае должно проходить заказчиком. А программист исправлять баг. Это нормально. Это командная работа. 
Нервы конечно не в.... Заказчик выбирает исполнителя. А вот исполнитель заказчика нет. Он просто ждёт, когда его выберут. 
И попадаются такие заказчики...... Конечно же нервы невпорядке. 
Их надо постоянно лечить. 
Если вы выбрали исполнителя,  проведите с ним продуктивно работу, щедро его наградите и у вас будет отдача. Будет хорошо выполненная работа
А баги есть везде, они не могут не быть. 
 
Vladislav Andruschenko:
Жаль, что вы вытянул только 2 цифры из моего поста. Если бы его прочитали то поняли о чем я говорил. 

Почему Вы всех подозреваете в не дочитывании? Проекция?

Просто остальной текст мне показался банальным, что б его комментировать.


Vladislav Andruschenko:
Да, я говорил во первых за команду разработчиков. 
Но что вас удивляет, я не понимаю. 
У меня есть друзья, которые уже тимлидеры в своей команде из 10-20 человек и получают по 200 долл в день. 
Да и это не предел мечтаний. Кто на что учился,  у программистов вредная работа, здоровье убивается. И не нужно сравнивать с заводом. 
Кто что умеет,  тот то и делает. 

Не в обиду, если Вы не среди тех, кто зарабатывает большие деньги, значит у Вас чего то не хватает, и не обязательно хороших качеств...


Vladislav Andruschenko:
Речь шла о том, что исполнители в фрилансе итак Стараются как могут. Но для того, чтобы получить адекватные деньги за свою вредная работу,  они вынуждены брать много заказов. 
Естественно программист должен выдать хорошо написанный код, вернее правильно работающий,  по стратегии заказчика. Не иначе. 

Стараются, но не все, поэтому с кем то продолжаешь работать, а с кем то нет.

У меня есть одно ТЗ, которое не могут сделать с 2015 года - уже делали два программиста, при чем последний потратил на него год. Самое обидное, что он просил закрыть работу, обещал вносить исправления, если будут выявлены баги, но фактически этого не делает. Я потратил кучу времени, проработав тестером - каждый баг описывался со скринами и комментариями, и в итоге остался ни с чем. А человек обещал выполнить работу чуть ли не за две недели - вот в чем беда фриланса - отсутствие реальной оценки своих сил.

 
Aleksey Vyazmikin:

Почему Вы всех подозреваете в не дочитывании? Проекция?

Просто остальной текст мне показался банальным, что б его комментировать.


Не в обиду, если Вы не среди тех, кто зарабатывает большие деньги, значит у Вас чего то не хватает, и не обязательно хороших качеств...


Стараются, но не все, поэтому с кем то продолжаешь работать, а с кем то нет.

У меня есть одно ТЗ, которое не могут сделать с 2015 года - уже делали два программиста, при чем последний потратил на него год. Самое обидное, что он просил закрыть работу, обещал вносить исправления, если будут выявлены баги, но фактически этого не делает. Я потратил кучу времени, проработав тестером - каждый баг описывался со скринами и комментариями, и в итоге остался ни с чем. А человек обещал выполнить работу чуть ли не за две недели - вот в чем беда фриланса - отсутствие реальной оценки своих сил.

Я не буду комментировать свой заработок. 

Может быть просто надо найти *своего* программиста,  который сможет понять заказчика. 

Испорченные отношения с одним программистом накладывают отношение и формируют мнение о других. 

Легче вернуть заказчику деньги,  чем портить свое имя. 
 
Vladislav Andruschenko:
180-900 долл день..

Aleksey Vyazmikin

Vladislav Andruschenko:

180-900 долл день..

Неужели в Вашей стране такие зарплаты?

Galina Bobro:

Эм, вообще-то да, платят.

180 - 900 долларов в день?

 
Vladislav Andruschenko:


Может быть просто надо найти *своего* программиста,  который сможет понять заказчика. 

Испорченные отношения с одним программистом накладывают отношение и формируют мнение о других. 

Легче вернуть заказчику деньги,  чем портить свое имя. 

Да при чём тут деньги - когда год ждешь осуществления мечты! Я конечно мог закрыть работу и вернуть себе часть денег (90%), но не стал это делать как раз в надежде, что человек это оценит и доделает свою работу.

И, конечно, как я говорил выше, есть люди с которыми приятно работать, но хороших людей(с которыми сложились хорошие отношения в виду их индивидуальных качеств) не много и они часто заняты, а работа у меня возникает периодически, поэтому и пробую работать с новыми людьми.

Не думайте, что я как то плохо отношусь к фрилансерам, напротив, мне эти люди очень помогли и огромное им спасибо. Просто я высказал предложения по улучшению сервиса, которое позволит уменьшить нервотрепку обеим сторонам.

 
Artyom Trishkin:

180 - 900 долларов в день?

3600 баксов за 20 рабочих дней в месяц при з/п в 180 долл/день.

43200 баксов за год.

18000 баксов за 20 рабочих дней в месяц при з/п в 900 долл/день.

216000 баксов за год.

А чего вы тогда фрилансите?

 
Artyom Trishkin:

180 - 900 долларов в день?


Это для команды. я прикинул примерно команду из 3 человек. 

  • Менеджер-аналитик ,
  • Программист ,
  • тестировщик.

к сожалению в команде никогда не работал. 

вот смотрите: 

https://dou.ua/lenta/articles/worlds-it-salaries-2015/  например 

Украина35 000

Это в год. В месяц 3000 долл примерно. 

Команда из 3 человек, возьмем в среднем 9000 долларов:получается в день 450 баксов на троих (20 рабочих дней) 

Так что все нормально.

Я фантазировал на тему: Программист MQL должен уметь: 

  • Торговать;
  • Программировать;
  • Составлять и правильно понимать ТЗ;
  • Тестировать;
  • Рисовать;
  • ......
  • ......

А это уже Front end -разработчик, который получает в разы больше.......
Зарплаты программистов в странах мира. Где айтишнику жить хорошо?
Зарплаты программистов в странах мира. Где айтишнику жить хорошо?
  • dou.ua
Принимая решение о выборе или смене профессии, многие руководствуются призванием, некоторые стремятся продолжить семейный бизнес и создать династию в профессии. Но, наверное, каждый задумывается о материальных выгодах. Это вполне нормально, особенно сегодня, когда денежные знаки решают если не всё, то очень многое. Мне часто задают вопрос о...
 
Artyom Trishkin:

3600 баксов за 20 рабочих дней в месяц при з/п в 180 долл/день.

43200 баксов за год.

18000 баксов за 20 рабочих дней в месяц при з/п в 900 долл/день.

216000 баксов за год.

А чего вы тогда фрилансите?


я считал на 3 человек :-) так то конечно хорошая цифра. 

Кстати в фрилансе (в общем ) очень много плюсов, но и минусов. Например: нельзя уйти на больничный с полной выплатой ЗП или в отпуск. 

плюсов на фирме тоже много: можно бесплатно кушать печеньки и играть в PS, бесплатный бассейн, тренажерный зал, вылазки в горы, на море и так далее. зависит от фирмы и руководителя. 

Хороший руководитель ценит свои кадры и готов предоставить им такое рабочее место, что ....... (супер мониторы с супер точной цветопередачей по 3000-10000 $, кресла с автоматическим массажем пятой точкой, Развлекательная команда в виде ........ и тд и тп)

а вот в фрилансе приходится все самому. Конечно руководитель фрилансер тоже предоставляет себе печеньки. Но это уже не "халява" 

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