С какого раза вам (в среднем) удается сдать индикатор/робота Заказчику - страница 5
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Эм, вообще-то да, платят. Помню лет 5 назад ЗП джуниора (начинающего) была 500+$. Сейчас не вкурсе. Вот подруга работает тестером - 2000+ у нее. Конечно, можно побыть мазохистом и найти работу в гос. структуре, но это другая история. Но да, работать еще как нужно и ошибки типа "выход за массив" это прям песочница
2000 в месяц - это вполне себе хорошо, но это не более 100 долларов в день же, поэтому меня и удивили тарифы 180-900 в день... может это имелось ввиду за команду человек, просто не могу математически выйти на суммы, поэтому может и не понял.
Неужели в Вашей стране такие зарплаты? Тогда не понимаю, зачем сидеть тут и заниматься фрилансерством, неужели это просто лень ходить на работу? Просто удивляют такие цифры, ну реально... нет может где и есть такие ЗП, но не в странах постсоветского пространства столько платят программистам. А если платят, то требуют работать...
По теме, лично я работал с многими исполнителями, и проблема халатности существует. Ошибки допускают все - это нормально, но когда дают тебе программу на проверку, которая при запуске вываливает ошибку о переполнения массива (при этом настройки по умолчанию) - это нервирует.
Тут было предложение, отправлять результаты работы на техническую автоматическую проверку - полностью поддерживаю это предложение. В том числе такая проверка должна быть на реальных котировках, так как сталкивался с тем, что на реале просто не работает то, что работает в тестере стратегий.
Другой бедой фриланса является отсутствие гарантийных обязательств, которые есть в маркете, т.е. исправление ошибок обнаруженных после передачи работы. Со мной остаются работать только те люди, которые готовы отвечать за своё детище, что всегда очень приятно и по возможности вознаграждается.
Возможно, следует организовать услугу по написанию ТЗ, при этом консультант должен придерживаться стандартов MQ, а платить за такую услугу поминутно - варианты организации работы могут быть разными, к примеру Заказчик отсылает на проверку ТЗ, а консультант подгоняет это ТЗ под стандарт и задаёт вопросы относительно неясных моментов. Дело в том, что уметь слушать людей и помогать им стандартизировать (раскладывать по полочкам для отражения в ТЗ) свои мысли, дано далеко не всем, и это может является неудобством при работе напрямую с программистом. Естественно, что такие услуги не должны быть запредельными по цене (дороже самой работы).
Не хватает резюме/портфолио у исполнителей, из которых можно почерпнуть информацию о профессиональных навыках - какие языки знает, проектах, сертификации от MQ.
И, по мимо языка MQL4/5 надо сделать возможность указания "иной", так как и такие проекты бывают необходимы, но при этом они связаны с MT.
2000 в месяц - это вполне себе хорошо, но это не более 100 долларов в день же, поэтому меня и удивили тарифы 180-900 в день... может это имелось ввиду за команду человек, просто не могу математически выйти на суммы, поэтому может и не понял.
Жаль, что вы вытянул только 2 цифры из моего поста. Если бы его прочитали то поняли о чем я говорил.
Почему Вы всех подозреваете в не дочитывании? Проекция?
Просто остальной текст мне показался банальным, что б его комментировать.
Да, я говорил во первых за команду разработчиков.
Не в обиду, если Вы не среди тех, кто зарабатывает большие деньги, значит у Вас чего то не хватает, и не обязательно хороших качеств...
Стараются, но не все, поэтому с кем то продолжаешь работать, а с кем то нет.
У меня есть одно ТЗ, которое не могут сделать с 2015 года - уже делали два программиста, при чем последний потратил на него год. Самое обидное, что он просил закрыть работу, обещал вносить исправления, если будут выявлены баги, но фактически этого не делает. Я потратил кучу времени, проработав тестером - каждый баг описывался со скринами и комментариями, и в итоге остался ни с чем. А человек обещал выполнить работу чуть ли не за две недели - вот в чем беда фриланса - отсутствие реальной оценки своих сил.
Почему Вы всех подозреваете в не дочитывании? Проекция?
Просто остальной текст мне показался банальным, что б его комментировать.
Не в обиду, если Вы не среди тех, кто зарабатывает большие деньги, значит у Вас чего то не хватает, и не обязательно хороших качеств...
Стараются, но не все, поэтому с кем то продолжаешь работать, а с кем то нет.
У меня есть одно ТЗ, которое не могут сделать с 2015 года - уже делали два программиста, при чем последний потратил на него год. Самое обидное, что он просил закрыть работу, обещал вносить исправления, если будут выявлены баги, но фактически этого не делает. Я потратил кучу времени, проработав тестером - каждый баг описывался со скринами и комментариями, и в итоге остался ни с чем. А человек обещал выполнить работу чуть ли не за две недели - вот в чем беда фриланса - отсутствие реальной оценки своих сил.
Aleksey Vyazmikin
Vladislav Andruschenko:
180-900 долл день..
Неужели в Вашей стране такие зарплаты?
Galina Bobro:Эм, вообще-то да, платят.
180 - 900 долларов в день?
Да при чём тут деньги - когда год ждешь осуществления мечты! Я конечно мог закрыть работу и вернуть себе часть денег (90%), но не стал это делать как раз в надежде, что человек это оценит и доделает свою работу.
И, конечно, как я говорил выше, есть люди с которыми приятно работать, но хороших людей(с которыми сложились хорошие отношения в виду их индивидуальных качеств) не много и они часто заняты, а работа у меня возникает периодически, поэтому и пробую работать с новыми людьми.
Не думайте, что я как то плохо отношусь к фрилансерам, напротив, мне эти люди очень помогли и огромное им спасибо. Просто я высказал предложения по улучшению сервиса, которое позволит уменьшить нервотрепку обеим сторонам.
180 - 900 долларов в день?
3600 баксов за 20 рабочих дней в месяц при з/п в 180 долл/день.
43200 баксов за год.
18000 баксов за 20 рабочих дней в месяц при з/п в 900 долл/день.
216000 баксов за год.
А чего вы тогда фрилансите?
180 - 900 долларов в день?
Это для команды. я прикинул примерно команду из 3 человек.
к сожалению в команде никогда не работал.
вот смотрите:
https://dou.ua/lenta/articles/worlds-it-salaries-2015/ например
Это в год. В месяц 3000 долл примерно.
Команда из 3 человек, возьмем в среднем 9000 долларов:получается в день 450 баксов на троих (20 рабочих дней)
Так что все нормально.
Я фантазировал на тему: Программист MQL должен уметь:
А это уже Front end -разработчик, который получает в разы больше.......
- Торговать;
- Программировать;
- Составлять и правильно понимать ТЗ;
- Тестировать;
- Рисовать;
- ......
- ......
3600 баксов за 20 рабочих дней в месяц при з/п в 180 долл/день.
43200 баксов за год.
18000 баксов за 20 рабочих дней в месяц при з/п в 900 долл/день.
216000 баксов за год.
А чего вы тогда фрилансите?
я считал на 3 человек :-) так то конечно хорошая цифра.
Кстати в фрилансе (в общем ) очень много плюсов, но и минусов. Например: нельзя уйти на больничный с полной выплатой ЗП или в отпуск.
плюсов на фирме тоже много: можно бесплатно кушать печеньки и играть в PS, бесплатный бассейн, тренажерный зал, вылазки в горы, на море и так далее. зависит от фирмы и руководителя.
Хороший руководитель ценит свои кадры и готов предоставить им такое рабочее место, что ....... (супер мониторы с супер точной цветопередачей по 3000-10000 $, кресла с автоматическим массажем пятой точкой, Развлекательная команда в виде ........ и тд и тп)
а вот в фрилансе приходится все самому. Конечно руководитель фрилансер тоже предоставляет себе печеньки. Но это уже не "халява"