С какого раза вам (в среднем) удается сдать индикатор/робота Заказчику - страница 8

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Alexander Laur:

Конечно, это относится не ко всем исполнителям из сервиса "Фриланс". Здесь есть много достаточно компетентных, профессиональных программистов, которые хорошо разбираются в нюансах программирования, могут работать с заказчиками и могут на ПЕРВОНАЧАЛЬНОМ этапе определиться с принятием/отказом заказа. Но есть и другая категория, для которых на первом месте стоит ПОЛУЧЕНИЕ заказа любой ценой, а затем уже в процессе выполнения наступает выяснение того, чего хочет Заказчик. Вот у этой категории и возникают проблемы со сдачами заказов. Все как в поговорке - "сам не ам и другим не дам". Гнать таких псевдо-программистов нужно из сервиса, другого пути нет.

К сожалению,  есть такие.

Причем, когда надвигается срок сдачи работы, они вдруг активизируются и начинают задавать второстепенные вопросы Заказчику. Чтобы только оттянуть время. А неопытные заказчики на это ведутся и думают, что исполнитель реально хочет сделать получше и уточняет. А если посмотреть повнимательней:  исполнитель - просто двоечник, не сделавший домашнее задание. Который начинает сочинять о сложностях быта, алгоритма и мироустройства вселенной.

Демагог, одним слово.

 
Rashid Umarov:

К сожалению,  есть такие.

Причем, когда надвигается срок сдачи работы, они вдруг активизируются и начинают задавать второстепенные вопросы Заказчику. Чтобы только оттянуть время. А неопытные заказчики на это ведутся и думают, что исполнитель реально хочет сделать получше и уточняет. А если посмотреть повнимательней:  исполнитель - просто двоечник, не сделавший домашнее задание. Который начинает сочинять о сложностях быта, алгоритма и мироустройства вселенной.

Демагог, одним слово.

Именно так и происходит в фрилансе.

Пытаешься "успеть" взять заказ и соглашаешься на все условия, а потом кусаешь локти. 

А почему так происходит? 

Каждый 2-ой исполнитель пытается поставить цену минимума, чтобы заказчик "клюнул" , не читая при этом ТЗ! 

А вот "добросовестный" исполнитель - скачивает ТЗ, читает его, оценивает, оставляет заявку.

Но цена для Заказчика превышена (по его мнению) в "10" раз и он отказывается! Ведь есть другие "Исполнители" , которые сделают за 30


Поэтому до этапа прочтения полного ТЗ  вводить свою сумму - не логично! 

Ввел сумму не читая ТЗ? Не имеешь права ее изменять(ну можно сделать мягче, +-20%) 

тогда каждый задумается насчет автоподписок.! 

 
Я бы сделал чтобы комиссию после арбитражп проигравшая сторона оплачивала, как судебные издержки. Думаю это повысит качество сервиса. Будут думать обе стороны и "школьники" не будут цены сбивать. А то вот заказывать работу на 400$ мне страшнрвато например. Сколько комиссии платитт в случае, если на некачественного исполнителя наткнусь.
 

Ситуации бывают различные, хотелось бы иметь возможность прекратить работу без арбитража.

Были случаи заказчик более 3-5 раз завершал работу арбитражем с различными исполнителями. Было у меня задание оптимизировать код, что бы сов быстрее работал. Я сделал все что можно не нарушая структуру советника. Потом заказчик начал рассказывать, ничего особо не понимая в коде, что там много циклов и нужно их в один все снести..., арбитраж конечно вынес решение не в мою пользу.

Много случаев, когда задание сложное, арбитры вообще не вникают в задание. Клиент всегда прав.

Хотелось бы, что бы была возможность повторного арбитража за деньги, и что бы арбитры несли ответственность за свои решения.

 
Vladislav Andruschenko:

А вот "добросовестный" исполнитель - скачивает ТЗ, читает его, оценивает, оставляет заявку.

Бывает вываливается куча ТЗ, при прочтении половины с них волосы начинают шевелится и при этом половина еще не будет моими клиентами. А очень часто людям просто интересна цена и я их понимаю. 

Для оценки заказа в стиле "с вас будет от до" не нужна вычитка ТЗ, достаточно считать наличие различных опций. Например,  смотрю что используется для сигнала тот и тот индикатор и идет какое-то сравнение значений индикаторов. Само сравнение не повлияет на стоимость - тот индикатор выше а тот ниже, или наоборот - это абсолютно не влияет на время работы. Исходя из этого подписываюсь под заданием. Но половина, или даже большинство так и не начнут даже переговоры со мной, зачем же мне прям дотошно изучать задание? Если меня выбрали - перечитываю повторно задание и часто не раз. Потом, если всетаки дело идет к заказу - если что-то не увидела, а оно было в ТЗ, то это уже мои проблемы. 

 
Rashid Umarov:

Скоро будет

Тогда уж и кнопку "Продлить срок исполнения" пожалуйста

P.S. Фриланс это свободный рынок,где можно купить дёшево, а можно качественно.

Поэтому господа заказчики, вы получаете именно то за что платите. Если вы считаете что это не так, ищите других исполнителей,которые соответствуют вашим критериям цена/качество.

Для тех кто ограничен в бюджете дам вам совет:

Грамотно и чётко составленное ТЗ может уменьшить цену исполнения в два раза,а также привлечь большее кол-во хороших исполнителей,которые просто игнорируют бредовые описания, чтобы не тратить в пустую своё время.

 
Rashid Umarov:

Скоро будет

Я в таких случаях говорю, купи у меня продукт за 10 :)
 
Stanislav Dray:

Тогда уж и кнопку "Продлить срок исполнения" пожалуйста

 

Я вот все не понимаю функцию этого этапа "Прототип/Макет"

что там передавать заказчику? Я постоянно ее чекаю обычно или даю версию уже для тестирования.

 
Vladimir Gribachev:

Я вот все не понимаю функцию этого этапа "Прототип/Макет"

что там передавать заказчику? Я постоянно ее чекаю обычно или даю версию уже для тестирования.

иногда  наверное требуется макет графического меню или что-то подобное перед тем как выполнить.

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