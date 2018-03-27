С какого раза вам (в среднем) удается сдать индикатор/робота Заказчику - страница 8
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Конечно, это относится не ко всем исполнителям из сервиса "Фриланс". Здесь есть много достаточно компетентных, профессиональных программистов, которые хорошо разбираются в нюансах программирования, могут работать с заказчиками и могут на ПЕРВОНАЧАЛЬНОМ этапе определиться с принятием/отказом заказа. Но есть и другая категория, для которых на первом месте стоит ПОЛУЧЕНИЕ заказа любой ценой, а затем уже в процессе выполнения наступает выяснение того, чего хочет Заказчик. Вот у этой категории и возникают проблемы со сдачами заказов. Все как в поговорке - "сам не ам и другим не дам". Гнать таких псевдо-программистов нужно из сервиса, другого пути нет.
К сожалению, есть такие.
Причем, когда надвигается срок сдачи работы, они вдруг активизируются и начинают задавать второстепенные вопросы Заказчику. Чтобы только оттянуть время. А неопытные заказчики на это ведутся и думают, что исполнитель реально хочет сделать получше и уточняет. А если посмотреть повнимательней: исполнитель - просто двоечник, не сделавший домашнее задание. Который начинает сочинять о сложностях быта, алгоритма и мироустройства вселенной.
Демагог, одним слово.
К сожалению, есть такие.
Причем, когда надвигается срок сдачи работы, они вдруг активизируются и начинают задавать второстепенные вопросы Заказчику. Чтобы только оттянуть время. А неопытные заказчики на это ведутся и думают, что исполнитель реально хочет сделать получше и уточняет. А если посмотреть повнимательней: исполнитель - просто двоечник, не сделавший домашнее задание. Который начинает сочинять о сложностях быта, алгоритма и мироустройства вселенной.
Демагог, одним слово.
Именно так и происходит в фрилансе.
Пытаешься "успеть" взять заказ и соглашаешься на все условия, а потом кусаешь локти.
А почему так происходит?
Каждый 2-ой исполнитель пытается поставить цену минимума, чтобы заказчик "клюнул" , не читая при этом ТЗ!
А вот "добросовестный" исполнитель - скачивает ТЗ, читает его, оценивает, оставляет заявку.
Но цена для Заказчика превышена (по его мнению) в "10" раз и он отказывается! Ведь есть другие "Исполнители" , которые сделают за 30
Поэтому до этапа прочтения полного ТЗ вводить свою сумму - не логично!
Ввел сумму не читая ТЗ? Не имеешь права ее изменять(ну можно сделать мягче, +-20%)
тогда каждый задумается насчет автоподписок.!
Ситуации бывают различные, хотелось бы иметь возможность прекратить работу без арбитража.
Были случаи заказчик более 3-5 раз завершал работу арбитражем с различными исполнителями. Было у меня задание оптимизировать код, что бы сов быстрее работал. Я сделал все что можно не нарушая структуру советника. Потом заказчик начал рассказывать, ничего особо не понимая в коде, что там много циклов и нужно их в один все снести..., арбитраж конечно вынес решение не в мою пользу.
Много случаев, когда задание сложное, арбитры вообще не вникают в задание. Клиент всегда прав.
Хотелось бы, что бы была возможность повторного арбитража за деньги, и что бы арбитры несли ответственность за свои решения.
А вот "добросовестный" исполнитель - скачивает ТЗ, читает его, оценивает, оставляет заявку.
Бывает вываливается куча ТЗ, при прочтении половины с них волосы начинают шевелится и при этом половина еще не будет моими клиентами. А очень часто людям просто интересна цена и я их понимаю.
Для оценки заказа в стиле "с вас будет от до" не нужна вычитка ТЗ, достаточно считать наличие различных опций. Например, смотрю что используется для сигнала тот и тот индикатор и идет какое-то сравнение значений индикаторов. Само сравнение не повлияет на стоимость - тот индикатор выше а тот ниже, или наоборот - это абсолютно не влияет на время работы. Исходя из этого подписываюсь под заданием. Но половина, или даже большинство так и не начнут даже переговоры со мной, зачем же мне прям дотошно изучать задание? Если меня выбрали - перечитываю повторно задание и часто не раз. Потом, если всетаки дело идет к заказу - если что-то не увидела, а оно было в ТЗ, то это уже мои проблемы.
Скоро будет
Тогда уж и кнопку "Продлить срок исполнения" пожалуйста
P.S. Фриланс это свободный рынок,где можно купить дёшево, а можно качественно.
Поэтому господа заказчики, вы получаете именно то за что платите. Если вы считаете что это не так, ищите других исполнителей,которые соответствуют вашим критериям цена/качество.
Для тех кто ограничен в бюджете дам вам совет:
Грамотно и чётко составленное ТЗ может уменьшить цену исполнения в два раза,а также привлечь большее кол-во хороших исполнителей,которые просто игнорируют бредовые описания, чтобы не тратить в пустую своё время.
Скоро будет
Тогда уж и кнопку "Продлить срок исполнения" пожалуйста
Я вот все не понимаю функцию этого этапа "Прототип/Макет"
что там передавать заказчику? Я постоянно ее чекаю обычно или даю версию уже для тестирования.
Я вот все не понимаю функцию этого этапа "Прототип/Макет"
что там передавать заказчику? Я постоянно ее чекаю обычно или даю версию уже для тестирования.
иногда наверное требуется макет графического меню или что-то подобное перед тем как выполнить.