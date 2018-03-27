С какого раза вам (в среднем) удается сдать индикатор/робота Заказчику - страница 14

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Stefan Stoyanov:


Любымая пытка модератора для мне это когда он  говорит:

Support Team 2018.03.06 15:01   RU

Исправьте, пожалуйста, смысловые и грамматические ошибки в тексте.


Midl Volume

Этот индикатор измеряет объемы на  разных графиков и инструментов
Основным преимуществом этого индикатора является то, что вы можете сравнить отдельных брокеров
Чем меньше Midl Volume и Tick / Second, тем больше этот брокер лучшее и надежнее
В левом верхнем углу есть комментарий
Значения  комментарий:

  •     Tick/Second это количество тиков в секунду за выбранный  инструмент
  •     Midl Volume — это средние объемы в предпоследнем баре
С помощью этого индикатора вы можете отслеживать относительную активность рынка для разных временных рамок.
  •          Если объемы ниже средней синей линии, рынок неактивен;
  •          Если объемы превышают синюю среднюю линию, рынок в тренде

Как настроить индикатор?


      Bar — размерность массива, где выполняется расчёт индикатора
      P — период усреднения обыемов

Выберите из окна терминала: Charts =>Indicators List => Midl Volume =>Edit.
Появится окно индикатора. Настройте параметры.
Создайте шаблон: Charts =>Template =>Save Template.

............................................................................


Ну е где они - Эти страшные ошибки в тексте

Кто то не подскажет?

Я не русский Я простой болгарский разработчик

Для меня текст вполне счисленной и ничего неясного нет Кроме того грамматические ошибок нет


Midl Volume

Этот индикатор измеряет объемы (здесь нужно уточнение: этот индикатор ОДНОВРЕМЕННО отображает данные с нескольких графиков? какие именно объёмы он показывает?)

Основным преимуществом этого индикатора является то, что вы можете сравнивать брокеров.  Чем меньше "Midl Volume" и "Tick/Second" тем данный брокер лучше и надежнее.

В левом верхнем углу индикатор отображает комментарий:

  • "Tick/Second" — количество тиков в секунду на выбранном инструменте
  • "Midl Volume" — средние объемы (какие именно объёмы ?) на предпоследнем баре

С помощью этого индикатора вы можете отслеживать относительную активность рынка для разных временных рамок:

  • Если объёмы ниже средней синей линии - значит рынок неактивен;
  • Если объёмы превышают синюю среднюю линию - значит рынок в тренде

Как настроить индикатор?

  • Bar — размерность массива, где выполняется расчёт индикатора (не понятно о чём речь, возможно нужно написать: "количество баров для расчёта")
  • P — период усреднения объёмов
Для изменения параметров выполните правый клик мышки на графике, меню "Charts" => "Indicators List" => "Midl Volume" => "Edit". Появится окно индикатора. Настройте параметры. Сохраните шаблон: выполните правый клик мышки на графике, меню "Charts" => "Template" => "Save Template".
 
Stefan Stoyanov:


Любымая пытка модератора для мне это когда он  говорит:

Support Team 2018.03.06 15:01   RU

Исправьте, пожалуйста, смысловые и грамматические ошибки в тексте.


Midl Volume

Этот индикатор измеряет объемы на  разных графиков и инструментов
Основным преимуществом этого индикатора является то, что вы можете сравнить отдельных брокеров
Чем меньше Midl Volume и Tick / Second, тем больше этот брокер лучшее и надежнее
В левом верхнем углу есть комментарий
Значения  комментарий:

  •     Tick/Second это количество тиков в секунду за выбранный  инструмент
  •     Midl Volume — это средние объемы в предпоследнем баре
С помощью этого индикатора вы можете отслеживать относительную активность рынка для разных временных рамок.
  •          Если объемы ниже средней синей линии, рынок неактивен;
  •          Если объемы превышают синюю среднюю линию, рынок в тренде

Как настроить индикатор?


      Bar — размерность массива, где выполняется расчёт индикатора
      P — период усреднения обыемов

Выберите из окна терминала: Charts =>Indicators List => Midl Volume =>Edit.
Появится окно индикатора. Настройте параметры.
Создайте шаблон: Charts =>Template =>Save Template.

............................................................................


Ну е где они - Эти страшные ошибки в тексте

Кто то не подскажет?

Я не русский Я простой болгарский разработчик

Для меня текст вполне счисленной и ничего неясного нет Кроме того грамматические ошибок нет


Я тоже не англичанин, да и в школе нашей все учили немецкий, а я не учил никакой. Мне тоже приходилось получать такие предложения модератора маркета. Для проверки грамматических ошибок я пользуюсь простым яндекс-переводчиком. Если начать вводить Mid то сразу предлагается ввести Middle. Вот и нашлась ошибка.

А что касается смысловых ошибок, то автомата такого, мне кажется не существует. Вот пример из вашего текста:

Чем меньше Midl Volume и Tick / Second, тем больше этот брокер лучшее и надежнее

звучит совсем не по русски. Лучше будет так:

Чем меньше Middle Volume и Tick / Second, тем надёжней этот брокер.

В Болгарии очень много русских. Может лучше к кому-то из них обратиться? Понимая болгарский правильно переведёт на русский.

 
Alexander Puzanov:


https://text.ru/spelling

В тексте

Я не руский Я простой болгарский радработчикДля меня текс вполне смисленной и нечего неясного нет в нем Кроме того граматимские ошебок нету

больше 13-ти ошибок.

Вот:

Я не руский (2)
Я простой болгарский радработчик (2)
Для меня текс вполне смисленной и нечего неясного нет в нем (5)
Кроме того граматимские ошебок нету (4)

Исправляем:

Я не русский. Я простой болгарский разработчик. Для меня текст вполне осмысленный, и ничего неясного нет в нем. Кроме того, грамматических ошибок нету.

17 ошибок...

 
Stefan Stoyanov:


Любымая пытка модератора для мне это когда он  говорит:

Support Team 2018.03.06 15:01   RU

Исправьте, пожалуйста, смысловые и грамматические ошибки в тексте.


Midl Volume

Этот индикатор измеряет объемы на  разных графиков и инструментов
Основным преимуществом этого индикатора является то, что вы можете сравнить отдельных брокеров
Чем меньше Midl Volume и Tick / Second, тем больше этот брокер лучшее и надежнее
В левом верхнем углу есть комментарий
Значения  комментарий:

  •     Tick/Second это количество тиков в секунду за выбранный  инструмент
  •     Midl Volume — это средние объемы в предпоследнем баре
С помощью этого индикатора вы можете отслеживать относительную активность рынка для разных временных рамок.
  •          Если объемы ниже средней синей линии, рынок неактивен;
  •          Если объемы превышают синюю среднюю линию, рынок в тренде

Как настроить индикатор?


      Bar — размерность массива, где выполняется расчёт индикатора
      P — период усреднения обыемов

Выберите из окна терминала: Charts =>Indicators List => Midl Volume =>Edit.
Появится окно индикатора. Настройте параметры.
Создайте шаблон: Charts =>Template =>Save Template.

............................................................................


Ну е где они - Эти страшные ошибки в тексте

Кто то не подскажет?

Я не русский Я простой болгарский разработчик

Для меня текст вполне счисленной и ничего неясного нет Кроме того грамматические ошибок нет


Была даже тема такая: Сервису "Перевод с одного языка на другой язык" быть или не быть?

 

не прицеплайтесь к словами пжста дело в описание а не в то что я сказал после этого

Спосибо барабашкин но там сказано о какие объемы идет реч -средные объемы

На скрин шотах виднее

Я прогонял через все редакторы да ошибка что Midl Volume

должно быт
Middle Volume

Оно так и было, но человек может свихнутся с этим сумасшедшие требования

ОK!

 
Все индивидуально.
Зависит от того насколько ясным было ТЗ и все ли вопросы были прояснены до начала работы.
Тогда как правило, сначала прототип с основным функционалом, и как только отпишется что все ОК, то следом сдача работы с мелкими правками/добавлениями.
Также зависит от того как часто заказчик появляется на сайте и дает обратную связь. Некоторые заходят раз в день. Тогда процесс передачи может немного затянуться.

По ТЗ всегда желательно задать пару наводящих вопросов, даже если кажется что там все понятно на первый взгляд и уточнений не требуется.
Иногда оказывается что под написанным заказчик подразумевает что то совершенно другое.
 
Stefan Stoyanov:

не прицеплайтесь к словами пжста дело в описание а не в то что я сказал после этого

Спосибо барабашкин но там сказано о какие объемы идет реч -средные объемы

На скрин шотах виднее

Я прогонял через все редакторы да ошибка что Midl Volume

должно быт
Middle Volume

Оно так и было, но человек может свихнутся с этим сумасшедшие требования

ОK!

Стефан, а если вам придётся читать болгарский текст и для понимания придётся напрягать мозги, не станете просить исправить ошибки?

Как вам перевод этого текста?

Стефан, а ако ще трябва да се чете на български текст и за разбиране се налага да напрягат мозъци, няма да стане да поиска коригиране на грешки?


 
Vladimir Karputov:

Была даже тема такая: Сервису "Перевод с одного языка на другой язык" быть или не быть?

Тема была но никуда не пошла
 
Stefan Stoyanov:
Тема была но никуда не пошла

Ошибаетесь. С тех пор в сервисе Фриланс появилась специальная категория работ "Написать или перевести текст":

и для таких заказов сумма фиксированная:


 
Alexey Viktorov:

Стефан, а если вам придётся читать болгарский текст и для понимания придётся напрягать мозги, не станете просить исправить ошибки?

Как вам перевод этого текста?

Хорошо

Если бы сейчас  Вы мне сможете объяснить на каком – то месте напрягся мозг модератора, я обещаю сразу все исправить

А то так:

Support Team 2018.03.06 15:01   RU

Исправьте, пожалуйста, смысловые и грамматические ошибки в тексте.


я гадалка что ли ?

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