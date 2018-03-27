С какого раза вам (в среднем) удается сдать индикатор/робота Заказчику - страница 14
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Любымая пытка модератора для мне это когда он говорит:
Исправьте, пожалуйста, смысловые и грамматические ошибки в тексте.
Midl Volume
Этот индикатор измеряет объемы на разных графиков и инструментов
Основным преимуществом этого индикатора является то, что вы можете сравнить отдельных брокеров
Чем меньше Midl Volume и Tick / Second, тем больше этот брокер лучшее и надежнее
В левом верхнем углу есть комментарий
Значения комментарий:
С помощью этого индикатора вы можете отслеживать относительную активность рынка для разных временных рамок.
- Midl Volume — это средние объемы в предпоследнем баре
Как настроить индикатор?
Bar — размерность массива, где выполняется расчёт индикатора
P — период усреднения обыемов
Выберите из окна терминала: Charts =>Indicators List => Midl Volume =>Edit.
Появится окно индикатора. Настройте параметры.
Создайте шаблон: Charts =>Template =>Save Template.
............................................................................
Ну е где они - Эти страшные ошибки в тексте
Кто то не подскажет?
Я не русский Я простой болгарский разработчик
Для меня текст вполне счисленной и ничего неясного нет Кроме того грамматические ошибок нет
Midl Volume
Этот индикатор измеряет объемы (здесь нужно уточнение: этот индикатор ОДНОВРЕМЕННО отображает данные с нескольких графиков? какие именно объёмы он показывает?)
Основным преимуществом этого индикатора является то, что вы можете сравнивать брокеров. Чем меньше "Midl Volume" и "Tick/Second" тем данный брокер лучше и надежнее.
В левом верхнем углу индикатор отображает комментарий:
С помощью этого индикатора вы можете отслеживать относительную активность рынка для разных временных рамок:
Как настроить индикатор?
Для изменения параметров выполните правый клик мышки на графике, меню "Charts" => "Indicators List" => "Midl Volume" => "Edit". Появится окно индикатора. Настройте параметры. Сохраните шаблон: выполните правый клик мышки на графике, меню "Charts" => "Template" => "Save Template".
- Bar — размерность массива, где выполняется расчёт индикатора (не понятно о чём речь, возможно нужно написать: "количество баров для расчёта")
- P — период усреднения объёмов
Любымая пытка модератора для мне это когда он говорит:
Исправьте, пожалуйста, смысловые и грамматические ошибки в тексте.
Midl Volume
Этот индикатор измеряет объемы на разных графиков и инструментов
Основным преимуществом этого индикатора является то, что вы можете сравнить отдельных брокеров
Чем меньше Midl Volume и Tick / Second, тем больше этот брокер лучшее и надежнее
В левом верхнем углу есть комментарий
Значения комментарий:
С помощью этого индикатора вы можете отслеживать относительную активность рынка для разных временных рамок.
- Midl Volume — это средние объемы в предпоследнем баре
Как настроить индикатор?
Bar — размерность массива, где выполняется расчёт индикатора
P — период усреднения обыемов
Выберите из окна терминала: Charts =>Indicators List => Midl Volume =>Edit.
Появится окно индикатора. Настройте параметры.
Создайте шаблон: Charts =>Template =>Save Template.
............................................................................
Ну е где они - Эти страшные ошибки в тексте
Кто то не подскажет?
Я не русский Я простой болгарский разработчик
Для меня текст вполне счисленной и ничего неясного нет Кроме того грамматические ошибок нет
Я тоже не англичанин, да и в школе нашей все учили немецкий, а я не учил никакой. Мне тоже приходилось получать такие предложения модератора маркета. Для проверки грамматических ошибок я пользуюсь простым яндекс-переводчиком. Если начать вводить Mid то сразу предлагается ввести Middle. Вот и нашлась ошибка.
А что касается смысловых ошибок, то автомата такого, мне кажется не существует. Вот пример из вашего текста:
Чем меньше Midl Volume и Tick / Second, тем больше этот брокер лучшее и надежнее
звучит совсем не по русски. Лучше будет так:
Чем меньше Middle Volume и Tick / Second, тем надёжней этот брокер.
В Болгарии очень много русских. Может лучше к кому-то из них обратиться? Понимая болгарский правильно переведёт на русский.
https://text.ru/spelling
В тексте
Я не руский Я простой болгарский радработчикДля меня текс вполне смисленной и нечего неясного нет в нем Кроме того граматимские ошебок нету
больше 13-ти ошибок.
Вот:
Я не руский (2)
Я простой болгарский радработчик (2)
Для меня текс вполне смисленной и нечего неясного нет в нем (5)
Кроме того граматимские ошебок нету (4)
Исправляем:
Я не русский. Я простой болгарский разработчик. Для меня текст вполне осмысленный, и ничего неясного нет в нем. Кроме того, грамматических ошибок нету.
17 ошибок...
Любымая пытка модератора для мне это когда он говорит:
Исправьте, пожалуйста, смысловые и грамматические ошибки в тексте.
Midl Volume
Этот индикатор измеряет объемы на разных графиков и инструментов
Основным преимуществом этого индикатора является то, что вы можете сравнить отдельных брокеров
Чем меньше Midl Volume и Tick / Second, тем больше этот брокер лучшее и надежнее
В левом верхнем углу есть комментарий
Значения комментарий:
С помощью этого индикатора вы можете отслеживать относительную активность рынка для разных временных рамок.
- Midl Volume — это средние объемы в предпоследнем баре
Как настроить индикатор?
Bar — размерность массива, где выполняется расчёт индикатора
P — период усреднения обыемов
Выберите из окна терминала: Charts =>Indicators List => Midl Volume =>Edit.
Появится окно индикатора. Настройте параметры.
Создайте шаблон: Charts =>Template =>Save Template.
............................................................................
Ну е где они - Эти страшные ошибки в тексте
Кто то не подскажет?
Я не русский Я простой болгарский разработчик
Для меня текст вполне счисленной и ничего неясного нет Кроме того грамматические ошибок нет
Была даже тема такая: Сервису "Перевод с одного языка на другой язык" быть или не быть?
не прицеплайтесь к словами пжста дело в описание а не в то что я сказал после этого
Спосибо барабашкин но там сказано о какие объемы идет реч -средные объемы
На скрин шотах виднее
Я прогонял через все редакторы да ошибка что Midl Volume
должно быт
Middle Volume
Оно так и было, но человек может свихнутся с этим сумасшедшие требования
ОK!
Зависит от того насколько ясным было ТЗ и все ли вопросы были прояснены до начала работы.
Тогда как правило, сначала прототип с основным функционалом, и как только отпишется что все ОК, то следом сдача работы с мелкими правками/добавлениями.
Также зависит от того как часто заказчик появляется на сайте и дает обратную связь. Некоторые заходят раз в день. Тогда процесс передачи может немного затянуться.
По ТЗ всегда желательно задать пару наводящих вопросов, даже если кажется что там все понятно на первый взгляд и уточнений не требуется.
Иногда оказывается что под написанным заказчик подразумевает что то совершенно другое.
не прицеплайтесь к словами пжста дело в описание а не в то что я сказал после этого
Спосибо барабашкин но там сказано о какие объемы идет реч -средные объемы
На скрин шотах виднее
Я прогонял через все редакторы да ошибка что Midl Volume
должно быт
Middle Volume
Оно так и было, но человек может свихнутся с этим сумасшедшие требования
ОK!
Стефан, а если вам придётся читать болгарский текст и для понимания придётся напрягать мозги, не станете просить исправить ошибки?
Как вам перевод этого текста?
Была даже тема такая: Сервису "Перевод с одного языка на другой язык" быть или не быть?
Тема была но никуда не пошла
Ошибаетесь. С тех пор в сервисе Фриланс появилась специальная категория работ "Написать или перевести текст":
и для таких заказов сумма фиксированная:
Стефан, а если вам придётся читать болгарский текст и для понимания придётся напрягать мозги, не станете просить исправить ошибки?
Как вам перевод этого текста?
Хорошо
Если бы сейчас Вы мне сможете объяснить на каком – то месте напрягся мозг модератора, я обещаю сразу все исправить
А то так:
Исправьте, пожалуйста, смысловые и грамматические ошибки в тексте.
я гадалка что ли ?