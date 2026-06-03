Canvas - это круто! - страница 52
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Это хорошо, что МЕ интегрирует в себя языки.
нет, не в этом дело
просто картинки картинками,
но про практическое применение и полезность продукта интеллектуального труда никогда не нужно забывать
то есть, то что на канвасе красиво и круто, с этим никто не спорит, однако нужно допиливать продукт до практического применения
буферы, кнопочки, шкалы и прочее
Это хорошо, что МЕ интегрирует в себя языки.
В том, что такой труд маловосстребован есть вполне логичное объяснение: для большинства людей это слишком сложно применить! Та же библиотека Анатолия полностью написана на классах и у тех, кто не знает как к ним подступиться, она (библиотека) вызывает с одной стороны уважение за огромную фундаментальную работу, с другой стороны пещерный страх.
Если посмотреть на кодебазу то как минимум 30% примеров содержат интерфейс, но у всех он выполнен крайне примитивно.
Потребность есть! Но и страх в освоении тоже есть. Но страх большинства не повод стоять на месте, и в этом плане я полностью поддерживаю Рената.
нет, не в этом дело
просто картинки картинками,
но про практическое применение и полезность продукта интеллектуального труда никогда не нужно забывать
то есть, то что на канвасе красиво и круто, с этим никто не спорит, однако нужно допиливать продукт до практического применения
буферы, кнопочки, шкалы и прочее
В том, что такой труд маловосстребован есть вполне логичное объяснение: для большинства людей это слишком сложно применить! Та же библиотека Анатолия полностью написана на классах и у тех, кто не знает как к ним подступиться, она (библиотека) вызывает с одной стороны уважение за огромную фундаментальную работу, с другой стороны пещерный страх.
Если посмотреть на кодебазу то как минимум 30% примеров содержат интерфейс, но у всех он выполнен крайне примитивно.
Потребность есть! Но и страх в освоении тоже есть. Но страх большинства не повод стоять на месте, и в этом плане я полностью поддерживаю Рената.
У меня язык разметки, а не библиотека. Сложность освоения в разы ниже. Но, тоже требует обучения.
зачем сорить
сайтик свой напиши и вперед
;)
У меня язык разметки, а не библиотека. Сложность освоения в разы ниже. Но, тоже требует обучения.
Вроде как Максим Кузнецов пару лет назад что-то подобное предлагал. Хотя может и путаю.
Все так или иначе требует обучения.
Мне, как и многим другим, полагаю было бы интересно ознакомиться с еще одним подходом к визуализации интерфейса. С тестовыми примерами конечно же. )))
Вроде как Максим Кузнецов пару лет назад что-то подобное предлагал. Хотя может и путаю.
Все так или иначе требует обучения.
Мне, как и многим другим, полагаю было бы интересно ознакомиться с еще одним подходом к визуализации интерфейса. С тестовыми примерами конечно же. )))
Здесь подобные темы превращается в жуткий цирк. Многие не выдерживают и начинают откровенный троллинг. Терпеть это и обьяснять всем "послушайте, вам это нужно!", а они только улюлюкают в унисон. Нервы надо иметь, чтобы без унижения, бесплатно им отдать то, над чем трудился как каторжник. Вот и думаю, "а оно мне надо?".))
Да, Peter, я понимаю Вас. В принципе очень часто в обсуждениях встречается и стёб и откровенный троллинг. Но доказывать людям что им это нужно пожалуй не стоит. Кому надо, тот оценит, скажет спасибо и воспользуется предложенным опытом и знаниями.
Но к сожалению, как Вы верно заметили, очень многие умные головы закрывают свои темы (во всяком случае публично), столкнувшись с откровенным унижением. А ведь по большому счету те, кто пытается показать себя умнее автора того или иного обсуждения, в реальности не могут ничего противопоставить тем, кого они пытаются унизить.
К сожалению это повсеместно в нашей жизни.
Но благо все это не останавливает прогресс и люди находят и единомышленников и потребителей своих идей, а так же последователей.
Попробуйте добавить к этим формочкам кнопки "закрытия" с изменением их цвета при попадании в фокус мыши. Или изменение "заголовков" тех самых "форм" в активном (перетаскиваемое состояние или на переднем плане) и в пассивном (на заднем плане).
Что-то типа такого?
То, что делает Николай, делал каждый мальчик, когда начинал изучать программирование.
Дмитрий, это примитивный способ самоутверждения.