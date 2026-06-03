Canvas - это круто! - страница 52

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Реter Konow:
Это хорошо, что МЕ интегрирует в себя языки. 

Всем, кому нужен GUI на канвасе, - я отдам сообществу свой конструктор. Причешу его, и выложу, когда будет время. Что толку его при себе держать?

Но, если Николай хочет, пусть пишет свою библиотеку. Ни в коем случае не отговариваю. Просто, этому труду, как и моему, и как труду Анатолия, суждено быть мало востребованным. Такова реальность.

нет, не в этом дело

просто картинки картинками,

но про практическое применение и полезность продукта интеллектуального труда никогда не нужно забывать

то есть, то что на канвасе красиво и круто, с этим никто не спорит, однако нужно допиливать продукт до практического применения

буферы, кнопочки, шкалы и прочее

 
Реter Konow:
Это хорошо, что МЕ интегрирует в себя языки. 

Всем, кому нужен GUI на канвасе, - я отдам сообществу свой конструктор. Причешу его, и выложу, когда будет время. Что толку его при себе держать?

Но, если Николай хочет, пусть пишет свою библиотеку. Ни в коем случае не отговариваю. Просто, этому труду, как и моему, и как труду Анатолия, суждено быть мало востребованным. Такова реальность.

В том, что такой труд маловосстребован есть вполне логичное объяснение: для большинства людей это слишком сложно применить! Та же библиотека Анатолия полностью написана на классах и у тех, кто не знает как к ним подступиться, она (библиотека) вызывает с одной стороны уважение за огромную фундаментальную работу, с другой стороны пещерный страх. 

Если посмотреть на кодебазу то как минимум 30% примеров содержат интерфейс, но у всех он выполнен крайне примитивно.

Потребность есть! Но и страх в освоении тоже есть. Но страх большинства не повод стоять на месте, и в этом плане я полностью поддерживаю Рената.

 
Renat Akhtyamov:

нет, не в этом дело

просто картинки картинками,

но про практическое применение и полезность продукта интеллектуального труда никогда не нужно забывать

то есть, то что на канвасе красиво и круто, с этим никто не спорит, однако нужно допиливать продукт до практического применения

буферы, кнопочки, шкалы и прочее

Да, там почти все есть. Язык конструктора прост. Может кому пригодится.
 
Алексей Барбашин:

В том, что такой труд маловосстребован есть вполне логичное объяснение: для большинства людей это слишком сложно применить! Та же библиотека Анатолия полностью написана на классах и у тех, кто не знает как к ним подступиться, она (библиотека) вызывает с одной стороны уважение за огромную фундаментальную работу, с другой стороны пещерный страх. 

Если посмотреть на кодебазу то как минимум 30% примеров содержат интерфейс, но у всех он выполнен крайне примитивно.

Потребность есть! Но и страх в освоении тоже есть. Но страх большинства не повод стоять на месте, и в этом плане я полностью поддерживаю Рената.

У меня язык разметки, а не библиотека. Сложность освоения в разы ниже. Но, тоже требует обучения.
 
Реter Konow:
У меня язык разметки, а не библиотека. Сложность освоения в разы ниже. Но, тоже требует обучения.

зачем сорить

сайтик свой напиши и вперед

;)

 
Реter Konow:
У меня язык разметки, а не библиотека. Сложность освоения в разы ниже. Но, тоже требует обучения.

Вроде как Максим Кузнецов пару лет назад что-то подобное предлагал. Хотя может и путаю. 

Все так или иначе требует обучения.

Мне, как и многим другим, полагаю было бы интересно ознакомиться с еще одним подходом к визуализации интерфейса. С тестовыми примерами конечно же. )))

 
Алексей Барбашин:

Вроде как Максим Кузнецов пару лет назад что-то подобное предлагал. Хотя может и путаю. 

Все так или иначе требует обучения.

Мне, как и многим другим, полагаю было бы интересно ознакомиться с еще одним подходом к визуализации интерфейса. С тестовыми примерами конечно же. )))

Здесь подобные темы превращается в жуткий цирк. Многие не выдерживают и начинают откровенный троллинг. Терпеть это и обьяснять всем "послушайте, вам это нужно!",  а они только улюлюкают в унисон. Нервы надо иметь, чтобы без унижения, бесплатно им отдать то, над чем трудился как каторжник. Вот и думаю, "а оно мне надо?".)) 
 
Реter Konow:
Здесь подобные темы превращается в жуткий цирк. Многие не выдерживают и начинают откровенный троллинг. Терпеть это и обьяснять всем "послушайте, вам это нужно!",  а они только улюлюкают в унисон. Нервы надо иметь, чтобы без унижения, бесплатно им отдать то, над чем трудился как каторжник. Вот и думаю, "а оно мне надо?".)) 

Да, Peter, я понимаю Вас. В принципе очень часто в обсуждениях встречается и стёб и откровенный троллинг. Но доказывать людям что им это нужно пожалуй не стоит. Кому надо, тот оценит, скажет спасибо и воспользуется предложенным опытом и знаниями. 

Но к сожалению, как Вы верно заметили, очень многие умные головы закрывают свои темы (во всяком случае публично), столкнувшись с откровенным унижением. А ведь по большому счету те, кто пытается показать себя умнее автора того или иного обсуждения, в реальности не могут ничего противопоставить тем, кого они пытаются унизить.

К сожалению это повсеместно в нашей жизни.

Но благо все это не останавливает прогресс и люди находят и единомышленников и потребителей своих идей, а так же последователей.

 
Алексей Барбашин:

Попробуйте добавить к этим формочкам кнопки "закрытия" с изменением их цвета при попадании в фокус мыши. Или изменение "заголовков" тех самых "форм" в активном (перетаскиваемое состояние или на переднем плане) и в пассивном (на заднем плане).

Что-то типа такого?



 
Dmitry Fedoseev:

То, что делает Николай, делал каждый мальчик, когда начинал изучать программирование.

Дмитрий, это примитивный способ самоутверждения.

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