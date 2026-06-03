Canvas - это круто! - страница 46

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Vlad Svetlov:

Здравствуйте, уважаемые! С Наступающим всех!!!

У меня вопрос не программиста)... Создан индикатор, на основе ранее выложенного тут кода, который просто меняет цвет фона графика, на замещаемое, бесшовное изображение, с помощью Canvas. Как можно отправить созданный фон на задний план, не включая "график сверху"?

Просто у меня еще панель эксперта стоит, и, с включенным "графиком сверху", бардак получается)

Ответа в ветке не нашел, а у самого знаний не хватает доковырять код)... Можно в личку, дабы не захламлять ветку.

Если используете класс iCanvas, то в ней есть функция SetBack. 

void   SetBack(const bool bck) {ObjectSetInteger(m_chart_id,m_objname,OBJPROP_BACK,bck);} // Set canvas behind the chart or in front of the chart

Если используете класс CCanvas, то можете к объекту канваса применить 

ObjectSetInteger(m_chart_id,m_objname,OBJPROP_BACK,true);
 
Nikolai Semko:

Если используете класс iCanvas, то в ней есть функция SetBack. 


Спасибо огроменное! Теперь все красиво)

Еще раз всех с Наступающим! Или с Наступившим! Всем успехов и исполнения желаний!)

 

Очередная бесполезная поделка, но зато красивая ))

https://www.mql5.com/en/code/27641


Price in polar coordinate system
Price in polar coordinate system
  • www.mql5.com
I want to remind you that for you to see the maximum data history on the screen, you need to set unlimited in the settings "Max bar in chart"(Tools ->Options->Charts). The position of the mouse changes the parameters of the polar coordinate system: Changes in the start date of data output are set using the mouse position on the X axis...
 
Nikolai Semko:

Очередная бесполезная поделка, но зато красивая ))

https://www.mql5.com/en/code/27641


Что это за штука - гипноз? :)

 
Aleksey Vyazmikin:

Что это за штука - гипноз? :)

на самом деле полярная система координат была бы весьма уместна для отображения тикового графика. 
Один оборот - одна минута, как на циферблате. И так хотябы на 10 последних минут.
Может быть и сделаю когда-нибудь...

 
Интересная штука. Куда ее применять можно?
 
Nikolai Semko:

на самом деле полярная система координат была бы весьма уместна для отображения тикового графика. 
Один оборот - одна минута, как на циферблате. И так хотябы на 10 последних минут.
Может быть и сделаю когда-нибудь...

Цикл окружности давно хотел сделать что то подобное.

 
Alex potapenko:
Интересная штука. Куда ее применять можно?

Не знаю, если честно. Да и сомневаюсь, что этому можно найти реальное применение с пользой. Может у кого-нибудь появяться какие-нибудь идеи...
Просто реализовал, потому что интересно было посмотреть как это выглядит и по просьбе одного из участников форума. 
Пока вижу только одну вещь:
Вот взять, например, график USDRUB, когда один круг - это 24 часа. В самом вверху 0 (24) часов, внизу 12 часов. 

Из этого графика сразу видна картина из последних 49 торговых сессий, в какое время флет обычно, в какое начинается какая-то активность. 
Из обычного графика это достаточно сложно увидеть. 


 
Nikolai Semko:

Не знаю, если честно. Да и сомневаюсь, что этому можно найти реальное применение с пользой.
Просто реализовал, потому что интересно было посмотреть как это выглядит и по просьбе одного из участников форума. 
Пока вижу только одну вещь. 
Вот взять например график USDRUB, когда один круг - это 24 часа. В самом вверху 0 (24) часов, внизу 12 часов. 

Из этого графика сразу видна картина из последних 49 торговых сессий, в какое время фрет обычно, в какое начинается какая-то активность. 
Из обычного графика это достаточно сложно увидеть. 


Не так берешь три круга, по 24 часа, объединяешь в один круг делишь на Пи получаешь цикл, потом добавляешь градусы, далее делаешь 24 часовой циферблат и 360 градусную разметку по кругу, отсчет начального цикла с наименьшей точки к внутреннему кругу, делишь круг по циклам 0,618 в итоге получаешь время смены тенденции или увеличения в реальном времени, и смотришь в таблицу градусов по циклам.

Это сложно по моему реализовать.. Хотя программа существует, но слишком умудренная с циклами планет по мне думается все должно быть проще выглядеть...

А так красивая картинка у вас ;)
 
Nikolai Semko:

Не знаю, если честно. Да и сомневаюсь, что этому можно найти реальное применение с пользой. Может у кого-нибудь появяться какие-нибудь идеи...
Просто реализовал, потому что интересно было посмотреть как это выглядит и по просьбе одного из участников форума. 
Пока вижу только одну вещь:
Вот взять, например, график USDRUB, когда один круг - это 24 часа. В самом вверху 0 (24) часов, внизу 12 часов. 

Из этого графика сразу видна картина из последних 49 торговых сессий, в какое время флет обычно, в какое начинается какая-то активность. 
Из обычного графика это достаточно сложно увидеть. 


тогда уж не круг на плоскости, а цилиндр в 3d :-) Курс выйдет по спирали. Если удачно разметить цилиндрические координаты, то довольно толковая вещь

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