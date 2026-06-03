Canvas - это круто! - страница 46
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Здравствуйте, уважаемые! С Наступающим всех!!!
У меня вопрос не программиста)... Создан индикатор, на основе ранее выложенного тут кода, который просто меняет цвет фона графика, на замещаемое, бесшовное изображение, с помощью Canvas. Как можно отправить созданный фон на задний план, не включая "график сверху"?
Просто у меня еще панель эксперта стоит, и, с включенным "графиком сверху", бардак получается)
Ответа в ветке не нашел, а у самого знаний не хватает доковырять код)... Можно в личку, дабы не захламлять ветку.
Если используете класс iCanvas, то в ней есть функция SetBack.
Если используете класс CCanvas, то можете к объекту канваса применить
Если используете класс iCanvas, то в ней есть функция SetBack.
Спасибо огроменное! Теперь все красиво)
Еще раз всех с Наступающим! Или с Наступившим! Всем успехов и исполнения желаний!)
Очередная бесполезная поделка, но зато красивая ))
https://www.mql5.com/en/code/27641
Очередная бесполезная поделка, но зато красивая ))
https://www.mql5.com/en/code/27641
Что это за штука - гипноз? :)
Что это за штука - гипноз? :)
на самом деле полярная система координат была бы весьма уместна для отображения тикового графика.
Один оборот - одна минута, как на циферблате. И так хотябы на 10 последних минут.
Может быть и сделаю когда-нибудь...
на самом деле полярная система координат была бы весьма уместна для отображения тикового графика.
Один оборот - одна минута, как на циферблате. И так хотябы на 10 последних минут.
Может быть и сделаю когда-нибудь...
Цикл окружности давно хотел сделать что то подобное.
Интересная штука. Куда ее применять можно?
Не знаю, если честно. Да и сомневаюсь, что этому можно найти реальное применение с пользой. Может у кого-нибудь появяться какие-нибудь идеи...
Просто реализовал, потому что интересно было посмотреть как это выглядит и по просьбе одного из участников форума.
Пока вижу только одну вещь:
Вот взять, например, график USDRUB, когда один круг - это 24 часа. В самом вверху 0 (24) часов, внизу 12 часов.
Из этого графика сразу видна картина из последних 49 торговых сессий, в какое время флет обычно, в какое начинается какая-то активность.
Из обычного графика это достаточно сложно увидеть.
Не знаю, если честно. Да и сомневаюсь, что этому можно найти реальное применение с пользой.
Просто реализовал, потому что интересно было посмотреть как это выглядит и по просьбе одного из участников форума.
Пока вижу только одну вещь.
Вот взять например график USDRUB, когда один круг - это 24 часа. В самом вверху 0 (24) часов, внизу 12 часов.
Из этого графика сразу видна картина из последних 49 торговых сессий, в какое время фрет обычно, в какое начинается какая-то активность.
Из обычного графика это достаточно сложно увидеть.
Не так берешь три круга, по 24 часа, объединяешь в один круг делишь на Пи получаешь цикл, потом добавляешь градусы, далее делаешь 24 часовой циферблат и 360 градусную разметку по кругу, отсчет начального цикла с наименьшей точки к внутреннему кругу, делишь круг по циклам 0,618 в итоге получаешь время смены тенденции или увеличения в реальном времени, и смотришь в таблицу градусов по циклам.
Это сложно по моему реализовать.. Хотя программа существует, но слишком умудренная с циклами планет по мне думается все должно быть проще выглядеть...А так красивая картинка у вас ;)
Не знаю, если честно. Да и сомневаюсь, что этому можно найти реальное применение с пользой. Может у кого-нибудь появяться какие-нибудь идеи...
Просто реализовал, потому что интересно было посмотреть как это выглядит и по просьбе одного из участников форума.
Пока вижу только одну вещь:
Вот взять, например, график USDRUB, когда один круг - это 24 часа. В самом вверху 0 (24) часов, внизу 12 часов.
Из этого графика сразу видна картина из последних 49 торговых сессий, в какое время флет обычно, в какое начинается какая-то активность.
Из обычного графика это достаточно сложно увидеть.
тогда уж не круг на плоскости, а цилиндр в 3d :-) Курс выйдет по спирали. Если удачно разметить цилиндрические координаты, то довольно толковая вещь