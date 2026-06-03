Canvas - это круто! - страница 50
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можно и так, если не реализована прозразность(пиксель может принадлежать нескольким объектам) и объкты не находятся друг под другом, к которым нужен доступ.
Реакция должна быть на передний слой. Должна быть возможность вращать график. А если статическое изображение, то вид сверху))
обратил внимание на неверный рассчёт координат и масштабов "r"
хорошая визуализация, но чтобы была верной и читаемой, надо соблюсти календарность (реальное время а не бары), и что-то думать с радиусами - отклонения не читаются.
или по r надо лог.масштаб или ещё как-то.
не преследовал такой цели. Цель была 3D. Не важно чего, главное сложного обекта. Поэтому максимально упростил сознательно. Реальное время реализовал в прошлый раз в 2D версии. И еще раз повторусь. Считаю это бесполезной в плане трейдинга, но полезной в плане визуализации поделкой.
ну не знаю - хозяин барин. Я подталкиваю к местам которые потенциально могут быть полезны в трейдинге
а граф.эффект сложного объекта, попробуйте переплюнуть :
Я подталкиваю к местам которые потенциально могут быть полезны в трейдинге
Хорошо, я попрошу Вас подтолкнуть меня, когда я в этом буду нуждаться.
Если откинуть стёб, троллинг, подколки, "членомерство", неконструктивную критику то однозначно можно будет сказать что Николай показывает всем нам действительно шикарные возможности визуализации. Вопрос совершенно не в том где именно можно применить те или иные примеры, показанные Николаем, а в том, насколько производительно работает визуализация.
Ну а на вопрос "где это можно применить?" есть весьма простой ответ, лежащий "на поверхности": в визуализации! Индикаторы, советники, информеры - все это визуализация процессов и данных. Ну и конечно же GUI.
По сути Николай уже вплотную подошел к созданию шаблона новой библиотеки GUI.
В настоящий момент имеется несколько библиотек GUI, например в составе стандартной библиотеки МТ и всем известная библиотека Анатолия.
Стандартная библиотека построена на основе различных дискретных элементов с множеством объектов, имеет ограничение по элементам управления, зато практически универсальная система построения классов, построенная на примере библиотек С++.
Анатолий же своей разработкой показал что реализация элементов управления ограничивается только нашей фантазией, поскольку на канвасе можно нарисовать совершенно любой элемент управления (и это же нам продемонстрировал Николай). Но и в библиотеке Анатолия в конечном счете получается огромное число объектов на графике.
Николай же в своих экспериментах показал что все можно реализовать на одном канвасе, то есть на одном объекте. Тем самым, по сути, Николай подошел к моменту, когда можно было бы реализовать шаблон расширяемой безграничной библиотеки визуализации.
Иначе говоря если в качестве архитектуры взаимодействия и обработки событий применить схему стандартной библиотеки, но конечный результат наносить на один канвас - результат будет просто шикарным. На текущем этапе необходимо только разработать алгоритм не полной перерисовки всего канваса GUI, а только тех областей, где изменяется конкретный элемент управления. Такую технологию в частности применял Анатолий при разработке элемента Таблица, обрабатывая только те участки канваса, где расположены только измененные ячейки.
Я уверен что Николай еще не раз нас всех удивит в вопросах визуализации так как это его конек, и мы увидим новую, более продвинутую в плане расширения, библиотеку GUI.
Николай, огромное спасибо за ваши труды! Так держать! Ждем новых потрясающих примеров визуализации!
Спасибо, Алексей.
Почти все так. Спасибо, что Вы в теме.
Канвас лично для меня - это просто хобби и отдых. Я не беру на себя ношу разработки новых графических библиотек и GUI, т.к. это уже не хобби, а работа, требующая времени. Хотя, пожалуй, мог бы это сделать хорошо, если бы встал вопрос.
По моему мнению MT сильно отстает в вопросах графики и визуализации. Минимум лет на 10. Зря это направление не входит в список приоритетных для команды MQ. Ибо обертка для бизнеса порой играет решающую роль.
По моему мнению MT сильно отстает в вопросах графики и визуализации. Минимум лет на 10. Зря это направление не входит в список приоритетных для команды MQ. Ибо обертка для бизнеса порой играет решающую роль.
Мы не отстаем, а наоборот сильно впереди (всех) остальных платформ. Canvas + OpenCL + полный DirectX из коробки - это отстает???
Но проблема в том, что узок круг тех, кто "могёт в это играть". Большинство трейдеров не проходят дальше стадии стандартных технических индикаторов.
Вот сейчас мы выпустим интеграцию с Питоном в редакторе и скриптах с сервисами. Можно будет запускать питоновские программы прямо в терминале в виде скриптов, что позволит легко перенести свои аналитические наработки в МТ5. Это именно скрипты, а не эксперты - их нельзя будет в тестере гонять.
Большую работу ведем по оперированию базами данными и сетами. Добавляем новые DatabaseXXXX функции. Мы не только расширяем штатную SQLite функциональность, но запускаем SQLite Browser в редакторе.
Возможно, включим WinML в стандартные функции MQL5 языка, чтобы можно было гонять обученные ONNX модели. Это если не хватит TensorFlow в Python.
В общем, мы идем по пути построения студии анализа данных.
Мы не отстаем, а наоборот сильно впереди (всех) остальных платформ. Canvas + OpenCL + полный DirectX из коробки - это отстает???
Но проблема в том, что узок круг тех, кто "могёт в это играть". Большинство трейдеров не проходят дальше стадии стандартных технических индикаторов.
Вот сейчас мы выпустим интеграцию с Питоном в редакторе и скриптах с сервисами. Можно будет запускать питоновские программы прямо в терминале в виде скриптов, что позволит легко перенести свои аналитические наработки в МТ5. Это именно скрипты, а не эксперты - их нельзя будет в тестере гонять.
Большую работу ведем по оперированию базами данными и сетами. Добавляем новые DatabaseXXXX функции. Мы не только расширяем штатную SQLite функциональность, но запускаем SQLite Browser в редакторе.
Возможно, включим WinML в стандартные функции MQL5 языка, чтобы можно было гонять обученные ONNX модели. Это если не хватит TensorFlow в Python.
В общем, мы идем по пути построения студии анализа данных.
да, ждем такое
лишь бы потом код-база не лопнула от переполнения
Мы не отстаем, а наоборот сильно впереди (всех) остальных платформ. Canvas + OpenCL + полный DirectX из коробки - это отстает???
Но проблема в том, что узок круг тех, кто "могёт в это играть". Большинство трейдеров не проходят дальше стадии стандартных технических индикаторов.
Вот сейчас мы выпустим интеграцию с Питоном в редакторе и скриптах с сервисами. Можно будет запускать питоновские программы прямо в терминале в виде скриптов, что позволит легко перенести свои аналитические наработки в МТ5. Это именно скрипты, а не эксперты - их нельзя будет в тестере гонять.
Большую работу ведем по оперированию базами данными и сетами. Добавляем новые DatabaseXXXX функции. Мы не только расширяем штатную SQLite функциональность, но запускаем SQLite Browser в редакторе.
Возможно, включим WinML в стандартные функции MQL5 языка, чтобы можно было гонять обученные ONNX модели. Это если не хватит TensorFlow в Python.
В общем, мы идем по пути построения студии анализа данных.
Ренат, здесь спору нет. В плане инноваций MQ очень крута.
Я говорю о внешнем оформлении МТ и ее чартов, а также о графической библиотеки для пользователей. В первую очередь это отсутствие сглаживаемой графики и выбор различных опций и настроек через window-ский менюшный интерфейс.
А с DirectX пока еще не разобрался, но руки очень чешутся.
Ренат, здесь спору нет. В плане инноваций MQ очень крута.
Я говорю о внешнем оформлении МТ и ее чартов, а также о графической библиотеки для пользователей. В первую очередь это отсутствие сглаживаемой графики и выбор различных опций и настроек через window-ский менюшный интерфейс.
А с DirectX пока еще не разобрался, но руки очень чешутся.
давай, давай Николай
ветка интересная
все жду, когда ты сделаешь такой чарт, как я просил
;)