Canvas - это круто! - страница 20
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Ограничение есть. До 512 индикаторных буфера можно сделать >>> https://www.mql5.com/ru/docs/indicators
Сверхбыстрый индикатор из сотен скользящих средних, реализованный на Canvas.
100 линий MA(шаг периода 10) - время расчета и вывода на экран - 4-7 миллисекунд
1000 линий MA(шаг периода 1) - время расчета и вывода на экран - 20-30 миллисекунд
код сильно не тестировал. Могут быть баги. Реализовано только для бара в толщину один пиксель (переводится принудительно в такой масштаб). Также не оптимизированна частота обновления экрана. Все линии расчитываются и полностью выводятся при каждом тике.
Как понял средняя простая? А вот теперь бы тоже самое для экспоненциальной.
Как понял средняя простая? А вот теперь бы тоже самое для экспоненциальной.
Для наглядности скорости...
Изменение двух параметров через указатель мыши
X - меняется максимальный период МА
Y - шаг изменения периода МА
Для наглядности скорости...
Изменение двух параметров через указатель мыши
X - меняется максимальный период МА
Y - шаг изменения периода МА
Красиво, но компилятор ругается
Красиво, но компилятор ругается
библу нужно установить конечно. В коде ссылка на эту библиотеку есть.
Спасибо! Всё заработало!
А как сделать, что бы при перерисовке/сдвиге чарта происходило перерисовка индикатора?
Спасибо! Всё заработало!
А как сделать, что бы при перерисовке/сдвиге чарта происходило перерисовка индикатора?
Так работает же перерисовка.
У меня работает только при движении мышью.
У меня работает только при движении мышью.
Да, был маленький косячок. Исправил.
Спасибо.