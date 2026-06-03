Canvas - это круто! - страница 51
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Я говорю о внешнем оформлении МТ и ее чартов, а также о графической библиотеки для пользователей. В первую очередь это отсутствие сглаживаемой графики и выбор различных опций и настроек через window-ский менюшный интерфейс.
А вот это вообще мало имеет значения по факту. Где-то на двадцатом месте по важности.При этом я ни в коем случае не принимаю утверждения, что есть проблемы с оформлением или графикой.
Спасибо, Алексей.
Почти все так. Спасибо, что Вы в теме.
Канвас лично для меня - это просто хобби и отдых. Я не беру на себя ношу разработки новых графических библиотек и GUI, т.к. это уже не хобби, а работа, требующая времени. Хотя, пожалуй, мог бы это сделать хорошо, если бы встал вопрос.
По моему мнению MT сильно отстает в вопросах графики и визуализации. Минимум лет на 10. Зря это направление не входит в список приоритетных для команды MQ. Ибо обертка для бизнеса порой играет решающую роль.
Да, Николай, я в курсе что канвас это ваше хобби! И очень бы хотелось чтобы оно так и оставалось, поскольку именно в хобби мы вкладываем реальную душу и свои знания. Уверен что новая библиотека GUI не заставит себя долго ждать, причем основываясь именно на ваших примерах! Так что хотелось бы чтобы вы в этом плане не останавливались.
Есть одна маленькая просьбочка, если конечно будет для этого настроение: в одном из своих примеров Вы рисовали на канвасе "формочки", с возможностью перетаскивания каждой из них. Попробуйте добавить к этим формочкам кнопки "закрытия" с изменением их цвета при попадании в фокус мыши. Или изменение "заголовков" тех самых "форм" в активном (перетаскиваемое состояние или на переднем плане) и в пассивном (на заднем плане).
Это будет шикарный пример изменения конкретной области канваса без перерисовки всего канваса.
Повторюсь еще раз: если будет настроение и желание! :)
Мы не отстаем, а наоборот сильно впереди (всех) остальных платформ. Canvas + OpenCL + полный DirectX из коробки - это отстает???
Но проблема в том, что узок круг тех, кто "могёт в это играть". Большинство трейдеров не проходят дальше стадии стандартных технических индикаторов.
Вот сейчас мы выпустим интеграцию с Питоном в редакторе и скриптах с сервисами. Можно будет запускать питоновские программы прямо в терминале в виде скриптов, что позволит легко перенести свои аналитические наработки в МТ5. Это именно скрипты, а не эксперты - их нельзя будет в тестере гонять.
Большую работу ведем по оперированию базами данными и сетами. Добавляем новые DatabaseXXXX функции. Мы не только расширяем штатную SQLite функциональность, но запускаем SQLite Browser в редакторе.
Возможно, включим WinML в стандартные функции MQL5 языка, чтобы можно было гонять обученные ONNX модели. Это если не хватит TensorFlow в Python.
В общем, мы идем по пути построения студии анализа данных.
Ренат, мы оба знаем что многие разработчики в среде mql до сих пор не спрыгнут с процедурного проектирования, для них ООП как красная тряпка для быка, а вы говорите про питон (или еще ранее про шарп). Питон, шарп - это все однозначно ООП и поэтому народ не очень желает это осваивать. Но всему свое время, лед тронется. Народ до сих пор не может слезть с МТ4
И вот по этому поводу хотелось бы высказать очень маленькую хотелку: сделайте автоматический конвертер инструментов из формата ex4 в формат ex5. Очень многие пользователи (не разработчики) не переходят на МТ5 именно по той причине что их любимые, возможно когда-то купленные, инструменты работают только в МТ4. Уверен что если бы в природе был автоматический конвертер, даже лучше если он будет в составе самого терминала, который бы помогал пользователям перейти с одного терминала на другой, то это бы повысило популярность МТ5.
.... а вы говорите про питон (или еще ранее про шарп). Питон, шарп - это все однозначно ООП и поэтому народ не очень желает это осваивать. ...
только не надо говорить за всех ...просто не хочется танцев с бубном, а так давно уже бы писали, т.к. в инете очень много интересного и именно на питоне
Когда я читаю фразы типа "а где это можно применить?" я впадаю в ступор от явной, на мой взгляд, недальновидности. Неужели те, кто задает такой вопрос, используют терминал абсолютно в голом виде без всяких индикаторов и советников?
Полагаю что такие люди конечно же имеются, но их очень мало. Остальные же в любом случае используют либо советники, либо индикаторы.
Индикатор - это априори инструмент визуализации данных!
Советник как минимум визуализирует рекомендации.
И тот и другой инструмент занимаются визуализацией информации. И именно возможности визуализации нам все демонстрирует Николай в своих шикарных примерах!
А то что многим не хватает фантазии применить это на практике.. то вопрос реально не в фантазии, а в отсутствии конкретных потребностей.
Вот только не стоит "личное отсутствие потребности" проецировать как "всеобщая ненужность".
Кстати, Николай, как минимум один из элементов управления я уже заметил в твоих примерах: "ползунок", который реализован в примере решения СЛАУ, от него один шаг до инструмента "полоса прокрутки".
только не надо говорить за всех ...просто не хочется танцев с бубном, а так давно уже бы писали, т.к. в инете очень много интересного и именно на питоне
Я разве сказал "все"??? Нет, просто сказал что "многие" ))) Так что не стоит это принимать на свой счет. Давайте жить дружно!
Проблема в реальности в том, что народ реально не могёт в повышенный уровень. И ничего с этим не поделаешь.
Вот как выглядит проблема сложности:
Процесс развивается в рост сложности и функциональности, ибо более нижние уровни не могут дать решения из-за повысившихся требований или просто экономически неэффективны. Таков прогресс, который не дает откатиться назад.
Конечно целые пласты трейдеров даже не понимают о чем речь и банально отваливаются. И обучить их практически невозможно - мизерное количество людей будут инвестировать в тысячи часов обучения, причинающее боль.
Поэтому появляются люди, которые не знают проблематики, но с флагами зовут на нижние уровни. Долой прогресс!
Мы развиваем возможности для тех, кто:
Когда я читаю фразы типа "а где это можно применить?" я впадаю в ступор от явной, на мой взгляд, недальновидности. Неужели те, кто задает такой вопрос, используют терминал абсолютно в голом виде без всяких индикаторов и советников?
Полагаю что такие люди конечно же имеются, но их очень мало. Остальные же в любом случае используют либо советники, либо индикаторы.
Индикатор - это априори инструмент визуализации данных!
Советник как минимум визуализирует рекомендации.
И тот и другой инструмент занимаются визуализацией информации. И именно возможности визуализации нам все демонстрирует Николай в своих шикарных примерах!
А то что многим не хватает фантазии применить это на практике.. то вопрос реально не в фантазии, а в отсутствии конкретных потребностей.
Вот только не стоит "личное отсутствие потребности" проецировать как "всеобщая ненужность".
Кстати, Николай, как минимум один из элементов управления я уже заметил в твоих примерах: "ползунок", который реализован в примере решения СЛАУ, от него один шаг до инструмента "полоса скролла".
То, что делает Николай, делал каждый мальчик, когда начинал изучать программирование.
Ренат, Вы упомянули об очередных расширениях возможностей терминала - это здорово, реально!
Многие потребности на текущий момент решены с помощью стандартных библиотек. Но я полагаю что многие разработчики согласятся со мной что часть реализованных потребностей лучше бы "смотрелась" если бы они были реализованы на уровне самого ядра платформы.
Например та же работа с SQLite или параллельные процессы, которые были описаны в прошлом году с помощью дополнительных чартов... - такие возможности должны быть реализованы в самой платформе, а не в стандартных библиотеках.