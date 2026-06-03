Canvas - это круто! - страница 80
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Оплачу решение вопроса через Freelance. Но только через неделю. Конечно я хочу, чтобы эту задачу решили. Ведь пока никто не решил, а только воздух гоняет.
Задача в том, как исправить любой советник с объектами, чтобы он не реагировал на переключение через любой дэшборд индикатора.
Это решение, я так понимаю, чем-то все равно не подходит?
Если в голове пусто, то там конечно, летает воздух.
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И эта... кроме советника, индикатор тоже должен быть правильно написан. А то может, проблемы в индикаторе.
вот он - шаг к правильной формулировке (которая половина решения).
ВСЁ (все индикаторы, совы и тулзы) должно быть "не только для тестера или ненапряжной демки".
Реальность жестока и можно сказать даже что ж@#па..а если VDS (нормальный, который RDP) там и c Canvas жесткачь и надо думать (вот-жеш блин, надо думать...)
Это решение, я так понимаю, чем-то все равно не подходит?
Вопрос не решился. По прежнему подвисает переключение
Напомню смысл. Можно создать простейший советник, который создаёт всего 1 объект и будет подвисание, если переключать график через любой (!) индикатор с подобной функцией.
На МТ5 такой проблемы нет. Для решения задачи, предположим, что индикаторы с дэшбордами всегда в закрытом коде. Остаётся работать только с советником.
Есть личности, которые просто сотрясают воздух, но решения не имеют, им просто хочется внимания. Я же был готов заплатить за решение вопроса.
Сам индикатор-дэшборд и любой советник с графикой в открытом коде я подружить могу на предмет переключения и у моих продуктов в работе таких проблем нет, но не все пользуются только моими продуктами.Любой найденный вами дэшборд и любой советник с графикой из кодобазы и 99,99% из маркета будут подвисать при переключении. Знаю только 1 сов, который не имеет такой проблемы. Не я тупой, все тупые. Если не так, решите вопрос.
Вопрос не решился. По прежнему подвисает переключение
Просто удивительно.
Я дал ответ на Вашу проблему, но Вы упорно не хотите вдумываться в то, что я сказал.
Я проверил. Потратил 7 минут. Да, я был прав. Теперь лагов нет.
Просто удивительно.
Я дал ответ на Вашу проблему, но Вы упорно не хотите вдумываться в то, что я сказал.
Я проверил. Потратил 7 минут. Да, я был прав. Теперь лагов нет.
Простите меня, Николай. Просто каждый высказывал предположения и не всегда конструктивные, вот и не всё проверил.
Если можете, то напишите снова, что стоит добавить в код, чтобы убрать проблему. Буду очень признателен
Простите меня, Николай. Просто каждый высказывал предположения и не всегда конструктивные, вот и не всё проверил.
Если можете то напишите, что стоит добавить в код, чтобы убрать проблему. Буду очень признателен
думайте сами. Все написал, даже код выслал.
Это наказание за игнор. Не додумаетесь, дам решение через неделю.
Вопрос не решился. По прежнему подвисает переключение
Напомню смысл. Можно создать простейший советник, который создаёт всего 1 объект и будет подвисание, если переключать график через любой (!) индикатор с подобной функцией.
На МТ5 такой проблемы нет. Для решения задачи, предположим, что индикаторы с дэшбордами всегда в закрытом коде. Остаётся работать только с советником.
Есть личности, которые просто сотрясают воздух, но решения не имеют, им просто хочется внимания. Я же готов заплатить за решение вопроса.
Сам индикатор-дэшборд и любой советник с графикой в открытом коде я подружить могу на предмет переключения и у моих продуктов в работе таких проблем нет, но не все пользуются только моими продуктами.Любой найденный вами дэшборд и любой советник с графикой из кодобазы и 99,99% из маркета будут подвисать при переключении. Знаю только 1 сов, который не имеет такой проблемы. Не я тупой, все тупые. Если не так, решите вопрос.
Здесь за тебя должны придумать твою проблему, а потом ее решить?
И такая информация подробная... какая-то подобная функция)))
думайте сами. Все написал, даже код выслал.
Это наказание за игнор. Не додумаетесь, дам решение через неделю.
Что-то лето какое-то у всех, сплошь негатив. Но спасибо, что указали, что решение тут где-то есть.
Что-то лето какое-то у всех, сплошь негатив. Но спасибо, что указали, что решение тут где-то есть.
Странный Вы человек.
Сами хотите, чтоб другие разбирались в вашем коде и сотен строк, задавая вопрос, но при этом даже не пытаетесь вникнуть в ответ и заглянуть в код из одной сотни строк.
Ладно. Упрощу жизнь.
Переведите весь код из OnChartEvent в OnTimer. Таймер установите на 30 миллисекунд. Нужно будет ввести только глобальные переменные (не терминала), которые должны обновляться в OnChartEvent, а сбрасываться(которые bool) в OnTimer.
Переменные могут быть такие
Есть вот такие люди, которым нравится жить в проблемах. У них такое самомнение особенное... что их проблемы такие уникальные и удивительные, неповторимые... А они такие страдальцы вселенские.
Проблема возникает от попытки любой работы с объектами в деините советника.
Решение проблемы в советнике:
Может, ObjectFind() и не нужен.
Приложил бы код с проблемой, еще бы вчера она решилась.