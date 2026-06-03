Canvas - это круто! - страница 80

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Vitaliy Kuznetsov #:

Оплачу решение вопроса через Freelance. Но только через неделю. Конечно я хочу, чтобы эту задачу решили. Ведь пока никто не решил, а только воздух гоняет.

Задача в том, как исправить любой советник с объектами, чтобы он не реагировал на переключение через любой дэшборд индикатора.

Это решение, я так понимаю, чем-то все равно не подходит? 

void OnDeinit(const int reason) 
{
   if(reason == 3) return;
   ObjectsDeleteAll(0);
}
 
Dmitry Fedoseev #:

Если в голове пусто, то там конечно, летает воздух.

--

И эта... кроме советника, индикатор тоже должен быть правильно написан. А то может, проблемы в индикаторе. 

вот он - шаг к правильной формулировке (которая половина решения).

ВСЁ (все индикаторы, совы и тулзы) должно быть "не только для тестера или ненапряжной демки". 

Реальность жестока и можно сказать даже что ж@#па..а если VDS (нормальный, который RDP) там и c Canvas жесткачь и надо думать (вот-жеш блин, надо думать...)

 
Vasiliy Pushkaryov #:

Это решение, я так понимаю, чем-то все равно не подходит?

Вопрос не решился. По прежнему подвисает переключение

Напомню смысл. Можно создать простейший советник, который создаёт всего 1 объект и будет подвисание, если переключать график через любой (!) индикатор с подобной функцией.

На МТ5 такой проблемы нет. Для решения задачи, предположим, что индикаторы с дэшбордами всегда в закрытом коде. Остаётся работать только с советником.

Есть личности, которые просто сотрясают воздух, но решения не имеют, им просто хочется внимания. Я же был готов заплатить за решение вопроса.

Сам индикатор-дэшборд и любой советник с графикой в открытом коде я подружить могу на предмет переключения и у моих продуктов в работе таких проблем нет, но не все пользуются только моими продуктами.

Любой найденный вами дэшборд и любой советник с графикой из кодобазы и 99,99% из маркета будут подвисать при переключении. Знаю только 1 сов, который не имеет такой проблемы. Не я тупой, все тупые. Если не так, решите вопрос.
 
Vitaliy Kuznetsov #:

Вопрос не решился. По прежнему подвисает переключение

Просто удивительно.

Я дал ответ на Вашу проблему, но Вы упорно не хотите вдумываться в то, что я сказал.

Я проверил. Потратил 7 минут. Да, я был прав. Теперь лагов нет.

 
Nikolai Semko #:

Просто удивительно.

Я дал ответ на Вашу проблему, но Вы упорно не хотите вдумываться в то, что я сказал.

Я проверил. Потратил 7 минут. Да, я был прав. Теперь лагов нет.

Простите меня, Николай. Просто каждый высказывал предположения и не всегда конструктивные, вот и не всё проверил.

Если можете, то напишите снова, что стоит добавить в код, чтобы убрать проблему. Буду очень признателен

 
Vitaliy Kuznetsov #:

Простите меня, Николай. Просто каждый высказывал предположения и не всегда конструктивные, вот и не всё проверил.

Если можете то напишите, что стоит добавить в код, чтобы убрать проблему. Буду очень признателен

думайте сами. Все написал, даже код выслал.
Это наказание за игнор. Не додумаетесь, дам решение через неделю.

 
Vitaliy Kuznetsov #:

Вопрос не решился. По прежнему подвисает переключение

Напомню смысл. Можно создать простейший советник, который создаёт всего 1 объект и будет подвисание, если переключать график через любой (!) индикатор с подобной функцией.

На МТ5 такой проблемы нет. Для решения задачи, предположим, что индикаторы с дэшбордами всегда в закрытом коде. Остаётся работать только с советником.

Есть личности, которые просто сотрясают воздух, но решения не имеют, им просто хочется внимания. Я же готов заплатить за решение вопроса.

Сам индикатор-дэшборд и любой советник с графикой в открытом коде я подружить могу на предмет переключения и у моих продуктов в работе таких проблем нет, но не все пользуются только моими продуктами.

Любой найденный вами дэшборд и любой советник с графикой из кодобазы и 99,99% из маркета будут подвисать при переключении. Знаю только 1 сов, который не имеет такой проблемы. Не я тупой, все тупые. Если не так, решите вопрос.

Здесь за тебя должны придумать твою проблему, а потом ее решить?

И такая информация подробная... какая-то подобная функция)))

 
Nikolai Semko #:

думайте сами. Все написал, даже код выслал.
Это наказание за игнор. Не додумаетесь, дам решение через неделю.

Что-то лето какое-то у всех, сплошь негатив. Но спасибо, что указали, что решение тут где-то есть.

 
Vitaliy Kuznetsov #:

Что-то лето какое-то у всех, сплошь негатив. Но спасибо, что указали, что решение тут где-то есть.

Странный Вы человек.
Сами хотите, чтоб другие разбирались в вашем коде и сотен строк, задавая вопрос, но при этом даже не пытаетесь вникнуть в ответ и заглянуть в код из одной сотни строк.

Ладно. Упрощу жизнь.
Переведите весь код из OnChartEvent в OnTimer. Таймер установите на 30 миллисекунд. Нужно будет ввести только глобальные переменные (не терминала), которые должны обновляться в  OnChartEvent, а сбрасываться(которые bool) в  OnTimer.
Переменные могут быть такие 

bool click = false, move = false;
int MoveX=0, MoveY = 0;



 

Есть вот такие люди, которым нравится жить в проблемах. У них такое самомнение особенное... что их проблемы такие уникальные и удивительные, неповторимые... А они такие страдальцы вселенские. 

Проблема возникает от попытки любой работы с объектами в деините советника. 

Решение проблемы в советнике:

   if(reason==REASON_REMOVE){

      if(ObjectFind(0,"zz")!=-1){

         ObjectDelete(0,"zz");

      }

   }

Может, ObjectFind() и не нужен. 

Приложил бы код с проблемой, еще бы вчера она решилась. 

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