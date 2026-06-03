Canvas - это круто! - страница 39
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Ридеры GIF и PNG уже были тут https://www.mql5.com/ru/forum/92113#comment_2672596
Судя по функционалу - это "распаковщик" формата. Предназначен для чтения данных из файла .gif. Для завершения портирования, нужно дописать функционал воспроизведения на MQL с помощью класса Ccanvas.
ЗЫ. Ну да... Ридер ведь.
...
нет
Специально для Петра :) не поленился!
Специально для Петра :) не поленился!
Спасибо. Это ведь не перебор кадров .bmp сжатых командой #resource? ))) Точно нет. Это натуральный, дописанный за пару часов адаптер воспроизведения гиф-файла на MQL-канвасе, на основе портированного .gif-ридера. Я наверное, на идиота похож со стороны.)))
Юрий, спасибо за демо, но такую штуку каждый может сделать. Легко.
Сохраняем кадры в формате .bmp под номерами.
Интегрируем через #resource кадры в скрипт.
Делаем цикл по кадрам и выводим их последовательно на канвас в бесконечном цикле.
В итоге, получаем псевдо-гиф, который не имеет отношение к воспроизведению стандартного гиф-формата в MQL-программах.
Добавлено:
Скажу, что у меня тоже "псевдо-гиф", но технология гораздо сложнее. В ней есть авторское сжатие и механизм воспроизведения. А главное, "псевдо-гифы" привязаны к своим элементам и воспроизводятся из общего массива. Сжатие получается лучше, чем через директиву #resource, потому что неизменные цвета из кадра в кадр не записываются.
Специально для Петра :) не поленился!
Видимо по себе меряете людей.
Там в скрипте в ресурсах лежит gif, который я скопировал из поста Николая.
Может попробовать другой скрипт, где gif-файл указывается в параметрах скрипта, файл должен находится в папке Files.
Ридеры GIF и PNG уже были тут https://www.mql5.com/ru/forum/92113#comment_2672596
Ура, Спасибо!
Сэкономленное время - заработанное время.
Это фиаско, братан!