Canvas - это круто! - страница 41

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Реter Konow:

Я ничего не раздул. Посмотри портированный ридер Зорро и скажи что этот код - пустяк. Можешь так сказать? А теперь сам сделай его аналог. Слабо? То то… 

А взять у других и кричатьсе просто! все просто! ты раздул из мухи слона!" это непрофессионально и глупо. 


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Canvas - это круто!

Реter Konow, 2019.09.18 21:43

Николай, сферичный гиф в канвасе - очень слабое решение, даже если он читается и создается на раз. Гиф применяют в приложениях, а приложения состоят из окон и элементов. Где все это? У меня есть. У Юрия тоже. У тебя - пока нет. Поэтому, его решение мало что тебе даст. Но, дерзай.

Я говорил, что обработка кадров для создания гиф-инструкций будет "занозой", где ее не исполняй. Так что, я если и проигрываю в скорости создания гифа Юрию, но выигрываю в сжатии, потому что контролирую цвета кадров при обработке. Может это мало существенно, но все же. К тому же, если код интеграции гифа такой маленький (там наверное и ридера Зорро нет), до него не сложно додуматься самому.

Петр, Ваши рассуждения весьма и весьма нелогичны
 
Renat Akhtyamov:

Это решение скорее всего нестабильно из за своей простоты. То есть - решение-полуфабрикат. До него несложно додуматься. А до полноценного решения еще очень далеко. В этом я и сейчас убежден.

Абсолютно непрофессионально мыслящий человек, посмотрит на ридер Зорро и скажет - "пустяк, там все просто"! Значит он НИЧЕГО не понимает в теме.  

 
Реter Konow:

Это решение скорее всего нестабильно из за своей простоты. То есть - решение-полуфабрикат. До него несложно додуматься. А до полноценного решения еще очень далеко. В этом я и сейчас убежден.

Абсолютно непрофессионально мыслящий человек, посмотрит на ридер Зорро и скажет - "пустяк, там все просто"! Значит он НИЧЕГО не понимает в теме.  

да не в этом дело

не тактично мериться со своей колокольни оригинальностью и профессионализмом в программировании

творец практически никогда не пишет для себя

оценку дает заказчик

Скажите, у Вас были заказы на эту тему?

Я думаю что нет, т.к. здесь торгуют на рынке, а не на картинки смотрят.

 
Renat Akhtyamov:

Не уводите в другую тему. Заказы у меня были и я их добросовестно выполнял.
 
Реter Konow:
Не уводите в другую тему. Заказы у меня были и я их добросовестно выполнял.

речь про картинки

а как Вы исполняли заказы - оценит заказчик, я-кать никчему

 
Реter Konow:

Это решение скорее всего нестабильно из за своей простоты. То есть - решение-полуфабрикат. До него несложно додуматься. А до полноценного решения еще очень далеко. В этом я и сейчас убежден.

Абсолютно непрофессионально мыслящий человек, посмотрит на ридер Зорро и скажет - "пустяк, там все просто"! Значит он НИЧЕГО не понимает в теме.  

Петь, да хорош уже... скачай бандикам с торента и не в гифе счастье.))

 

Николай, заранее говорю, если ты используешь ридер Зорро - ты потерпишь фиаско. Даже, если ридер рабочий. Ты не осилишь механизм воспроизведения. 

Если используешь решение Юрия как есть - возможно получиться. Я сам авансом предполагаю, что решение Юрия рабочее. Еще не проверил до конца. Бери решение Юрия и дело с концом. 

 
Andrey Dik:

Петь, да хорош уже... скачай бандикам с торента и не в гифе счастье.))

Да. Все. Ты прав.
 

сегодня мне пришлось повторно здесь задать вопрос, на который снова не получил ответ

лично я бы с такими программистами работать не стал

кроме самовосхваления ничего нет

удачи!

 
Renat Akhtyamov:

Я все понимаю.

А как же продолжение этого разговора?

Возможно такое?

Да, конечно возможно. Это даже напрашивается и более того - напрашиваются другие полезности, как тики . Сделаю как-нибудь.
Опять же - вопрос только времени, которого нет.
Там главный труд - это создать очень правильный индексный массив, чтобы было быстро и памяти жрал не очень много.
А пока можете поиграться этим очень черновым наброском

Количество баров лучше сделать unlimited


Файлы:
DinTF.mq5  13 kb
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