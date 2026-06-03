Canvas - это круто! - страница 41
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Я ничего не раздул. Посмотри портированный ридер Зорро и скажи что этот код - пустяк. Можешь так сказать? А теперь сам сделай его аналог. Слабо? То то…
А взять у других и кричать "все просто! все просто! ты раздул из мухи слона!" это непрофессионально и глупо.
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Canvas - это круто!
Реter Konow, 2019.09.18 21:43
Николай, сферичный гиф в канвасе - очень слабое решение, даже если он читается и создается на раз. Гиф применяют в приложениях, а приложения состоят из окон и элементов. Где все это? У меня есть. У Юрия тоже. У тебя - пока нет. Поэтому, его решение мало что тебе даст. Но, дерзай.
Я говорил, что обработка кадров для создания гиф-инструкций будет "занозой", где ее не исполняй. Так что, я если и проигрываю в скорости создания гифа Юрию, но выигрываю в сжатии, потому что контролирую цвета кадров при обработке. Может это мало существенно, но все же. К тому же, если код интеграции гифа такой маленький (там наверное и ридера Зорро нет), до него не сложно додуматься самому.
Это решение скорее всего нестабильно из за своей простоты. То есть - решение-полуфабрикат. До него несложно додуматься. А до полноценного решения еще очень далеко. В этом я и сейчас убежден.
Абсолютно непрофессионально мыслящий человек, посмотрит на ридер Зорро и скажет - "пустяк, там все просто"! Значит он НИЧЕГО не понимает в теме.
Это решение скорее всего нестабильно из за своей простоты. То есть - решение-полуфабрикат. До него несложно додуматься. А до полноценного решения еще очень далеко. В этом я и сейчас убежден.
Абсолютно непрофессионально мыслящий человек, посмотрит на ридер Зорро и скажет - "пустяк, там все просто"! Значит он НИЧЕГО не понимает в теме.
да не в этом дело
не тактично мериться со своей колокольни оригинальностью и профессионализмом в программировании
творец практически никогда не пишет для себя
оценку дает заказчик
Скажите, у Вас были заказы на эту тему?
Я думаю что нет, т.к. здесь торгуют на рынке, а не на картинки смотрят.
…
Не уводите в другую тему. Заказы у меня были и я их добросовестно выполнял.
речь про картинки
а как Вы исполняли заказы - оценит заказчик, я-кать никчему
Это решение скорее всего нестабильно из за своей простоты. То есть - решение-полуфабрикат. До него несложно додуматься. А до полноценного решения еще очень далеко. В этом я и сейчас убежден.
Абсолютно непрофессионально мыслящий человек, посмотрит на ридер Зорро и скажет - "пустяк, там все просто"! Значит он НИЧЕГО не понимает в теме.
Петь, да хорош уже... скачай бандикам с торента и не в гифе счастье.))
Николай, заранее говорю, если ты используешь ридер Зорро - ты потерпишь фиаско. Даже, если ридер рабочий. Ты не осилишь механизм воспроизведения.
Если используешь решение Юрия как есть - возможно получиться. Я сам авансом предполагаю, что решение Юрия рабочее. Еще не проверил до конца. Бери решение Юрия и дело с концом.
Петь, да хорош уже... скачай бандикам с торента и не в гифе счастье.))
сегодня мне пришлось повторно здесь задать вопрос, на который снова не получил ответ
лично я бы с такими программистами работать не стал
кроме самовосхваления ничего нет
удачи!
Я все понимаю.
А как же продолжение этого разговора?
Да, конечно возможно. Это даже напрашивается и более того - напрашиваются другие полезности, как тики . Сделаю как-нибудь.
Опять же - вопрос только времени, которого нет.
Там главный труд - это создать очень правильный индексный массив, чтобы было быстро и памяти жрал не очень много.
А пока можете поиграться этим очень черновым наброском
Количество баров лучше сделать unlimited