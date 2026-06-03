Canvas - это круто! - страница 47
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тогда уж не круг на плоскости, а цилиндр в 3d :-) Курс выйдет по спирали. Если удачно разметить цилиндрические координаты, то довольно толковая вещь
тогда уж не круг на плоскости, а цилиндр в 3d :-) Курс выйдет по спирали. Если удачно разметить цилиндрические координаты, то довольно толковая вещь
на самом деле реализовать это совсем не сложно. 2-5 строк кода дополнительно. Если до меня никто не сделает это, то, когда появиться свободная минута, сделаю.
Но здесь лучше иметь экран 4K
тогда уж не круг на плоскости, а цилиндр в 3d :-) Курс выйдет по спирали. Если удачно разметить цилиндрические координаты, то довольно толковая вещь
https://www.mql5.com/en/code/27662
обратите внимание на скорость и размер кода.
И это все без Direct X
https://www.mql5.com/en/code/27662
обратите внимание на скорость и размер кода.
И это все без Direct X
Волшебно!
От чего зависит радиус?
Сложно ли кольцо сделать многоцветным?
Возможно, что такая визуализация будет полезна для оценки лучших 50 проходов при оптимизации, или всей оптимизации при уплотнении.
https://www.mql5.com/en/code/27662
обратите внимание на скорость и размер кода.
И это все без Direct X
Просто, магия. !!!
А если добавить к оси полярную сетку, и возможность менять масштаб, вплоть до почти прямых "паралелей" (и параллельных "меридианов" )), получим гладкий переход к традиционному графику.
https://www.mql5.com/en/code/27662
обратите внимание на скорость и размер кода.
И это все без Direct X
Спасибо всем!
Волшебно!
От чего зависит радиус?
Сложно ли кольцо сделать многоцветным?
Возможно, что такая визуализация будет полезна для оценки лучших 50 проходов при оптимизации, или всей оптимизации при уплотнении.
код этой 3D графики и управление вращением умещается весь в этой функции:
На входе этой функции только массив цены. В коде сможет разобраться даже школьник. Одномерный массив цены преобразуется в 3 мерный массив точек. В котором измерение z- это по сути номер элемента массива, В плоскости XY цена представлена в полярной системе кооднитат, где расстояние r=sqrt( x 2+y 2) до центра (0,0) это и есть значение цены.
За выбор цвета отвечает эта функция:
на входе которой p - это число от 0 до 1, а на выходе выбранный градиентный цвет. Сам скелет цветового шаблона в данном случае состоит из 6 цветов (массив Col)
С цветом полная свобода, раскрашивайте как хотите и что хотите
Просто, магия. !!!
А если добавить к оси полярную сетку, и возможность менять масштаб, вплоть до почти прямых "паралелей" (и параллельных "меридианов" )), получим гладкий переход к традиционному графику.
Конечно, но не хочу загромождать код различными шкалами. Для меня в данном случае важно было показать код, в котором нет ничего лишнего. Чтобы в нем было легче разобраться.
Конечно, но не хочу загромождать код различными шкалами. Для меня в данном случае важно было показать код, в котором нет ничего лишнего. Чтобы в нем было легче разобраться.
Николай, вопрос по вашей библиотеке как снимать данные в советник?
Николай, вопрос по вашей библиотеке как снимать данные в советник?
я не понял вопрос. iCanvas - это графическая библиотека.
Вы наверное спрашивате, как считывать данные в советник, если вы создаете индикатор с визуализацией линий через iCanvas и оставляете его безбуфферным? Тогда, пожалуйста, выражайтесь яснее.
Во - первых, Вам никто не запрещает создавать буферные индикаторные массивы, как в обычном индикаторе, а просто делать их INDICATOR_CALCULATIONS, а дальше в обычном порядке осуществлять доступ к данным через iCustom.
Во - вторых, существует такой мощный инструмент, как ресурсы. Индикаторные буферы по сути те же ресурсы. Во всяком случае, они используют тот же механизм хранения и доступа к данным.
Разбирайтесь с ресурсами. Это не очень просто, но очень важный инструмент для передачи данных. Можно создать собственные библиотеки, причем более эффективные чем классические индикаторные буферные массивы.
Лично я использую свои разработки, которые не публикую. Они удобнее и рациональнее работают, чем доступ через iCustom. Все реализованно именно через ресурсы.