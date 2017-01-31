Призыв к плодотворному сотрудничеству на обоюдных условиях - страница 10
Я уже пол года работаю над теорией управления рынком. Конечно большинство скажет что это невозможно, что рынок хаотичней самой вселенной и что управлять им невозможно! Но я верю, что это не так. Конечно невозможно отследить 100% движения рынка, но вполне возможно создать что то сверхприбыльное и на 100% рабочее, что то, что не требует продаж, на чем можно безгранично зарабатывать. За пол года я проработал кучу идей, но при работе в одиночку есть один недостаток, глаз замыливается и перестаеш видеть очевидное.
Поэтому предлагаю собрать группу из 4-5 человек-энтузиастов, тех для кого нет слова нет! Людей которые готовы приносить свежие идеи и участвовать в доработке уже имеющихся, и создать вместе что то стоящее. Еще раз повторюсь, что я призываю идейных людей, тех которые будут вкладывать силы в проект, а не долдонить "а что сейчас делать, а что потом". Все шаги будут прорабатываться вместе и никто не должен темнить и искать свою личную выгоду, а иначе и начинать не стоит...
Давайте обсуждать и пишите кто хотел бы поучаствовать!!!
... врубай голову и реши для чего оно тебе надо.
Согласен. Прежде чем создать альянс, необходимо обозначить цель альянса. Чтобы в команде совпадал образ победы.
Например цель:
Создать робота который на истории не менее 300 разнонаправленных сделок по каждой из двух любых пар валют, без мартингейла и с пересиживанием не более (1 или 2 или n) противоположных сигналов, дает профит фактор не менее например ТРЕХ. И/Или другие четкие критерии.
Далее можно продекларировать имеющиеся ресурсы, достигнутые результаты (в случае топикстартера например дневник проработанных идей/одной идеи), пути развития, необходимый ресурс, чем готов поделиться.
Раздел "плюшек" по результату и формы работы наверно должны обсуждаться приватно.
Даже просто декларация текущих целей участников покажет насколько они разнообразны в конкретный момент, но придаст хоть некий конструктив ветке.
Смотрю я на Маркет и удивляюсь. Продают индикаторы, советники, сигналы. А где ответственность продавца?
Покупаю телевизор (бритву, туалетную бумагу и пр.) должна соответствовать. Задницу оцарапал - деньги взад + ущерб + моральный ущерб.
Где это на Маркете? А стоит там порой так нормально.