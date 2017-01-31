Призыв к плодотворному сотрудничеству на обоюдных условиях - страница 10

Alexander Antoshkin:
А если сделать скидочку на возврат части в проценте от суммы потраченных денег за товар, за рекомендацию!
И скидочку может чють меньше чем "цать" рублей , как думаете? Когда клиенты начнут привлекать клиентов!?
И еще что меня беспокоит это гарантия !  
ГАРАНТИЯ НА ФОРЕ.... что новенькое как в песне Застрахуй...)
Mikhail Gorenberg:
Alexander Antoshkin:

Красота -- как в сказке прям, дай удочку пойду на рыбалку.)
 
uniface:

Я уже пол года работаю над теорией управления рынком. Конечно большинство скажет что это невозможно, что рынок хаотичней самой вселенной и что управлять им невозможно! Но я верю, что это не так. Конечно невозможно отследить 100% движения рынка, но вполне возможно создать что то сверхприбыльное и на 100% рабочее, что то, что не требует продаж, на чем можно безгранично зарабатывать. За пол года я проработал кучу идей, но при работе в одиночку есть один недостаток, глаз замыливается и перестаеш видеть очевидное.

Поэтому предлагаю собрать группу из 4-5 человек-энтузиастов, тех для кого нет слова нет! Людей  которые готовы приносить свежие идеи и участвовать в доработке уже имеющихся, и создать вместе что то стоящее. Еще раз повторюсь, что я призываю идейных людей, тех которые будут вкладывать силы в проект, а не долдонить "а что сейчас делать, а что потом". Все шаги будут прорабатываться вместе и никто не должен темнить и искать свою личную выгоду, а иначе и начинать не стоит...

Давайте обсуждать и пишите кто хотел бы поучаствовать!!!

Не совсем так, Не я уже пол года на рынке, а Правильно будет сказать -- я всего пол года на рынке, все еще впереди, запасайся терпением, временем, ну и деньгами для торговли и может быть -- может быть, когда нибудь будешь зарабатывать, не знаю как у других, я уже 7 лет варюсь и только "навар" появляется в "кастрюле". Да и еще, тут местные любят похохмить, потому как -- много народу ходит, так что врубай голову и реши для чего оно тебе надо. 
 
Mikhail Gorenberg:
... врубай голову и реши для чего оно тебе надо. 

Согласен. Прежде чем создать альянс, необходимо обозначить цель альянса. Чтобы в команде совпадал образ победы.

Например цель:

Создать робота который на истории не менее 300 разнонаправленных сделок по каждой из двух любых пар валют, без мартингейла и с пересиживанием не более (1 или 2 или n) противоположных сигналов, дает профит фактор не  менее  например ТРЕХ. И/Или другие четкие критерии. 

Далее можно продекларировать имеющиеся ресурсы, достигнутые результаты (в случае топикстартера например дневник проработанных идей/одной идеи), пути развития, необходимый ресурс, чем готов поделиться.

Раздел "плюшек" по результату и формы работы наверно должны обсуждаться приватно.

 

Даже просто декларация текущих целей участников покажет насколько они разнообразны в конкретный момент, но придаст хоть некий конструктив ветке. 

 
Yuriy Asaulenko:

Смотрю я на Маркет и удивляюсь. Продают индикаторы, советники, сигналы. А где ответственность продавца?

Покупаю телевизор (бритву, туалетную бумагу и пр.) должна соответствовать. Задницу оцарапал - деньги взад + ущерб + моральный ущерб. 

Где это на Маркете? А стоит там порой так нормально. 

Купите ноут и попробуйте через месяцок сдать обратно Windows, типа не понравилась ))
