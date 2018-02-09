Здесь есть трейдеры волновики? - страница 8

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Speculator:

вот что надо серьезному человеку, решившему торговать по ВТЭ:

http://www.prognosis.nl/support/faq/principle/principle2.html#patterns

долго все это и нудно, но если дойти до конца,

то успех обеспечен.

ELWAVE® Elliott Wave Software
ELWAVE® Elliott Wave Software
  • www.prognosis.nl
Studying the patterns is very important in order to apply the Elliott Wave Principle correctly. The pattern of the market action, if correctly determined, not only tells you to what price levels the market will rise or decline, but also in which way (or pattern) this will happen. When you are able to recognize the patterns, and apply these...
 
Denis Sartakov:



Скажу откровенно здесь бред  полнейший. Точно также и волны эллиота бред!!! 

 
Speculator:

Скажу откровенно здесь бред  полнейший. Точно также и волны эллиота бред!!! 


да, да, само собой, цена идет туда куда идет,

как говорил тут один интересный парень с подозрительной фамилией - иванов.

 
Denis Sartakov:

да, да, само собой, цена идет туда куда идет,

как говорил тут один интересный парень с подозрительной фамилией - иванов.


Для меня вот волна... Полная гармония и нечего лишнего. Я не делаю ни какую разметку просто смотрю на график.

И индикаторы мне не нужны и стоп я не ставлю! Депозит до 100000% разгоняю! (короче торгую c 10$) 

 
Mihail Matkovskij:
Если брать волны Эллиота, то открыл он их в 30-х годах, то есть, очень давно. Относительно остальных видов волнового анализа то, для торговли лучше брать классические фигуры технического анализа, а еще лучще гармонические паттерны и на их основе уже строить свою ТС. Но любая торговая система нуждается в проверке. Поэтому, не спешите торговать на реальном счёте, лучше попробуйте на демо или на тестере.
Спасибо за помощь, а то без Вас я и не знал об этом )))
 
Pumba007:
И как вы предлогаете ускорить процесс?

М1

 
Dmitry Sumsky:
Спасибо за помощь, а то без Вас я и не знал об этом )))

На биржи особенно в 30 годах считается, что есть пол и потолок, то есть верх и низ. От сюда и вывод следует... 

 
Speculator:

На биржи особенно в 30 годах считается, что есть пол и потолок, то есть верх и низ. От сюда и вывод следует... 


Вывод такой на инструменте EURUSD нету, ни потолка, ни пола, то есть верх и низ отсутствует (невесомость)

земные законы в космосе не действуют 


 
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