Здесь есть трейдеры волновики? - страница 8
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вот что надо серьезному человеку, решившему торговать по ВТЭ:
http://www.prognosis.nl/support/faq/principle/principle2.html#patterns
долго все это и нудно, но если дойти до конца,
то успех обеспечен.
Скажу откровенно здесь бред полнейший. Точно также и волны эллиота бред!!!
Скажу откровенно здесь бред полнейший. Точно также и волны эллиота бред!!!
да, да, само собой, цена идет туда куда идет,
как говорил тут один интересный парень с подозрительной фамилией - иванов.
да, да, само собой, цена идет туда куда идет,
как говорил тут один интересный парень с подозрительной фамилией - иванов.
Для меня вот волна... Полная гармония и нечего лишнего. Я не делаю ни какую разметку просто смотрю на график.
И индикаторы мне не нужны и стоп я не ставлю! Депозит до 100000% разгоняю! (короче торгую c 10$)
Если брать волны Эллиота, то открыл он их в 30-х годах, то есть, очень давно. Относительно остальных видов волнового анализа то, для торговли лучше брать классические фигуры технического анализа, а еще лучще гармонические паттерны и на их основе уже строить свою ТС. Но любая торговая система нуждается в проверке. Поэтому, не спешите торговать на реальном счёте, лучше попробуйте на демо или на тестере.
И как вы предлогаете ускорить процесс?
М1
Спасибо за помощь, а то без Вас я и не знал об этом )))
На биржи особенно в 30 годах считается, что есть пол и потолок, то есть верх и низ. От сюда и вывод следует...
На биржи особенно в 30 годах считается, что есть пол и потолок, то есть верх и низ. От сюда и вывод следует...
Вывод такой на инструменте EURUSD нету, ни потолка, ни пола, то есть верх и низ отсутствует (невесомость)
земные законы в космосе не действуют