Здесь есть трейдеры волновики? - страница 13
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5-ая в формации конечного диагонального треуг. (КДТ) , т.е. теоретический сигнал по рынку - коррекция или смена тренда.
Коррекционная W- "C" ( оранж ) короче волны "А" и если этот вариант совпадает с мнением рынка , тогда точка "С" = 4 w ( старшего периода ) и наблюдается контро-движение за 75% волны "С".
Ситуация по рынку- сформирована 5 ая в виде КДТ ( серым в окружности) т.е. следующая фаза коррекция и и .. рынок переписывает лоу 5 ой - да рынок всегда прав и здесь стоит отметить один момент- стоит дождаться цену закрытия , бывают пограничные ситуаций в волновой разметке - вроде заходит (хвостами) т.е. цена закрытия основной параметр ( к данному случаю не относится есть перелоу и значит есть приоритеты старшего периода)
Сложность ситуации в потенциальном развитии нескольких сценариев 1) можно предположить импульсное развитие ( вниз) 2) а также возможен вариант Зиг-заг 5-3-5 ( формирующий волну " В" с последующим ростом), в таких ситуациях нужно сравнивать приоритеты предыдущих движении , а также применять другие аналитические инструменты .
История
Волновая теория Элиотта основана на мистических числах Фибоначчи и не базируется на какой-либо теории, относящейся к рынку, его свойствам, спросу и предложении, ..... Не имеет какого-либо внятного обоснования, чтобы можно было проверить на истории и выносить вердикт. Занятие ВТЭ - пустая трата времени и средств.
А Ваша стратегия в плюс работает только на тесторе. Можно утверждать, что ВТЭ равносильны Вам!
А Ваша стратегия в плюс работает только на тесторе. Можно утверждать, что ВТЭ равносильны Вам!
Согласен с Вами, хотя, ТС сейчас установлена на реал. Подтверждение любой теории начинается с проверки на тестере. Поэтому и прошу волновиков показать результаты на тестере. Уверен, не смогут показать, поскольку, все существует на воображении и фантазиях волновиков.
Дело в том ,что и в тестере волны показывают себя с отличной стороны, но как дело доходит до реальных котировок провал полный.
Дело в том ,что и в тестере волны показывают себя с отличной стороны, но как дело доходит до реальных котировок провал полный.
а чем отличаются тестерные волны от реальных?