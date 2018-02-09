Здесь есть трейдеры волновики? - страница 13

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  5-ая в формации конечного диагонального треуг. (КДТ) , т.е. теоретический сигнал по рынку - коррекция или смена тренда.  

 


  Коррекционная W- "C" ( оранж ) короче волны "А"  и если этот вариант совпадает с мнением рынка  , тогда  точка  "С" = 4 w ( старшего периода )  и наблюдается контро-движение за  75%  волны "С".  

 


   Ситуация по рынку- сформирована 5 ая в  виде КДТ  ( серым в окружности)  т.е. следующая фаза коррекция и и .. рынок переписывает лоу 5 ой  - да рынок всегда прав и здесь стоит отметить один момент- стоит дождаться цену закрытия  , бывают пограничные ситуаций в волновой  разметке - вроде заходит (хвостами) т.е. цена закрытия основной параметр ( к данному случаю не относится  есть перелоу  и значит есть приоритеты старшего периода) 

 


   Сложность ситуации в потенциальном развитии нескольких сценариев 1) можно предположить импульсное развитие  ( вниз)  2) а также возможен вариант Зиг-заг 5-3-5  ( формирующий волну " В" с последующим ростом), в таких ситуациях нужно сравнивать приоритеты предыдущих движении , а также применять другие аналитические  инструменты .

 
Волновая теория Элиотта основана на мистических числах Фибоначчи и не базируется на какой-либо теории, относящейся к рынку, его свойствам, спросу и предложении, ..... Не имеет какого-либо внятного обоснования, чтобы можно было проверить на истории и выносить вердикт. Занятие ВТЭ - пустая трата времени и средств.
 

История


Здесь есть трейдеры волновики?
Здесь есть трейдеры волновики?
  • 2018.01.22
  • www.mql5.com
Хотелось бы познакомиться с живым трейдером волновиком, торгующим именно по волновой теории, т.к...
 
Yousufkhodja Sultonov:
Волновая теория Элиотта основана на мистических числах Фибоначчи и не базируется на какой-либо теории, относящейся к рынку, его свойствам, спросу и предложении, ..... Не имеет какого-либо внятного обоснования, чтобы можно было проверить на истории и выносить вердикт. Занятие ВТЭ - пустая трата времени и средств.

А Ваша стратегия в плюс работает только на тесторе. Можно утверждать, что ВТЭ равносильны Вам! 

 
Speculator:

А Ваша стратегия в плюс работает только на тесторе. Можно утверждать, что ВТЭ равносильны Вам! 

Согласен с Вами, хотя, ТС сейчас установлена на реал. Подтверждение любой теории начинается с проверки на тестере. Поэтому и прошу волновиков показать результаты на тестере. Уверен, не смогут показать, поскольку, все существует на воображении и фантазиях волновиков.
 
Yousufkhodja Sultonov:
Согласен с Вами, хотя, ТС сейчас установлена на реал. Подтверждение любой теории начинается с проверки на тестере. Поэтому и прошу волновиков показать результаты на тестере. Уверен, не смогут показать, поскольку, все существует на воображении и фантазиях волновиков.

Дело в том ,что и в тестере волны показывают себя с отличной стороны, но как дело доходит до реальных котировок провал полный.

 
Speculator:

Дело в том ,что и в тестере волны показывают себя с отличной стороны, но как дело доходит до реальных котировок провал полный.


а чем отличаются тестерные волны от реальных?

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