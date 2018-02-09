Здесь есть трейдеры волновики? - страница 10
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История Время покажет справедливость художества
История Время покажет справедливость художества
теперь оно должно отбиться от верхнего уровня и пойти вниз?
теперь оно должно отбиться от верхнего уровня и пойти вниз?
Когда я нахожу токую вот волновую модель, это значит в верх. Так как, в низ, это иллюзия
Можно предположить, что рынок в 3ей волне (ов 5).
Где, то читал, что сам Ральф Эллиот. Рассматривал рынок в логарифмическом формате...
Когда я нахожу токую вот волновую модель, это значит в верх. Так как, в низ, это иллюзия
Мир иллюзорен. Или нужно подождать?
Предполагаю нужно продать. Перед выходными.
Доброго здравия Господа Трейдеры!
Прорыв нижней "трендовой" ( по Сперандео , истинность прорыва при перелоу W4 (синим))
Сложность ситуации в оценке движения- а) рынок в корректируемом движении ( может быть расширенной) , или , б) есть сформированный импульс 1-W (of 5w)