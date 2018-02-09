Здесь есть трейдеры волновики? - страница 10

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История Время покажет справедливость художества

 
Speculator:

История Время покажет справедливость художества


теперь оно должно отбиться от верхнего уровня и пойти вниз?

 
Dmitry Sumsky:

теперь оно должно отбиться от верхнего уровня и пойти вниз?

С вероятностью 0.5
 


Когда я нахожу токую вот волновую модель, это значит в верх. Так как, в низ, это иллюзия 

 


Можно предположить,  что рынок в 3ей волне (ов 5).

 

Где, то читал, что сам Ральф Эллиот. Рассматривал рынок в логарифмическом формате...

 

 
Speculator:


Когда я нахожу токую вот волновую модель, это значит в верх. Так как, в низ, это иллюзия 


Мир иллюзорен. Или нужно подождать?


 

Предполагаю нужно продать. Перед выходными.

Доброго здравия Господа Трейдеры! 

 


Прорыв  нижней "трендовой" ( по Сперандео , истинность прорыва при перелоу  W4 (синим))  

 

 Сложность ситуации в оценке  движения- а) рынок в корректируемом движении ( может быть расширенной)  , или , б) есть сформированный импульс  1-W (of 5w) 

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