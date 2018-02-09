Здесь есть трейдеры волновики? - страница 15
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Предположительно коррекция в виде треугольника , окончание формации треугольника может совпасть с данными по ВВП и эти факторы могут " активировать " волатильность по канадцу.
На EURUSD H1 пошла третья вверх. Сегодня-завтра до 1.2510 можно 700 пипсов взять.
На EURUSD H1 пошла третья вверх. Сегодня-завтра до 1.2510 можно 700 пипсов взять.
Фибо по 3-им волнам ( прогноз цели)
Прогноз от 31.01.18 сбылся. Только с опозданием на день.
Предположительно коррекция и при это прогнозе у волны "С" сохраняется потенциал движения вниз
С начала 2017 г. пара торгуется в диапазоне 114 - 108.3 , в длительных проторговках легко прячутся начала новых циклов . При торговле рынка выше 110.84 на рынке произойдет коррекция разметки.
Волновая теория Элиотта основана на мистических числах Фибоначчи и не базируется на какой-либо теории, относящейся к рынку, его свойствам, спросу и предложении, ..... Не имеет какого-либо внятного обоснования, чтобы можно было проверить на истории и выносить вердикт. Занятие ВТЭ - пустая трата времени и средств.
числа Фибоначчи -- не мистика, а универсальный код Вселенной.
....
и про конкурентный рынок:
.
и это работает(!!!), что подтверждается многочисленными исследованиями.
ps.
уточню при этом: я не являюсь сторонником теории Элиота