Здесь есть трейдеры волновики? - страница 15

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  Предположительно коррекция в виде треугольника ,   окончание формации треугольника может совпасть с данными по ВВП и эти факторы могут " активировать "  волатильность  по  канадцу. 

 
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На EURUSD H1 пошла третья вверх. Сегодня-завтра до 1.2510 можно 700 пипсов взять.

EURUSD

 
Vadim Zotov:

На EURUSD H1 пошла третья вверх. Сегодня-завтра до 1.2510 можно 700 пипсов взять.

Цена дойдёт до 1.31? Сомневаюсь!
 

 Фибо по 3-им волнам ( прогноз цели) 

 

Прогноз от 31.01.18 сбылся. Только с опозданием на день.

EURUSD

 

  Предположительно коррекция и при это прогнозе у волны "С"  сохраняется потенциал движения вниз

 
 

  

   С начала 2017 г. пара торгуется в  диапазоне 114 - 108.3 , в длительных проторговках легко прячутся начала новых циклов . При торговле рынка выше 110.84 на рынке произойдет коррекция разметки. 

[Удален]  
Yousufkhodja Sultonov:
Волновая теория Элиотта основана на мистических числах Фибоначчи и не базируется на какой-либо теории, относящейся к рынку, его свойствам, спросу и предложении, ..... Не имеет какого-либо внятного обоснования, чтобы можно было проверить на истории и выносить вердикт. Занятие ВТЭ - пустая трата времени и средств.

числа Фибоначчи -- не мистика, а универсальный код Вселенной.


 

....


и про конкурентный рынок:

 

.

и это работает(!!!), что подтверждается многочисленными исследованиями.


ps.

уточню при этом: я не являюсь сторонником теории Элиота

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