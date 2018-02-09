Здесь есть трейдеры волновики? - страница 16

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Олег avtomat:

числа Фибоначчи -- не мистика, а универсальный код Вселенной.


 

....


и про конкурентный рынок:

 

.

и это работает(!!!), что подтверждается многочисленными исследованиями.


ps.

уточню при этом: я не являюсь сторонником теории Элиота

Олег, условия извлечения максимальной прибыли, наличие 2-х точек безубыточности на конкурентном рынке, средней рыночной цены, оптимальной цены реализации товара, обеспечивающей получение максимальной прибыли и многие другие цены, всего 17 видов цен, существующие на рынке, их взаимосвязь, закономерности образования не только на конкурентном, но и на совершенном, а также монопольном рынках мною показаны и доказаны в https://www.mql5.com/ru/articles/1825. Никаких "золотых сечений" там нет, значит, это понятие чуждо рынку. Все намного сложнее и гармоничнее. Другого описания взаимодействия цен на рынке быть не может. А приведенный Вами Рис 3 на счет "Необходимое условие устойчивости ценовой структуры на конкурентном рынке" является голословным утверждением и не имеет отношения к рынку никаким боком и Вы тоже попались на эту удочку, утверждая, что, "и это работает (!!!), что подтверждается многочисленными исследованиями". Что и где подтверждается? Неверные утверждения не могут иметь подтверждения по определению.

Теория рынка
Теория рынка
  • 2015.08.19
  • Yousufkhodja Sultonov
  • www.mql5.com
Рынок — это механизм товарно-денежных отношений, действующий на базе присущих им законов, связывающий покупателей (представителей спроса) и продавцов (представителей предложения) и формирующий цены на объекты купли-продажи. Цена — главный ориентир рыночных отношений. Она представляет собой (в соответствии с трудовой теорией стоимости) денежное...
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Yousufkhodja Sultonov:

Олег, условия извлечения максимальной прибыли, наличие 2-х точек безубыточности на конкурентном рынке, средней рыночной цены, оптимальной цены реализации товара, обеспечивающей получение максимальной прибыли и многие другие цены, всего 17 видов цен, существующие на рынке, их взаимосвязь, закономерности образования не только на конкурентном, но и на совершенном, а также монопольном рынках мною показаны и доказаны в https://www.mql5.com/ru/articles/1825. Никаких "золотых сечений" там нет, значит, это понятие чуждо рынку. Все намного сложнее и гармоничнее. Другого описания взаимодействия цен на рынке быть не может. А приведенный Вами Рис 3 на счет "Необходимое условие устойчивости ценовой структуры на конкурентном рынке" является голословным утверждением и не имеет отношения к рынку никаким боком и Вы тоже попались на эту удочку, утверждая, что, "и это работает (!!!), что подтверждается многочисленными исследованиями". Что и где подтверждается? Неверные утверждения не могут иметь подтверждения по определению.

Вы неверно строите вывод. Из того, что "Никаких "золотых сечений" там нет" (тобишь нет в вашей теории) следует лишь то, что это понятие чуждо вашей теории, а вовсе не рынку как таковому (не отождествляйте свою теорию с рынком). И происходит это оттого, что вы при построении своей теории изначально настроены негативно к "золотому сечению" как некоей мистике. Попытайтесь перестроить теорию в метрике "золотого сечения", и она от этого только выиграет.

Проявления "золотого сечения" присутствуют повсеместно в природе -- это факт, и не надо на него закрывать глаза. Рынок же является частью природы, но частью пока ещё не раскрытой. 

 
Yousufkhodja Sultonov:

Олег, условия извлечения максимальной прибыли, наличие 2-х точек безубыточности на конкурентном рынке, средней рыночной цены, оптимальной цены реализации товара, обеспечивающей получение максимальной прибыли и многие другие цены, всего 17 видов цен, существующие на рынке, их взаимосвязь, закономерности образования не только на конкурентном, но и на совершенном, а также монопольном рынках мною показаны и доказаны в https://www.mql5.com/ru/articles/1825. Никаких "золотых сечений" там нет, значит, это понятие чуждо рынку. Все намного сложнее и гармоничнее. Другого описания взаимодействия цен на рынке быть не может. А приведенный Вами Рис 3 на счет "Необходимое условие устойчивости ценовой структуры на конкурентном рынке" является голословным утверждением и не имеет отношения к рынку никаким боком и Вы тоже попались на эту удочку, утверждая, что, "и это работает (!!!), что подтверждается многочисленными исследованиями". Что и где подтверждается? Неверные утверждения не могут иметь подтверждения по определению.

Юсуф, Вы согласны с мнением, что "нет ничего более практичного хорошей теории"?

Как у Вас с практической стороной Вашей теории (теорий)? Судя по Вашей категоричности - дела идут лучше некуда?

 
Dmitriy Skub:

Юсуф, Вы согласны с мнением, что "нет ничего более практичного хорошей теории"?

Как у Вас с практической стороной Вашей теории (теорий)? Судя по Вашей категоричности - дела идут лучше некуда?

1. Согласен. Но, к сожалению, остальные не согласны во мной.

2.. Да, дела идут лучше, чем ожидал, но, в центовой плоскости. Сами 3 теории меня не подводят.

3. Кто создаст 4-ю теорию? Кто может сразиться со мной? 

 
Yousufkhodja Sultonov:

1. Согласен. Но, к сожалению, остальные не согласны во мной.

2.. Да, дела идут лучше, чем ожидал, но, в центовой плоскости. Сами 3 теории меня не подводят.

3. Кто создаст 4-ю теорию? Кто может сразиться со мной? 

2.А где можно посмотреть? Из трех оставшихся сигналов - все три с просадкой от 66% до 100% и с отрицательным МО. Как-то они скорее дискредитируют Ваши теории)
 


  AUD -в коррекции , рассматриваемые варианты  а) неглубокая коррекция  , тройной Зиз-заг  ( оранжевая разметка ) 3-3-3-3-3  - и продолжение движения вверх ?  , б) глубокая в потенциальном развитии  ( светлая разметка) 5-3-5.  

 
Олег avtomat:


и это работает(!!!), что подтверждается многочисленными исследованиями.


Да да. Трактор сливает исключительно по золотому сечению. В единстве с законами вселенной такскаать.

Не позорилисю бы оба .  Всё знает, всё умеет, напридумывали тьму своих, не имеющих отношения к рынку теорий. А денег всё нема.
В народе таких людей балаболами кличут.
 
Yousufkhodja Sultonov:

1. Согласен. Но, к сожалению, остальные не согласны во мной.

2.. Да, дела идут лучше, чем ожидал, но, в центовой плоскости. Сами 3 теории меня не подводят.

3. Кто создаст 4-ю теорию? Кто может сразиться со мной? 

С пулемётом сразитесь. Кто быстрее, не, кто рандомнее сольёт.
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ILNUR777:
 
Олег avtomat:
Вот и я о том. Тебе, Шариков, надо молчать и слушать. А не нести чепуху про светлое будущее, которого у вас со Швондером и в помине нет.
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