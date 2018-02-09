Здесь есть трейдеры волновики? - страница 16
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числа Фибоначчи -- не мистика, а универсальный код Вселенной.
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и про конкурентный рынок:
.
и это работает(!!!), что подтверждается многочисленными исследованиями.
ps.
уточню при этом: я не являюсь сторонником теории Элиота
Олег, условия извлечения максимальной прибыли, наличие 2-х точек безубыточности на конкурентном рынке, средней рыночной цены, оптимальной цены реализации товара, обеспечивающей получение максимальной прибыли и многие другие цены, всего 17 видов цен, существующие на рынке, их взаимосвязь, закономерности образования не только на конкурентном, но и на совершенном, а также монопольном рынках мною показаны и доказаны в https://www.mql5.com/ru/articles/1825. Никаких "золотых сечений" там нет, значит, это понятие чуждо рынку. Все намного сложнее и гармоничнее. Другого описания взаимодействия цен на рынке быть не может. А приведенный Вами Рис 3 на счет "Необходимое условие устойчивости ценовой структуры на конкурентном рынке" является голословным утверждением и не имеет отношения к рынку никаким боком и Вы тоже попались на эту удочку, утверждая, что, "и это работает (!!!), что подтверждается многочисленными исследованиями". Что и где подтверждается? Неверные утверждения не могут иметь подтверждения по определению.
Олег, условия извлечения максимальной прибыли, наличие 2-х точек безубыточности на конкурентном рынке, средней рыночной цены, оптимальной цены реализации товара, обеспечивающей получение максимальной прибыли и многие другие цены, всего 17 видов цен, существующие на рынке, их взаимосвязь, закономерности образования не только на конкурентном, но и на совершенном, а также монопольном рынках мною показаны и доказаны в https://www.mql5.com/ru/articles/1825. Никаких "золотых сечений" там нет, значит, это понятие чуждо рынку. Все намного сложнее и гармоничнее. Другого описания взаимодействия цен на рынке быть не может. А приведенный Вами Рис 3 на счет "Необходимое условие устойчивости ценовой структуры на конкурентном рынке" является голословным утверждением и не имеет отношения к рынку никаким боком и Вы тоже попались на эту удочку, утверждая, что, "и это работает (!!!), что подтверждается многочисленными исследованиями". Что и где подтверждается? Неверные утверждения не могут иметь подтверждения по определению.
Вы неверно строите вывод. Из того, что "Никаких "золотых сечений" там нет" (тобишь нет в вашей теории) следует лишь то, что это понятие чуждо вашей теории, а вовсе не рынку как таковому (не отождествляйте свою теорию с рынком). И происходит это оттого, что вы при построении своей теории изначально настроены негативно к "золотому сечению" как некоей мистике. Попытайтесь перестроить теорию в метрике "золотого сечения", и она от этого только выиграет.
Проявления "золотого сечения" присутствуют повсеместно в природе -- это факт, и не надо на него закрывать глаза. Рынок же является частью природы, но частью пока ещё не раскрытой.
Олег, условия извлечения максимальной прибыли, наличие 2-х точек безубыточности на конкурентном рынке, средней рыночной цены, оптимальной цены реализации товара, обеспечивающей получение максимальной прибыли и многие другие цены, всего 17 видов цен, существующие на рынке, их взаимосвязь, закономерности образования не только на конкурентном, но и на совершенном, а также монопольном рынках мною показаны и доказаны в https://www.mql5.com/ru/articles/1825. Никаких "золотых сечений" там нет, значит, это понятие чуждо рынку. Все намного сложнее и гармоничнее. Другого описания взаимодействия цен на рынке быть не может. А приведенный Вами Рис 3 на счет "Необходимое условие устойчивости ценовой структуры на конкурентном рынке" является голословным утверждением и не имеет отношения к рынку никаким боком и Вы тоже попались на эту удочку, утверждая, что, "и это работает (!!!), что подтверждается многочисленными исследованиями". Что и где подтверждается? Неверные утверждения не могут иметь подтверждения по определению.
Юсуф, Вы согласны с мнением, что "нет ничего более практичного хорошей теории"?
Как у Вас с практической стороной Вашей теории (теорий)? Судя по Вашей категоричности - дела идут лучше некуда?
Юсуф, Вы согласны с мнением, что "нет ничего более практичного хорошей теории"?
Как у Вас с практической стороной Вашей теории (теорий)? Судя по Вашей категоричности - дела идут лучше некуда?
1. Согласен. Но, к сожалению, остальные не согласны во мной.
2.. Да, дела идут лучше, чем ожидал, но, в центовой плоскости. Сами 3 теории меня не подводят.
3. Кто создаст 4-ю теорию? Кто может сразиться со мной?
1. Согласен. Но, к сожалению, остальные не согласны во мной.
2.. Да, дела идут лучше, чем ожидал, но, в центовой плоскости. Сами 3 теории меня не подводят.
3. Кто создаст 4-ю теорию? Кто может сразиться со мной?
AUD -в коррекции , рассматриваемые варианты а) неглубокая коррекция , тройной Зиз-заг ( оранжевая разметка ) 3-3-3-3-3 - и продолжение движения вверх ? , б) глубокая в потенциальном развитии ( светлая разметка) 5-3-5.
и это работает(!!!), что подтверждается многочисленными исследованиями.
1. Согласен. Но, к сожалению, остальные не согласны во мной.
2.. Да, дела идут лучше, чем ожидал, но, в центовой плоскости. Сами 3 теории меня не подводят.
3. Кто создаст 4-ю теорию? Кто может сразиться со мной?